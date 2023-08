Xiaomi Redmi Pad SE im Test: Das Android-Tablet für den schmalen Taler!

Foldables wie das Samsung Galaxy Z Fold 5 (Test) oder das Google Pixel Fold (Test) lassen vermuten, dass Android-Tablets überflüssig geworden sind. Aber weit gefehlt, wie unser heutiger Testkandidat das Redmi Pad SE von Xiaomi unter Beweis stellt. Grund könnte der günstige Preis unter 200 Euro in der Basis-Version sein. Doch was bekommt man für so wenig Geld? Dieser Frage sind wir in dem nun folgenden Test nachgegangen.

Kurzfazit & Kaufen Das Redmi Pad SE ist mit einem Startpreis von 199 Euro eines der preiswertesten Android-Tablets am Markt. Dafür bietet Xiaomi ein sehr gutes Gesamtpaket. Das 11 Zoll große Tablet bietet eine gute IPS-LCD-Darstellung mit einer maximalen Bildwiederholrate von 90 Hz. Das Aluminium-Gehäuse ist robust und schlank, gleichermaßen und überrascht mit vier verbauten Lautsprechern, der optionalen Erweiterung des Speichers und einer Audio-Klinkenbuchse. Der verbaute Snapdragon 680 von Qualcomm bietet für die täglichen Aufgaben ausreichende Performance. Die GPU hingegen ist für grafisch aufwendige Spiele nicht geeignet. Gleiches gilt für die 8-MP-Hauptkamera, welche nicht zwingend für die hochwertige Fotografie ausgelegt ist. Der 8.000 mAh starke Akku hingegen gewährleistet langen Spaß mit dem Android-13-Tablet. Zusammengefasst bietet das Redmi Pad SE ein hervorragendes Preisleistungsverhältnis.

Xiaomi Redmi Pad SE: Design und Verarbeitung Zu unserer Überraschung ist das 199 Euro preiswerte Redmi Pad SE mit seinem Aluminium-Unibody-Gehäuse sehr robust verarbeitet. Mit den Maßen von 255,5 x 167 x 7,4 mm und einem Gewicht von 478 g, ist es sogar noch leichter als das Xiaomi Pad 6 (Test), welches uns 490 g auf die Waage zauberte. Die Differenz könnte dem "nur" 8.000 mAh gegenüber dem 8.840 mAh starken Akku geschuldet sein. Die Verarbeitung wirkt auf uns nicht weniger hochwertig, als bei dem Google Pixel Tablet (Test) oder dem Samsung Galaxy Tab S8 (Serie im Vergleich). Gefällt: Audio-Klinkenbuchse

microSD-Karten-Support

Vier verbaute Lautsprecher

Solide Verarbeitung durch Aluminium-Unibody

Genau die richtige Größe und nicht zu schwer Gefällt nicht: Kein Fingerabdrucksensor

Kein Stylus- oder Keyboard-Support Einen Fingerabdrucksensor gab es schon nicht beim Xiaomi-Pad-6-Flaggschiff, insofern sind wir auch nicht verwundert, einen solchen beim preiswerten Modell ebenfalls nicht vorzufinden. Das einzige hardwarebedingte Sicherheitsfeature für die Entsperrung ist der KI-Scan Eures Gesichtes über die Frontkamera. Begrüßenswert ist die Position der 5-MP-Kamera, welche im oberen, minimal dünner gewordenen Rand positioniert ist. Die Tasten sind Xiaomi typisch angeordnet: Auf der linken Seite befindet sich oberhalb der Power- und Standby-Button und oben links die Lautstärkewippe (im Quermodus). Zu unserer Überraschung verbaut Xiaomi auch in seinem preiswerten Android-Tablet insgesamt vier Lautsprecher rechts und links, dessen Dolby-Atmos-Klang völlig okay ist, aber keinem Gettoblaster gleich kommt. Das Redmi Pad SE kommt in einem robusten Aluminium-Unibody-Gehäuse und vier verbauten Lautsprechern, plus Klinkenbuchse und microSD-Kartenslot. / © nextpit Ebenfalls inzwischen als Besonderheit hervorzuheben, ist die analoge Audio-Klinkenbuchse und der SIM-Slot, in den zwar keine Nano-SIM-Karte betrieben werden kann, aber der Speicher optional bis zu 1 TB erweitert werden kann. Was wir bei einem Tablet jedoch schmerzlich vermisst haben, ist der Support eines drucksensitiven Stiftes und entsprechende Pogo-Pins für ein Hardware-Keyboard. Gut, die Tastatur kann auch ein handelsübliches BT-Keyboard übernehmen, aber bei der Stylus-Unterstützung bin ich mir sicher, dass man die softwareseitig unterbunden hat. Gewisse Unterschiede sollen ja schließlich zu dem Xiaomi Pad 6 gewahrt bleiben. Das Redmi Pad SE reizt mit seiner "scharfen" Kante. / © nextpit

Xiaomi Redmi Pad SE: Display Das 11 Zoll große Display ist ein IPS-LCD-Panel mit einer Auflösung von 1.920 x 1.200 px bei 207 ppi. Die Bildwiederholrate beträgt maximale 90 Hz, was meiner Meinung nach einen guten Kompromiss zwischen Energie-Effizienz, der optischen Leichtigkeit und Bedienbarkeit darstellt. Im automatischen Modus stellen sich die darzustellenden Bilder auf 30/48/50/60 oder besagten 90 Hz, manuell hingegen werden nur 60 oder 90 Bilder pro Sekunde akzeptiert. Gefällt: Sehr gut ablesbares 11 Zoll Display

90 Hz sind komplett ausreichend Gefällt nicht: Display unter direkten Sonnenlicht nicht nutzbar

Blickwinkelstabilität gerade noch okay Die maximale Bildwiederholrate beträgt 90 Hz und ist komplett ausreichend. / © nextpit Das Display gewährt eine maximale Helligkeit von 400 Nits, was kein schlechter Wert im Land der Tablets ist, aber ein Arbeiten unter dem direkten Sonnenlicht – trotz entsprechender Werbung – unmöglich macht. Unter typischen Bedingungen macht der Bildschirm aber einen sehr guten Eindruck. Er bietet lebendige Farben, einen guten Kontrast und knackige Schwarzwerte. Lediglich die Blickwinkelstabilität könnte kritisiert werden. Aber bitte vergessen wir nicht, in welchen Preisregionen wir uns hier bewegen. Das 11 Zoll große IPS-Display des Redmi Pad SE weiß zu überzeugen, wenngleich die Helligkeit und Blickwinkelstabilität kritisiert werden könnte. / © nextpit Ein besonderes Schutzglas für das Display gibt Xiaomi nicht an, sodass wir hier nicht von verwendeten Corning Gorilla Glass ausgehen. Den fehlenden Stylus-Support haben wir bereits im Abschnitt Design und Verarbeitung kritisiert. Natürlich gibt es auch hier die vom TÜV Rheinland zertifizierte Flicker-Free-Technologie, welche mittels Gleichstromdimmung sowohl sichtbares als auch unsichtbares Flimmern im Bereich von 0 bis 3.000 Hertz reduziert.

Xiaomi Redmi Pad SE: Software Das Redmi Pad SE kommt mit Android 13 zu Euch, was zum jetzigen Zeitpunkt auch das Maximum des Machbaren darstellt. Dazu gibt es die hauseigene Benutzeroberfläche MIUI 14 for Pad. Der Google-Sicherheitspatch ist vom 1. August 2023 und damit geradewegs vorbildlich aktuell. Die Antwort auf die Frage, welche Garantien der chinesische Hersteller in Hinblick auf Sicherheits- und System-Updates gewährt, steht noch aus und wird entsprechend durch die nextpit-Redaktion nachgereicht. Gefällt: Software ist aktuell

Keine Bloatware Gefällt nicht: Zu wenig Tablet-spezifische Software Das Betriebssystem ist und Updates kommen "noch" vorbildlich! / © nextpit Das Xiaomi Pad 6 zeigt sich in unserem Test recht aufgeräumt und mit wenig vorinstallierten Anwendung. Neben dem typischen Grundsortiment an Google-Anwendungen befinden sich nützliche Xiaomi-Tools wie beispielsweise ein Taschenrechner, ein Datei-Manager, ein Internet Browser oder die Notes-App im vorinstallierten Konvolut. Wenn man wirklich eine der vorinstallierten Anwendungen als Bloatware definieren möchte, würde ich vielleicht noch Netflix und WPS Office dazu zählen. Die gehören wohl zur Xiaomi-Grundausstattung und waren so auch schon auf dem Xiaomi Pad 6 vorinstalliert. Ein bisschen was kann das Einsteiger-Tablet von Xiaomi auch! / © nextpit Natürlich gibt es auch die bekannten Floating- und Parallel-Windows, welche wir auch von dem Smartphone her kennen. Als Ausnahme würde ich vielleicht noch die dynamische Taskleiste packen, welche Euch die letzten drei ausgeführten Anwendungen unten rechts mit anfügt. Das war es dann aber auch schon mit den speziellen Tablet-Anwendungen, die im Gegensatz zu einem Google Pixel Tablet (Test) etwas zu dürftig ausfallen.

Xiaomi Redmi Pad SE: Performance Das Redmi Pad SE kann bei Euch mit einem im 6-nm-Verfahren produzierten Snapdragon 680 kommen. Euch bleibt dabei neben der Wahl der Farbe auch die Option des Arbeitsspeicher mit 4, 6 oder 8 GB LPDDR4X. Bei dem internen eMMC-5.1-Programmspeicher, seid ihr auf 128 GB festgelegt und könnt diese lediglich mithilfe einer microSD-Karte auf bis zu 1 TB erweietern. Ja – Ihr habt Euch nicht verlesen: Das preiswerte Xiaomi-Tablet bietet Euch die Unterstützung der microSDXC-UHS-I-Speicherkarte.​​​​​ Gefällt: Flüssige System-Performance

microSD-Karten-Support Gefällt nicht: Grafikleistung lässt zu Wünschen übrig

Keine LTE-Variante verfügbar Der Snapdragon 680 ist Anfang 2022 erstmalig vorgestellt worden und darf gern in die Mittelklasse verortet werden. Schwachpunkt des baulich kleineren Prozessors, als der aus dem Jahre 2019 erschienenen Snapdragon 870 des Xiaomi Pad 6, ist der Adreno 610. Denn obwohl die vier Cortex-A73-Performance-Kerne (max. 2,4 GHz) und die vier Cortex-A53-Effizienz-Kerne (1,8 GHz) zu deutlich größeren Sprüngen bereit wären, werden sie durch die geringe Grafik-Leistung der GPU bei aufwendigen Spielen ausgebremst. Diese steile These wird auch durch die nun folgenden typischen Benchmark-Tools bestätigt. Redmi Pad SE

(Snapdragon 680) Xiaomi Pad 6

(Snapdragon 870) Google Pixel Tablet

(Tensor G2) 3DMark Wild Life 593 3712 6581 3DMark Wild Life Stresstest Bester Loop : 592

: 592 Schlechtester Loop : 590 Bester Loop : 3525

: 3525 Schlechtester Loop : 2870 Bester Loop : 6624

: 6624 Schlechtester Loop : 6516 Geekbench Geekbench 6

Single: 415

415 Multi: 1462 Geekbench 6

Single: 1296

1296 Multi: 3263 Geekbench 6

Single: 1437

1437 Multi: 3647 Zugegeben, dieser Unterschied ist schon eine schallende Ohrfeige. Auch hier wird noch einmal deutlich unterstrichen, dass Ihr Euch auf keinen Fall das Redmi Pad SE kaufen solltet, wenn Ihr auf der Couch ordentlich zocken wollt. Dieses Tablet fühlt sich zwar auf dem heimischen Sofa wohl, aber eher um E-Mails zu checken, im Internet zu surfen oder auf nextpit.de die besten Tipps und neuesten News zu lesen. Die knackige Excel-Tabelle Eures Chefs muss eher bis Montag warten, als am Wochenende oder nach dem Feierabend studiert zu werden. Pokale gewinnt das Redmi Pad SE beim Thema Geschwindigkeit eher nicht. / © nextpit

Xiaomi Redmi Pad SE: Kamera Das Redmi Pad SE von Xiaomi ist mit insgesamt zwei Kameras bedacht worden. Eine 5-MP-Kamera auf der Front, welche zur allgemeinen Videochat-Freude im Rahmen auf der Längsseite integriert wurde und eine 8-MP-Hauptkamera, die optisch uns ein größeres Objektiv suggeriert, als es am Ende tatsächlich der Wahrheit entspricht. Gefällt: Foto- und Videoqualität ist für ein Einsteiger-Tablet okay

Die Frontkamera ist im Querformat in das Gerät eingebaut. Gefällt nicht: ./. Bei der neuen Position der Frontkamera hat Xiaomi mitgedacht! / © nextpit Machen wir uns nichts vor: Die Hauptkamera dürfte bei der Wahl des Tablets nicht das Kaufkriterium Nummer Eins sein. Und auch nicht die Nummer Zwei oder Drei. Ich bin sogar so dreist und behaupte, dass die Frontkamera häufiger bei einem Tablet zum Einsatz kommt, als die rückwärtige Hauptkamera. Ich habe tatsächlich nur einmal bei einem recht bekannten Regisseur gesehen, dass er sein Tablet dazu verwendet hat, am Filmset die Kamera-Optik für den späteren Film als Vorschau durch das Pad zu erlangen. Das machte noch halbwegs Sinn, wenngleich unser Xiaomi-Tablet mit dem seinem 16:10 Seitenverhältnis auch kein typisches Kinoformat realisiert bekommt. Das aber nur am Rande und eigentlich komplett sinnfrei in unserem Test des Redmi Pad SE. Mit der großen kreisrunden Umrandung, will das Redmi Pad SE ein größeres Objektiv suggerieren, als es in der Tat bietet. In unseren Augen völlig unnötig. / © nextpit Hier handelt es sich, wie zuvor erwähnt, um eine 8-MP-Kamera, welche mit einer Pixelgröße von 1.12 µm Bilder digital verewigt. Die maximale Bildblende beträgt f/2.0 – bei der Frontkamera f/2.2. Die maximale Videoauflösung beträgt in beiden Fällen 1080p bei maximalen 30 Bildern pro Sekunde. Und was können die Kameras nun wirklich? Unsere Fotoergebnisse sind entgegen meinen Erwartungen – zumindest bei ausreichendem Licht – gar nicht mal so schlecht. Die Farben der Pflanzen entsprechen der Realität und sind festgehalten worden. Lediglich bei dem Foto der Lila-farbenen Blume mit der Tanne im Hintergrund wollte sich trotz manueller Fokussierung nicht scharfstellen lassen. Selbst Nahaufnahmen gelingen und das Foto der Springbrunnen-Statue stellt unter Beweis, dass auch mit 8 Megapixel die Details gut gespeichert werden. Hauptkamera | 1x | Tagesaufnahme © nextpit Hauptkamera | 1x | Tagesaufnahme © nextpit Hauptkamera | 1x | Tagesaufnahme © nextpit Hauptkamera | 1x | Tagesaufnahme © nextpit Hauptkamera | 1x | Tagesaufnahme © nextpit Hauptkamera | 1x | Tagesaufnahme (verfehlter Fokuspunkt) © nextpit Hauptkamera | 1x | Tagesaufnahme © nextpit Hauptkamera | 2x | Tagesaufnahme © nextpit Hauptkamera | 4x | Tagesaufnahme © nextpit Hauptkamera | 5x | Tagesaufnahme © nextpit Hauptkamera | 1x | Tagesaufnahme © nextpit Hauptkamera | 1x | Makroaufnahme © nextpit Hauptkamera | 1x | Nachtaufnahme © nextpit Hauptkamera | 1x | Nachtaufnahme © nextpit Frontkamera | 1x | Zimmerbeleuchtung © nextpit Frontkamera | 1x | Zimmerbeleuchtung © nextpit Der Vollständigkeit halber habe ich auch Zoom-Aufnahmen mit in die Galerie gepackt, welche das Redmi-Pad mit einer bis zu 5-fachen Vergrößerung aufnimmt. Tatsächlich finde ich die Nachtaufnahmen auch noch ganz "brauchbar". Oder eleganter ausgedrückt: auch nicht viel schlechter als das, was uns sonst so auf dem Sektor geboten wird.

