Das Google Pixel Tablet überrascht auf den ersten Blick mit zusätzlichen Vorteilen

Nach fast einem Jahr nach der offiziellen Ankündigung ist das Google Pixel Tablet endlich in meinen Händen gelandet. Dieses Flaggschiff unter den Android-Tablets kann mit dem mitgelieferten Dock auch als Smart-Display verwendet werden und ist damit Googles Vorzeigegerät für Android auf größeren Bildschirmen. Aber wie gut ist es wirklich? Hier sind unsere ersten Eindrücke vom Google Pixel Tablet.

Preis und Verfügbarkeit Das Google Pixel Tablet mit seinem 128-GB-Basismodell ist derzeit zu einem Startpreis von 679 Euro erhältlich. Wenn Ihr mehr Speicherplatz braucht, könnt ihr die 256-GB-Variante für 799 Euro erwerben. Das Tablet wird in zwei (in den USA drei) verschiedenen Farben angeboten: Hazel (ein elegantes Grau) und Porcelain (ein elegantes Weiß). In den USA bekommt Ihr noch die Farbe Rose. Bitte beachtet, dass im Paket das Lautsprecher-Dock enthalten ist. Das Google Pixel Tablet enthält eine Dockingstation, die über die Pogo-Pin-Anschlüsse auf der Rückseite angeschlossen wird. / © nextpit Affiliate Angebot Google Pixel Tablet Zur Geräte-Datenbank Auch wenn das Pixel Tablet erst seit dem 20. Juni erhältlich ist, wurde es schon viel früher angekündigt, nämlich am 11. Mai 2022. Später wurde es von Google auf der jährlichen Entwicklerkonferenz Google I/O am 10. Mai 2023 offiziell vorgestellt. Affiliate Angebot Google Pixel Tablet Zur Geräte-Datenbank

Gestaltung und Anzeige Mit seinem 10,95-Zoll-Display ist das Google Pixel Tablet kompakt und erinnert mich an die Samsung-Galaxy-Tab-S8-Serie, vor allem wegen des Seitenverhältnisses des Displays. Das Display ist eher rechteckig als quadratisch und hat ein 16:10-Format, das sich hervorragend zum Streamen von Videos eignet. Das Gewicht von 493 Gramm ist jedoch spürbar, wenn Ihr das Tablet mit einer Hand haltet. Vorteile: Das 16:10-Seitenverhältnis eignet sich sehr gut zum Streamen .

. Gute Displayqualität.

Unterstützung für USI 2.0 Stylus Stifte. Nachteile: Design und Position der physischen Tasten. Das Pixel Tablet hat eine Glasfront und einen Aluminiumrahmen und eine Rückseite, die für ein schlankes und robustes Design sorgen. Die Inhalte werden auf dem 11-Zoll-LCD-Bildschirm angezeigt, der eine Bildwiederholfrequenz von 60 Hz bietet – ein Wert, den ich für ein Nicht-Pro-Tablet akzeptabel finde. Das LCD-Display ist leuchtend und bietet ein fantastisches Seherlebnis beim Konsumieren von Inhalten. / © nextpit Außerdem bietet es eine Auflösung von 2.560 x 1.600 px und eine Helligkeit von 500 Nits, was das Ansehen von Netflix-Sendungen und YouTube-Videos deutlich verbessert hat. Auch das Lesen von Inhalten in Apps wie Kindle und The New York Times war auf diesem Gerät ein Vergnügen. Ein weiteres Display-Feature, das ich persönlich als fantastisch empfinde, ist die Unterstützung für USI-2.0-Stylus-Stifte. Die Dockingstation für das Pixel Tablet dient sowohl als Audioverstärker als auch als Ladedock. Ihr könnt das Gerät aber auch über den USB-C-Anschluss aufladen. / © nextpit Auf der Rückseite des Pixel Tablets befinden sich die Docking-Anschlüsse (auch bekannt als Pogo-Pins) – mehr über die Docking-Station später. Diese Anschlüsse befinden sich in der Regel am Rahmen des Tablets und dienen dazu, verschiedenes Zubehör, wie z. B. Tastaturen, anzuschließen. Ich bin also immer noch gespannt, wie die Hersteller von Zubehör damit umgehen werden. Was mich jedoch neugierig gemacht hat, ist die Entscheidung, den Einschaltknopf, der auch als Fingerabdrucksensor dient, auf der gleichen Höhe wie den Rahmen zu platzieren. Das wirkt kontraproduktiv und ist nicht sehr benutzerfreundlich. Außerdem liegt sie unangenehm nah an der Lautstärketaste, die sich an derselben Kante befindet. Auf den ersten Blick finde ich diese Anordnung für ein Tablet weniger sinnvoll, das eigentlich dafür gedacht ist, mit zwei Händen gehalten zu werden. Die Einschalttaste, die auch als biometrischer Sensor fungiert, ist auf der Höhe des Rahmens integriert: Diese Designentscheidung gefällt mir nicht besonders gut. / © nextpit Als ob das nicht schon genug wäre, befinden sich an der Unterseite des Rahmens zwei gummiartige Stützen, die leicht mit physischen Tasten verwechselt werden können. Diese Designentscheidungen verwirren mich offen gesagt, auch wenn ich verstehe, dass sie als Schutz dienen sollen, wenn sie mit einer Tablet-Halterung verwendet werden. An einem Ende des Rahmens befinden sich zwei robuste Stützen zum Schutz. Auf den ersten Blick scheint das eher kontraintuitiv als benutzerfreundlich zu sein. / © nextpit

