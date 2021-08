Samsung Galaxy Z Flip 3 im Hands-on: Da ist guter Stil teuer!

Einheitliches, farbenfrohes Design

Das Design des Galaxy Z Flip 3 wurde deutlich verfeinert und die Linienführung ist glatter. Im geöffneten Zustand sind die Abmessungen des Geräts 166,0 x 72,2 x 6,9 mm, im geschlossenen Zustand 86,4 x 72,2 x 17,1 mm. Allerdings ist das Gerät mit seinen 183 Gramm nicht leicht. Mein Pixel 5 zum Beispiel wiegt 151 Gramm.

Trotz des 6,7-Zoll-Hauptbildschirms ist das Z Flip 3 ein schlankes Gerät und liegt gut in der Hand, was nicht zuletzt auf das 22:9-Seitenverhältnis des Displays zurückzuführen ist. In der kurzen Zeit, in der ich das neue Foldable benutzen konnte, ist mir jedoch aufgefallen, dass das Öffnen und Schließen dieses Smartphones mit nur einer Hand nicht so einfach möglich ist.

So präsentiert sich das Galaxy Z Flip 3 ausgeklappt / © NextPit

Das liegt daran, dass das Scharnier des Z Flip 3 einen gewissen Kraftaufwand erfordert, um das Gerät zu öffnen. Glaubt mir, was wir während der Briefing-Session am meisten hörten, waren teure Smartphones, die auf den Boden fielen. Das Zusammenklappen des Telefons für die Hosentasche ist jedoch sehr einfach und mit nur einer Hand zu bewerkstelligen. Für das Z Flip 3 gibt es einiges an Zubehör und einige Hüllen sind mit einem Ring ausgestattet, der das Telefon sicher in der Hand hält.

Um Stil zu beweisen, reicht es nicht aus, das Flip 3 einfach nur zu falten. Denn Samsung für das günstigere Foldable eine interessante Farbpalette an. Es gibt vier Farboptionen: Creme, Grün, Lavendel und Phantomschwarz. Während der Vorbestellungsphase des Flip 3 können drei weitere Farben bestellt werden: Grau, Rosa und Weiß.