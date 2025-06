Xiaomi hat am 5. Juni ein neues, nicht (zu) teures Android-Tablet auf den Markt gebracht. Das Redmi Pad 2 wird für weniger als 200 Euro verkauft und bietet ein für seinen Preis stimmiges Datenblatt. Das Xiaomi-Tablet verspricht nicht den Mond, aber mit seinem 9000-mAh-Akku, dem 90-Hz-Bildschirm und den Hi-Res-zertifizierten Lautsprechern könnte es ein guter Begleiter für deine Binge-Watching-Abende sein (sagt man im Jahr 2025 noch Binge-Watching?).

Ein 90 Hz LCD-Bildschirm mit dicken Rändern

Xiaomi möchte den Erfolg des Redmi Pad SE (Test) von vor einigen Jahren wiederholen. Das Redmi Pad 2 wird in zwei Farben erhältlich sein: Grün und Grau. Xiaomi gibt keine Angaben zur Wasser- oder Staubbeständigkeit an. Das Tablet wiegt 520 g und ist 7,36 mm dick. Die Rückseite scheint mit einer matten Beschichtung versehen zu sein und das Fotomodul in der oberen linken Ecke steht nicht zu stark hervor.

Der Bildschirm des Redmi Pad 2 ist ein 11-Zoll-LCD-Panel mit einer Auflösung von 2,5K (2560 x 1600 Pixel). Kein Oled also, aber Xiaomi bietet trotzdem eine Bildwiederholungsrate von 90 Hz. Die Ränder sehen auf den Bildern von Xiaomi ziemlich dick aus. Die Helligkeit liegt bei typischen 500 nits und kann im HBM-Modus (dem Modus mit der höchsten Helligkeit) auf 600 nits steigen.

Das Redmi Pad 2 in seiner grauen Farbe. © Xiaomi Das Redmi Pad 2 in seiner grünen Farbe. © Xiaomi Der LCD-Bildschirm des Redmi Pad 2 hat eine Aktualisierungsrate von 90 Hz. © Xiaomi Der Redmi Smart Pen wird separat verkauft und kostet 69,90 Euro. © Xiaomi Die Folio-Schutzhülle für das Redmi Pad 2 ist für 29,90 Euro erhältlich. © Xiaomi

Ein ausgewogenes Datenblatt, aber nur in Wifi

In Bezug auf die Leistung enthält das Redmi Pad 2 einen MediaTek Helio G100-Ultra SoC, der in 6 nm gefertigt wurde. Dieser Octa-Core-Prozessor besteht aus zwei Cortex-A76-Leistungskernen mit 2,2 GHz und sechs Cortex-A55-Effizienzkernen mit 2,0 GHz. Der Grafikprozessor ist ein Mali-G57. Das ist ein absoluter Mittelklasse-Chip und sehr stimmig für ein Android-Tablet unter 200 Euro. Du solltest in der Lage sein, die meisten deiner Spiele mit 30 FPS bei durchschnittlicher Grafik zu spielen. Für Office-Anwendungen ist es ebenfalls mehr als ausreichend.

Xiaomi bietet sein Tablet in zwei Speicherkonfigurationen an: 4/128 GB oder 8/256 GB nur mit Wifi. Es gibt keine Mobilfunkversion. Xiaomi behauptet jedoch, dass seine HyperOS 2-Schnittstelle das Redmi Pad 2 mit deinem Smartphone verbinden kann. Du kannst die Verbindung teilen, Anrufe synchronisieren und deine Zwischenablage zwischen den beiden Geräten nahtlos teilen.

Der 9000-mAh-Akku des Redmi Pad 2 lässt sich nur mit 18 W aufladen. Die Ladegeschwindigkeit verspricht nicht sehr schnell zu sein. Und das Ladegerät ist nicht in der Verpackung enthalten.

Das Redmi Pad 2 ist außerdem mit vier Dolby Atmos-kompatiblen und Hi-Res-zertifizierten Lautsprechern ausgestattet. Das Tablet unterstützt übrigens auch den Bluetooth-Codec LDAC. Das ist ziemlich cool, um Filme/Serien zu schauen und Musik zu hören - und das alles auf einem Gerät, das weniger als 200 Euro kostet.

Das Redmi Pad 2 verfügt über einen 9000 mAh Akku / © Xiaomi

Xiaomi Redmi Pad 2: Preise und Verfügbarkeit in Deutschland

Das Redmi Pad 2 ist in zwei Farben (grau/grün) und in zwei Speichervarianten erhältlich:

Redmi Pad 2 4/128 GB: 199€.

Redmi Pad 2 8/256 GB: 299€.

Xiaomi verkauft auch separates Zubehör für das Redmi Pad 2: