Motorola Razr 40 Ultra im Test: Besser kann ein Klapp-Foldable nicht sein!

Wie bei der ehemaligen Google-Tochter nicht selten üblich, hat auch das Motorola Razr 40 Ultra – als aktuelles Foldable-Flaggschiff – je nach Land unterschiedliche Namen. Das praktische faltbare Android-Smartphone im wohl kleinstem Formfaktor bleibt aber überall gleich. Auch die nextpit-Redaktion hat das faltbare Smartphone im Clamshell-Design erreicht. Hier nun unsere Eindrücke, Testergebnisse und Empfehlungen zum Motorola Razr 40 Ultra.

Bewertung

Pro Bei guten Lichtverhältnissen gute Fotos

Voll funktionstaugliche Außendisplay

Der Akku hält den Tag über

Ausreichend Performance

Angenehmer Formfaktor

Liegt gut in der Hand

Kabelloses Laden Contra Außendisplay Fingerabdruck süchtig

Kamera bei Nacht

Akku zu klein

Motorola Razr 40 Ultra: Design und Verarbeitung Das Motorola Razr 40 Ultra ist das neueste und modernste Klapp-Foldable der Lenovo-Tochter. Es ist nicht quadratisch, doch es ist bei der zum Samsung Galaxy Z Flip 4 gleichen Breite, einen Tick höher – dafür aber deutlich dünner (15,1 zu 17,1 mm). Fast noch wichtiger: das Motorola-Foldable hat ein geringeres Gewicht von 184,5 g gegenüber dem Samsung-Konkurrenten mit 187 g. Gefällt mir: Bester Formfaktor

Wertige Verarbeitung

Wasserabweisend nach IP52

Griffige "Leder"-Rückseite (nur Viva Magenta) Gefällt mir nicht: Ich sehe die Knickfalte

Keine Klinkenbuchse

Fehlender microSD-Support Was war ich begeistert, als die ersten Informationen zu dem Motorola Razr 40 Ultra in der nextpit-Redaktion eintrafen! Das war ein Smartphone, welches durchaus mein aktuelles Device ablösen könnte. Doch umso länger ich mich mit dem Klapp-Foldable befasse, um so mehr Kritikpunkte finde ich. Das liegt aber in der Natur der Dinge und keine Sorge: Ich werde das Fazit nicht gleich zu Beginn spoilern. Das rote Motorola Razr 40 Ultra kommt mit einer Kunstleder-Rückseite. / © nextpit Wer das Motorola Razr 40 Ultra zum ersten Mal in der Hand hält, wird nicht umher kommen, ein kleinlautes "Wow" verlauten zu lassen. Ob der Aluminiumrahmen, die perfekte Breite an sich, die dünne und sichere Haptik im zusammengeklappten Zustand, als auch der wertige Gesamteindruck. Hier stimmt einfach alles. Die Tasten sind in beiden Faltstellungen perfekt positioniert. Mich stört gelegentlich nur, dass ich den Fingerabdrucksensor vereinzelt optisch suchen muss. Das ist aber mit Sicherheit ein Problem, das sich im Laufe der Nutzung von selbst erledigt. Die Lenovo-Tochter gönnt dem Razr 40 Ultra eine IP52-Zertifizierung. Das schützt dem Anwender seine knapp 1.200 Euro teure Anschaffung nur bedingt gegen eindringenden Staub und Wasser. Einen Regenschauer, wie er aktuell Berlin heimsucht, hält das faltbare Smartphone jedoch alle Male aus. Das Motorola Razr 40 Ultra hält auch einmal einen kleinen (oder großen) Regenschauer stand. / © nextpit Anders als der Vorgänger macht auch das Scharnier diesmal einen deutlich ausgereifteren Eindruck. Der Klapp-Mechanismus bleibt sicher in allen Positionen stehen, ohne dabei zu schwer- oder leichtgängig zu wirken. Selbstverständlich sieht und spürt man nach wie vor die innenliegende "Knickfalte". Aber weder stört mich das in der täglichen Nutzung noch habe ich etwas anderes erwartet. Beeindruckend ist natürlich das außenliegende Display, das diesmal größer denn je ist und zur vollwertigen Nutzung einlädt.

Motorola Razr 40 Ultra: Display Das Motorola Razr 40 Ultra hat erstmalig in der Geschichte ein 3,6 Zoll großes pOLED-Display, welches eine maximale Bildwiederholrate von 144 Hz und eine Auflösung von 1.066 x 1.056 px bei 413 ppi liefert. Ja, beeindruckende Werte für ein "kleines" Zweitdisplay für eine schnelle Information. Aber diesen Anspruch hat der Ultra-Falter mitnichten. Gefällt mir: Im Spiel und der Liebe eine hohe Touch-Sensitivität

LTPO, HDR10+, 100 - 120 % DCI-P3-Farbraum

Geniales und vollwertiges Außendisplay

Hohe Bildwiederholrate für beide Panels

Bis zu 1.400 Nits Helligkeit Gefällt mir nicht: Ich sehe die Knickfalte (und Ihr nicht) Denn die volle Nutzungsfläche, welche bis unter die beiden Kamera-Optiken geht, offenbart das Razr gar nicht so ohne Weiteres. Hier muss man schon nachhelfen. Noch sind nicht alle Anwendungen für das "gesamte" Cover-Display optimiert. Der Chrome-Browser ist es beispielsweise schon und macht so ein nahtloses Weiterarbeiten vom innenliegenden 6,9 Zoll großem und faltbaren pOLED-Display mit einer Auflösung von 2.640 x 1.080 (413 ppi) möglich. Das innenliegende und faltbare Display besitzt eine Diagonale von 6,9 Zoll und eine Auflösung von 2.640 x 1.080 px. / © nextpit Wenn ich das Haar in der Suppe suchen möchte, würde ich bemängeln, dass das Außendisplay nicht bis ganz oben an den Rand geht. Ob das einen technischen Grund hat, konnte ich bislang noch nicht verifizieren. Ansonsten ist das Panel außen ein echter Mehrwert, der das "öffnen" kaum noch nötig macht. Sonst perfekt, aber der Rand oben hätte jetzt auch nicht sein müssen. / © nextpit Wenn dann aber doch, erwartet die Nutzerin ein Bildschirm, der weder im Hinblick auf Helligkeit, Blickwinkelstabilität, Farbraum noch im Kontrast oder der Intensität im Stich lässt. Auch lassen sich beispielsweise zwei Apps wunderbar im Splitmodus nutzen. Lange Rede, gar kein Sinn: Es gibt weder am Innen- noch am Außen-Display etwas zu meckern. Ein Display und zwei geöffnete Apps – besser geht kaum. / © nextpit

Motorola Razr 40 Ultra: Software Beim Thema Software erinnert sich Motorola auch bei dem Razr 40 Ultra gern an seine Zeit zurück, als man noch ein Google-Tochter-Unternehmen war. Zumindest lassen die nahezu ausschließlich vorinstallierten Google-Anwendungen und das nahezu Bloatware freie Android 13 darauf schließen. Gefällt mir: Akzeptable Update-Politik

Ob Bloatware oder nicht entscheidet Ihr

Benutzeroberfläche "My UX" gefällt Gefällt mir nicht: Nicht Samsung-Update-Niveau Okay, bei Apps wie Facebook, TikTok und Spotify möchte ich noch nicht zwingend von Bloatware sprechen, da sie vermutlich mindestens jeder Zweite auf seinem Smartphone installiert hat. Die App Booking.com ist für mich aber klarer Vorsatz und in meinen Augen ein Weg zur Subventionierung. Sorry, Motorola, aber dafür gibt es definitiv einen Punkt Abzug. Anerkennen möchten wir die Bemühungen der Update-Politik. Sicherlich sind die Garantie für drei System-Updates und vier Jahre Sicherheits-Patche nicht das Maximum am Markt, aber schon eine Steigerung zu dem Vorgänger. Das Motorola Razr 40 Ultra kommt zu uns mit dem Google Sicherheitsupdate vom 1. Mai 2023. Auch ein wenig hinterher – es besteht also noch Verbesserungspotential. Motorola hat die hauseigene Benutzeroberfläche Moto My UX, welche kein typisches Always-on-Display mit unterschiedlichen Themen anbietet. Für das Außendisplay bietet Motorola jedoch unterschiedliche Uhrenstyles. Für das Innendisplay ist es die bekannte Uhr mit dem praktischen Akkuanzeige rund herum. Ebenfalls gehen einige nützliche Komponenten mit dem User-Interface einher. Im Speziellen möchte ich die unterschiedlichen Individualisierungsmöglichkeiten, das Streamen auf den Computer oder TV via "Ready For", den Moto Games Hub und die vielen nützlichen Gesten (Fast Flashlite, Quick Capture, Slide to Sidebar & Swipe to Split) benennen. All diese kleinen "Gimmicks" machen das Motorola Razr 40 Ultra so vollkommen.

Motorola Razr 40 Ultra: Performance Das Motorola Razr 40 Ultra hat zu unserer Verwunderung den identischen Octa-Core-Prozessor wie sein Vorgänger, das Motorola Razr 2022 verbaut. Gemeint ist damit der im 4-nm-Prozess gefertigte Snapdragon 8+ Gen 1 (SM8475) mit einer maximalen Taktfrequenz von 3,2 GHz durch den ARM-Cortex-X2-Prime-Core. Gefällt: Flaggschiff-Prozessor

Keine ungewöhnliche Hitzeentwicklung Gefällt nicht: Augenscheinlich frühe Drosselung Dazu gehören drei weitere Performance-Cortex-A78-Kerne (2,5 GHz) und vier Energie-Cortex-A55-Kerne (1,8 GHz). Für grafische Belange ist eine Adreno 730 GPU verantwortlich. Dazu gesellen sich 8 GB LPDDR5 Arbeits- und 256 GB interner UFS-3.1-Programm-Speicher. Eine Option zur optionalen Erweiterung oder gar der Kauf einer 512-GB-Variante, besteht in Deutschland nicht. Auch wenn das Ergebnis vermutlich im Vorfeld aufgrund des Tests des Motorola Razr 2022 und dem identischen Prozessor klar sein sollte, haben wir natürlich die typischen Benchmark-Tests durchgeführt. Dabei erfahren wir neben den vergleichbaren Zahlen, auch die Hitzeentwicklung bei dem Klapp-Probanden. Hitzetechnisch gibt es am Razr 40 Ultra gewiss nichts auszusetzen. / © nextpit Dieser ist wie schon bei seinem Vorgänger vergleichbar geschmeidig, bis erträglich. Das liegt hauptsächlich daran, dass der Snapdragon 8+ Gen 1 softwareseitig hart gedrosselt wird. Fast schon unverschämt. Aber die abgebende Performance reicht auch abseits der täglichen Arbeit für anspruchsvolles Gaming aus. Hier nun die harten Fakten. Motorola Razr 40 Ultra Motorola Razr 2022 Samsung Galaxy S22 Ultra Samsung Galaxy Z Fold 3 Huawei Mate XS 2 3D Mark Wild Life Maxed Out! 6838 5682 5683 5793 3D Mark Wild Life Stress Test Bester Loop: 7.010 Schlechtester Loop: 3.563 Bester Loop: 7.306 Schlechtester Loop: 4.107 Bester Loop: 5741

Schlechtester Loop: 3351 Bester Loop: 5579

Schlechtester Loop: 3435 Bester Loop: 5782

Schlechtester Loop: 3267 Geekbench 5 Einfach: 1303

Mehrere: 3712 Einfach: 1310

Mehrere: 3957 Einfach: 1155

Mehrere: 3356 Einfach: 1095

Mehrere: 3239 Einfach: 840

Mehrere: 2759 Okay, dass das Razr 40 Ultra in allen Disziplinen langsamer ist als das Vorserienmodell, ist dann doch schon etwas verwunderlich. Niemand wird den Unterschied im Alltag merken, merkwürdig ist es dennoch.

Motorola Razr 40 Ultra: Kamera Die Kamera-Sektion ist vermutlich im gesamten Test des Motorola Razr 40 Ultra jene, welche mich am meisten verwundert hat. Nicht nur was die Hardware-Ausstattung anbelangt, welche sich zum Vorgänger doch tatsächlich verschlechtert hat, sondern auch von den Foto-Ergebnissen im Allgemeinen her. Die Lenovo-Tochter verbaut im faltbaren Innendisplay oben mittig eine 32-MP-Frontkamera im Punch-Hole-Design. Die Dual-Hauptkamera, welche selbstredend auch als Selfie-Kamera vorteilhaft mit Gesten-Steuerung genutzt werden kann, ist mit einem 12- und einem 13-Megapixel-Sensor ausgestattet. Gefällt mir: Gutes Gesamtpaket aus Haupt-, Makro- und Weitwinkel-Aufnahmen

Tagesaufnahmen gelingen so gut wie immer

Mehrwert durch Cover-Display Gefällt mir nicht: Digitaler 8x-Zoom ist zu wenig und zu schlecht

Nachtaufnahmen sind nicht die Stärke des Foldables Mit dem Zweiten sieht man mehr oder was? / © nextpit Im Razr 2022 hat Motorola noch auf eine 50-MP-Haupt- und eine 13-MP-Weitwinkel-Kamera gesetzt. Allerdings ist die Sensorfläche von 1/1,55 auf 1/2,55 Zoll angewachsen. Bei den Fotoergebnissen zeigt sich, dass Megapixel nicht zwingend das Maß der Dinge sein muss. Tagesaufnahmen gelingen im Grunde durch das gesamte Spektrum. Egal, ob dank optischer Bildstabilisierung aus der Hüfte geschossen, ein Porträtfoto mit angenehmem Bokeh-Effekt, Weitwinkelaufnahmen, welche die identischen Farben der Hauptkamera verewigen, bis hin zu Makro-Aufnahmen, bei der die richtige Distanz gefunden werden muss. Ganze 32 MP prügelt Motorola in die Punch-Hole-Kamera. So viel haben die beiden Hauptkameras nicht einmal zusammen! / © nextpit Motorola ist es tatsächlich gelungen, nicht die sonst so überzeichneten und unnatürlich kolorierten Fotos zu produzieren. Das muss einem natürlich auch gefallen. Zu den Stärken der Razr-40-Ultra-Kamera gehören jedoch weder digital vergrößerte noch Nacht-Aufnahmen. Die einen sind mit einer maximalen 8-fachen Vergrößerung in meinen Augen ab dem 3-fachen Zoom matschig und somit unbrauchbar und erstellte Erinnerungen bei wenig bis gar keinem Licht sind meiner Meinung nach qualitativ nicht mehr zeitgemäß. Hauptkamera des Motorola Razr 40 Ultra © nextpit Es wird Regen geben! © nextpit Hauptkamera des Motorola Razr 40 Ultra © nextpit Hauptkamera des Motorola Razr 40 Ultra © nextpit Hauptkamera des Motorola Razr 40 Ultra © nextpit Hauptkamera des Motorola Razr 40 Ultra © nextpit Hauptkamera des Motorola Razr 40 Ultra © nextpit Hauptkamera des Motorola Razr 40 Ultra © nextpit Hauptkamera des Motorola Razr 40 Ultra © nextpit Hauptkamera des Motorola Razr 40 Ultra © nextpit Hauptkamera des Motorola Razr 40 Ultra © nextpit Makroaufnahme © nextpit Makroaufnahme © nextpit Hauptkamera des Motorola Razr 40 Ultra © nextpit 2-facher Zoom © nextpit 3-facher Zoom © nextpit 5-facher Zoom © nextpit 8-facher Zoom © nextpit Hauptkamera des Motorola Razr 40 Ultra © nextpit Ultra-Weitwinkel-Aufnahme © nextpit Selfie mit der Hauptkamera und Gestensteuerung © nextpit Selfie mit der 32-MP-Frontkamera © nextpit Nachtaufnahme © nextpit Nachtaufnahme © nextpit Nachtaufnahme © nextpit Nachtaufnahme © nextpit So bleibt als kleines Kamera-Fazit nur zu sagen, dass Nutzer:innen des Motorola Razr 40 Ultra zwar sehr gute Fotos bei Tage oder ausreichenden Lichtbedingungen erstellen können, doch das Klapp-Foldable bei Nachtaufnahmen an seine Grenzen stößt.

Motorola Razr 40 Ultra: Akku Das Motorola Razr 40 Ultra ist mit einem 3.800 mAh starken Akku ausgestattet. Das ist im Vergleich mit einer durchschnittlichen Smartphone-Kapazität nicht besonders viel, in der Welt eines Klapp-Foldables im Clamshell-Design jedoch schon. Dennoch hätte ich mir bei einem Ultra-Flaggschiff-Modell schon mehr gewünscht, schließlich bietet das Basismodell 4.200 mAh. Motorola liefert im parfümierten Lieferumfang ein 33-Watt-TurboPower-Netzteil mit. Den Turbo zündet dieses jedoch in unserem Test nicht. Stolze 135 Minuten werden für eine volle Ladung von 0 auf 100 Prozent benötigt. Nach kurzen 5 Minuten gibt es lediglich 2 Prozent, nach einer halben Stunde sind es gerade einmal zaghafte 26 Prozent auf dem Tacho. Ein Problem, mit dem sich jedoch auch der größte Mitbewerber, Samsung herumschlagen muss. Man wird abwarten müssen, ob das Samsung Galaxy Z Flip 5 hier bessere Werte liefern kann. Das Motorola Razr 40 Ultra ist einen Tick größer als das Samsung Galaxy Z Flip 4. / © nextpit Was bedeutet das für den täglichen Umgang mit dem Motorola Razr 40 Ultra, was ja im Grunde die viel wichtige Information ist. Ich komme mit einer durchschnittlichen Nutzung von Außen- und Innendisplay locker über den Tag. Allerdings ist kein WhatsApp oder Slack eingerichtet, was meinen täglichen Energieverbrauch schon derbe in den Ruin treiben kann – mehrere Gmail-Konten jedoch schon. In unserem Test mit dem "PC Mark Work 3.0"-Batterietest bekommen wir im Flugmodus und einer Display-Helligkeit von 200 Nits stolze 10 Stunden und 44 Minuten hin. Zur allgemeinen Einordnung, der Vorgänger, das Motorola Razr 2022 lieferte 8 Stunden und 37 Minuten, das Samsung Galaxy Z Flip 4 unglaubliche 13 Stunden und 6 Minuten. Hier besteht nach wie vor Nachholbedarf bei der Lenovo-Tochter. Trotz 33 Turbo-Watt braucht das Razr schon seine Zeit für das Volltanken! / © nextpit Kleine Randnotiz: Auch das Laden mit einem 67-Watt-Xiaomi-Netzteil hat von 17 Prozent bis zur vollständigen Ladung 100 Minuten gedauert. Ebenfalls ist das Motorola Razr 40 Ultra auch fähig kabellos geladen zu werden, wenn auch nur mit 5 Watt. Bevor Ihr Euch jedoch eine Qi-Ladestation zulegt, solltet Ihr testen, ob die Induktoren sich an der korrekten Position für das Razr befinden.

Motorola Razr 40 Ultra: Technische Daten Technische Daten Name des Geräts Motorola Razr 40 Ultra Bild Bildschirm innen 6,9 Zoll pOLED, FHD+

2.640 × 1.080 px (413 dpi)

LTPO 165 Hz Bildwiederholrate

Berührungsrate: 240 Hz/360 Hz (im Gaming-Modus)

max. 1.400 Nits Bildschirm außen 3,6-Zoll-pOLED

1.066 × 1.056 px (413 dpi)

144 Hz Bildwiederholrate

Berührungsrate: 120 Hz/360 Hz (nur im Gaming-Modus)

max. 1.100 Nits

Corning Gorilla Glass Victus Maße geöffnet: 73,95 x 170,83 x 6,99 mm (H x B x T)

geschlossen: 73,95 x 88,42 x 15,1 mm (H x B x T) Gewicht 188,5 g (Infinite Black, Glacier Blue)

184,5 g (Viva Magenta) SoC Qualcomm Snapdragon 8+ Gen1 Speicher

(in Deutschland) 8 GB LPDDR5 RAM

256 GB UFS 3.1 ROM Software Android 13 | Moto My UX Erweiterbarer Speicher Keiner Hauptkamera 12 MP | f1.5 Blende | 1/2.55 Zoll Image-Sensor | 1.4 µm Pixel Size | OIS Ultra-Weitwinkel-Kamera 13 MP | f/2.2 Blende | 1/3 Zoll Image-Sensor | 108° Blickwinkel | 1.12 µm Pixel Size | Makro Selfie 32 MP | f/2.4 | 0.7 Pixel Size

Quad-Pixel-Technologie: 8 MP | 1,4 µm Pixel Size Video 4K bei 30/60 fps Audio Stereo-Speaker | Dolby Atmos Akku 3.800 mAh Aufladen per Kabel Max. 33 W Kabelloses Laden (Qi) 5 W UWB Nein Sonstiges IP52 zertifiziert

USB Type C (2.0)

NFC, BT 5.3, Dual-SIM (5G),

WLAN 2,4, 5 und 6 GHz

Alumininium-Rahmen (7000er-Legierung)

Rückseite Kunstleder (Viva Magenta)