Inklusive Lautsprecher-Dock Ich erinnere mich an die Reaktion des Publikums auf der Google I/O 2022 Keynote, als die Dockingstation für das Pixel Tablet vorgestellt wurde: Sie wurde mit großem Applaus bedacht. Damals habe ich es nicht ganz verstanden, aber heute weiß ich die Entscheidung zu schätzen, die Dockingstation mit dem Pixel Tablet zu liefern. Sie ist intuitiv zu bedienen, die Klangqualität ist deutlich besser und sie lädt das Gerät bequem auf, wenn es angedockt ist (max. 15 W). Vorteile: Das Dock enthält zusätzliche Lautsprecher .

. Es dient gleichzeitig als Ladestation. Nachteile: Es funktioniert nur, wenn es an eine Steckdose angeschlossen ist. Mit dem magnetischen Docking-System lässt sich das Pixel Tablet mühelos am Lautsprecher-Dock befestigen und wieder abnehmen. / © nextpit Obwohl das Google Pixel Tablet mit vier eingebauten Stereolautsprechern ausgestattet ist, sind sie nicht für ein außergewöhnliches Klangerlebnis ausgelegt, das normalerweise mit einem Paar kabelloser Kopfhörer erreicht werden kann. Und genau hier macht diese Kombination einen großen Unterschied. Die Dockingstation liefert die Klangqualität eines 43,5-mm-Breitbandlautsprechers. Ich habe das Gerät noch keine 24 Stunden in Gebrauch, aber ich kann mit Sicherheit sagen, dass die Klangverbesserung, wie zu erwarten, deutlich besser ist. Natürlich könnt ihr die Dockingstation auch ohne das Stromkabel benutzen, aber das würde nur dazu dienen, das Gerät vor euch aufzustellen. / © nextpit Obwohl es mich an Metas erfolgloses Portal-Gerätekonzept erinnert, ist diese Technologie viel praktischer. Es ist wunderbar, dass ich es auf meinem Arbeitstisch stehen habe und das Tablet einfach an die Station andocken kann. Es ist intuitiv und macht das Hantieren mit Tablet-Hüllen oder Tastaturhalterungen überflüssig. Die magnetische Dockingstation funktioniert hervorragend – nicht ein einziges Mal hat sie nicht funktioniert, als ich es versucht habe. Gut gemacht, Google! Der Nachteil ist, dass das Lautsprecher-Dock nur funktioniert, wenn es an eine Stromquelle angeschlossen ist. Das bedeutet, dass Ihr durch ein Kabel gefesselt seid. Wenn Ihr also dieses nahtlose Erlebnis in mehreren Räumen genießen wollt, müsst Ihr in zusätzliche Docks investieren. Für diejenigen, die sich Sorgen machen, kann das Pixel Tablet aber auch über USB-C aufgeladen werden. Leider legt Google weder ein Kabel noch ein USB-Ladegerät in den Karton. Google legt dem Pixel Tablet eine Dockingstation bei, und das verdient wirklich echte Anerkennung. / © nextpit Was zeichnet diese Dockingstation neben ihrer beeindruckenden Klangqualität und der Ladefunktion aus? Sie ermöglicht es Euch auch, das Tablet im Hub-Modus zu benutzen. Das bedeutet, dass Ihr Zugriff auf das Google-Smart-Home-Erlebnis erhaltet, mit speziellen Bildschirmschonern, Erinnerungen und Benachrichtigungen über den Google Assistant, Casting-Funktionen und natürlich der Möglichkeit, alle Eure smarten Geräte zu Hause zu steuern.

Leistung und Software Das Pixel Tablet arbeitet mit demselben Tensor G2-Prozessor, der auch in den Google Pixel 7 und Pixel 7 Pro zum Einsatz kommt und mit dem Titan-M2-Sicherheitschip kombiniert ist. Ihr könnt also mit der gleichen KI-Verarbeitung bei der Spracherkennung, der Bildverarbeitung und Funktionen wie der Hintergrundunschärfe bei Fotos und vor allem bei Sprachanrufen mit der eingebauten 8-Megapixel-Selfie-Kamera rechnen. Vorteile: Die Zuverlässigkeit des Tensor-G2-Chips .

. Reibungsloses, flüssiges Erlebnis.

Langfristige Software-Unterstützung.

