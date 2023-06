Jackery Explorer 2000 Plus im Test: Gratis Strom für Euer nächstes Abenteuer!

Jackery feiert den Verkaufsstart der Explorer 2000 Plus und legt das Solarpanel SolarSaga 200 im Wert von 699,00 Euro gratis obendrauf, wenn Ihr die Explorer 2000 Plus vom 14. bis 20. Juni kauft. Die Jackery Explorer 2000 Plus kostet 2.299,00 Euro.

Einzig die drei AC-Anschlüsse sind mit Gummiabdeckungen geschützt. Jackery hat insgesamt drei Knöpfe an der Explorer 2000 Plus verbaut – einen, um den Bildschirm zu aktivieren, einen weiteren, um die DC-Stromzufuhr zu aktivieren und schließlich einen dritten Knopf für die AC-Stromversorgung. Einzig Wireless-Charging vermisse ich bei der Explorer 2000 Plus. An den Seiten finden sich jeweils unauffällig verbaute Lüfter.

An der Vorderseite der Explorer 2000 Plus wurde ein kleiner Bildschirm verbaut, dem ich mich im nächsten Abschnitt des Testberichts widme sowie folgende Anschlüsse:

Jackery hat der Explorer 2000 Plus Gummifüße für einen stabilen Stand verpasst – macht Euch also keine Sorgen darum, dass die Powerstation von Eurer Yacht rutscht. Dass es an der Seite zwei Seitengriffe gibt, möchte ich Euch der Vollständigkeit nicht vorenthalten, aber seien wir mal ehrlich – ernsthaft tragen möchte man den 28-kg-Koffer wirklich nicht. Die Powerstation misst 47,3 x 35,9 x 37,3 cm.

Die Explorer 2000 Plus ist der erste Solargenerator der neuen Serie von Jackery. Schon beim Auspacken wird das rasch deutlich – denn die Powerstation wiegt 28 kg und hat einen Ausziehgriff. Bei einer gewöhnlichen Powerstation wäre für mich das Gewicht von 28 kg der blanke Horror – allerdings sprechen wir hier nun mal nicht von einer gewöhnlichen Powerstation. Dank des Trolley-Designs mit zwei Reifen und dem Aluminium-Ausziehgriff ist die Explorer 2000 Plus sehr mobil.

Zu guter Letzt gibt es noch Einstellungen, um die Laufzeit des Akkus der Explorer 2000 Plus zu verlängern. Dank der bequemen und simplen Steuerung in der App ist selbst das Fehlen einer Lampe schnell vergessen.

Ganz neu seit der Explorer 2000 Plus ist die Jackery-App. Die Einrichtung ist einfach und geht schnell. Ihr erstellt einen Account und verbindet Euch via Bluetooth oder per WLAN mit der Powerstation. Die App zeigt Euch laufend die Eingangs- und Ausgangsleistung an und informiert Euch zudem, wie lange die Powerstation noch be- oder entladen werden kann.

Wie schon erwähnt, gibt es auf der Vorderseite einen kleinen Bildschirm. Anhand des Bildschirms könnt Ihr die Eingangs- und die Ausgangsleistung sowie den Akkustand ablesen. Ebenso zeigt Euch der Bildschirm an, wie lange die Explorer 2000 Plus noch für den restlichen Ladevorgang braucht.

Jackery Explorer 2000 Plus: Performance

Die Jackery Explorer 2000 Plus ist eine leistungsstarke und erweiterbare Powerstations mit einer bestechenden Effizienz von 85 Prozent. In der Explorer 2000 Plus steckt ein LiFePO4-Akku. Wireless-Charging unterstützt die Powerstation nicht.

Gefällt mir:

Hohe Effizienz von 85 %

LiFePO4-Akku verbaut

Konstante Ausgangsleistung von 3.000 W, kurzzeitig 6.000 W möglich

In 1,7 Stunden vollgeladen

Gefällt mir nicht:

Kein Wireless-Charging

Bei Powerstations schauen wir immer genauer auf das Verhältnis der Nennkapazität zur nutzbaren Kapazität. Während die Nennkapazität 2.042 Wh beträgt, bekomme ich im Praxistest 1.892 Wh aus der Powerstation raus. Bei einem kompletten Ladevorgang nimmt die Explorer 2000 Plus ganze 2.213 Wh auf. Mit der daraus resultierenden Effizienz von 85 Prozent ist die Jackery Explorer 2000 Plus die effizienteste Powerstation, die nextpit bislang im Test hatte. Die restlichen 15 Prozent wandelt die Explorer 2000 Plus in Wärme um.

Die Jackery Explorer 2000 Plus könnt Ihr auf diverse Arten mit Energie versorgen. / © nextpit

In der Jackery Explorer 2000 Plus stecken Lithium-Eisenphosphat-Zellen. Diese sind Lithium-NMC-Akkus in mehreren Punkten überlegen: Zum einen sind LiFePO4-Akkus länger haltbar und zum anderen auch sicherer als klassische Lithium-Akkus. Jackery verspricht 70 Prozent der ursprünglichen Kapazität nach 4.000 vollständigen Be- und Entladezyklen. Apropos Beladen: Die Jackery Explorer 2000 Plus ist im Test nach 1,7 h vollgeladen.

Alle Anschlüsse auf der Rückseite der Explorer 2000 Plus sind abgedeckt. / © nextpit

Den Aspekt der Leistung hat Jackery bei der Explorer 2000 Plus nicht außen vor gelassen. Der Solargenerator ist in der Lage, Geräte konstant mit 3.000 W zu versorgen. Wenn das nicht reichen sollte, spuckt der Stromkoffer kurzzeitig bis zu 6.000 W aus.

Schließlich ist die Powerstation auch als USV (unterbrechungsfreie Stromversorgung) einsetzbar. Im Praxistest hält die Explorer 2000 Plus einen iMac weiter im Betrieb, nachdem die Stromzufuhr unterbrochen wurde. Falls es bei Euch zu einem Stromausfall kommen sollte, wird die Explorer 2000 Plus problemlos Eure Geräte weiter am Laufen halten. Zu guter Letzt ist mit der Explorer 2000 Plus Pass-Through-Charging möglich.