Xiaomi Redmi Pad SE: Akku Der Akku des Redmi Pad SE hat entgegen der gefühlten Ausdauer "nur" eine Kapazität von 8.000 mAh. "Nur" deshalb, weil das von mir getestete Xiaomi Pad 6 eine Kapazität von 8.840 mAh vorweist. Und das hielt eben gefühlt auch nicht länger. Das Google Pixel Tablet hingegen bietet einen 7.020 mAh großen Akku, also einen ganzen Hub kleiner. So schlecht steht das Redmi Pad SE dann also doch nicht da. Der Hersteller packt dem Android-Tablet ein 10-W-Netzteil mit in den Lieferumfang. Keine Raketenforschung, aber immerhin. Marktführer Samsung verwehrt seiner Kundschaft dergleichen. Gefällt: Gute Akku-Laufzeit

10-W-Netzteil im Lieferumfang Gefällt nicht: Kein kabelloses Laden

Keine Dockingstation erhältlich Der Ladevorgang kristallisiert nach knappen 5 Minuten 7 Prozent der maximalen Energie ans Tageslicht. Nach 30 Minuten waren es 27 Prozent, also pro Minute ein Prozent und für den vollen Tank mussten wir uns volle zwei Stunden gedulden. Ich erwähnte es schon: modernes Schnellladen sieht anders aus. Neben dem standardisierten USB-Type-C-Anschluss für das Netzgerät oder die gemäßigte Datenübertragung gibt es zwei von vier Lautsprechern und eine analoge Audio-Klinkenbuchse. / © nextpit Erschreckende Informationen liefert jedoch der Batterietest der App "PC Mark Work 3.0". Bei der vollen Akku-Kapazität, einer Bildschirmhelligkeit von 200 Nits und eingeschalteten Flugmodus erreichten wir 11 Stunden und 36 Minuten, bevor der Test bei 20 Prozent der Restenergie beendet wurde. Autsch! Was ist denn bei Xiaomi los, wenn es um den Batterietest der App "PC Mark Work 3.0" geht? / © nextpit Wow! Das eben genannte Google Pixel Tablet (Test) lieferte satte 20 Stunden! Da das Xiaomi Pad 6 mit einem noch größerem Akku gerade einmal 12 Stunden und 15 Minuten gehalten hat, frage ich mich, was Xiaomi falsch macht oder Google richtig. In meiner ein wöchigen Testzeit habe ich es nicht einmal geschafft, den Akku komplett leer zu bekommen. Ich musste am Ende für den Ladetest mehrfach einen Benchmark-Test über das Tablet bügeln. Hier stehe ich jetzt wirklich ein wenig ratlos da. da wie zuvor erwähnt der Akku des Redmi Pad SE "gefühlt" echt in Ordnung geht. Aber es sind halt subjektive Werte, die in einem Test nichts zu suchen haben.

Xiaomi Redmi Pad SE: Technische Daten Technische Daten Name Redmi Pad SE Bild Bildschirm 11-Zoll-IPS, 1.920 x1.200 px (FHD+) bei 207 ppi,

90 Hz Bildwiederholfrequenz

16:10 Seitenverhältnis

400 Nits Helligkeit

1.500:1 Kontrastverhältnis SoC Qualcomm Snapdragon 680 (6 nm) Speicher

(variiert je nach Region) 4/6/8 GB LPDDR4X RAM

128 GB eMMC 5.1 ROM Software Android 13 | MIUI 14 für Pad Erweiterbarer Speicher microSD (bis zu 1 TB) Hauptkamera 8 MP | f/2,0 | 1.12 µm pixel size Selfie 5 MP | f/2.2 | 1.12 µm pixel size Video 1080p bei 30 fps Audio 4 Lautsprecher Dolby Atmos

3,5 mm Audio-Klinkenbuchse Akku 8.000 mAh Konnektivität USB Typ-C

WiFi 2,4 GHz | 5 GHz

Bluetooth 5.0 Aufladen per Kabel Max. 10 W Kabelloses Laden (Qi) Nein Abmessungen und Gewicht 255,5 x 167 x 7,4 mm

478 g Farben Lavender Purple, Graphite Gray, Mint Green