Der Fingerabdrucksensor funktioniert tadellos. Nachteile: -. Der Fingerabdrucksensor ist zuverlässig und kann für die Autorisierung von Einkäufen und die Überprüfung deiner Identität in verschiedenen Apps und Diensten verwendet werden. / © nextpit Ich hatte nicht viel Zeit, um mit dem Pixel Tablet zu experimentieren, bevor ich diesen Bericht geschrieben habe, aber insgesamt bietet es ein reibungsloses und flüssiges Erlebnis. Der Tensor-G2-Prozessor ist mit 8 GB LPDDR5 RAM gepaart und wird in zwei verschiedenen Speicherkonfigurationen angeboten: 128 oder 256 GB im UFS-3.1-Standard. Was die Sicherheit angeht, so gibt es neben der mehrschichtigen Hardwaresicherheit auch den Private Compute Core. Dieser verwaltet per Definition alle Daten auf Geräteebene. Auf der Rückseite des Pixel Tablets befindet sich eine 8-MP-Rückkamera. / © nextpit Reden wir jetzt über die Software. Es ist schon eine Weile her, dass ich Android-Tablets benutzt habe, daher mögen meine Gedanken über die Benutzerfreundlichkeit des Pixel-Tablets für einige etwas naiv erscheinen. Zum ersten Mal seit Jahren habe ich jedoch das Gefühl, dass sich die Entwickler mehr Mühe geben, ihre Dienste für "Android für Tablets" zu optimieren. Die Apps sind zwar nicht perfekt, aber es ist klar, dass sie mehr sind als nur eine Kopie dessen, was wir auf den Pixel-Phones sehen. Ich habe immer die App der New York Times als Maßstab genommen und festgestellt, dass meine Erfahrungen mit ihr auf dem Pixel-Tablet fast identisch mit denen auf meinem Apple iPad 10 (Test) sind. Auch die Android-13-Widgets sind eine nette Bereicherung für das Tablet-Erlebnis, auch wenn das Betriebssystem als Ganzes noch verbesserungswürdig ist, was die Benutzerfreundlichkeit des Tablets angeht. Die Frontkamera befindet sich in der Mitte des Displays und ist im Querformat oben positioniert. / © nextpit Laut Google gibt es "mehr als 50 Google-Apps", die für das Pixel-Tablet optimiert sind, aber es fühlt sich immer noch an wie ein hochskaliertes Pixel-Phone-Erlebnis... leider. Das neue Pixel-Tablet kommt mit einer Verpflichtung, bis zu drei Jahre lang wichtige Android-Updates und fünf Jahre lang Sicherheitsupdates zu erhalten. Da es mit Android 13 auf den Markt gekommen ist, können wir davon ausgehen, dass es bis Android 16 aktualisiert wird, das voraussichtlich im Jahr 2025 erscheinen wird.

Google Pixel Tablet: Akku Google hat das Pixel-Tablet mit einem eingebauten 27-Wattstunden-Akku (7.020 mAh) ausgestattet, der laut Labortests des Unternehmens bis zu 12 Stunden Videostreaming standhält. Das Gerät kann über die mitgelieferte Ladestation oder ein USB-C-Ladegerät aufgeladen werden, das separat erhältlich ist. Da ich die meiste Zeit mit dem Tablet in der Dockingstation verbracht habe, kann ich noch keine fundierte Meinung über die Akkulaufzeit abgeben. Ich muss jedoch erwähnen, dass die Ladestation unglaublich praktisch ist, da sie das Gerät kabellos mit Strom versorgt. Wenn das Tablet an die Ladestation angedockt ist, wird es kabellos aufgeladen. Wenn ihr es also abnehmt, ist es normalerweise voll aufgeladen! / © nextpit Eine detailliertere Analyse der Akkulaufzeit wird in den nächsten Tagen im vollständigen Testbericht zu finden sein.

Google Pixel Tablet: Technische Daten Reines Android Tablet Produkt Google Pixel Tablet Bild Bildschirm 10,95-Zoll-LCD 2560 x 1600 Pixel SoC Google Tensor G2

Titan M2 Sicherheits-Coprozessor RAM 8 GB LPDDR5 RAM Speicher 128 / 256 GB UFS 3.1 ROM Erweiterbarer Speicher ❌ OS Android 13

5 Jahre Updates Kamera 8 MP | 1,12 μm Pixelbreite | f/2.0 Blende |

Fixfokus | 84° Sichtfeld | 1/4" Bildsensorgröße Selfie 8 MP | 1,12 μm Pixelbreite | f/2,0 Blende |

Fixfokus | 84° Sichtfeld | 1/4" Bildsensorgröße Akku 27 Wattstunden (7.020 mAh)

15 W Aufladen mit der mitgelieferten Dockingstation Konnektivität Wi-Fi 6 / Bluetooth 5.2 / UWB Audio Vierfach-Lautsprecher Farben Porzellan, Haselnuss

Rose (nur US) Abmessungen und Gewicht 10,2 x 6,7 x 0,3 Zoll, 17,4 Unzen

258 x 169 x 8,1 mm, 493 g