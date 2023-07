Oukitel P5000 im Test: 5-kWh-Powerstation zum Mitnehmen

Wenn Euch der Name Oukitel noch unbekannt ist, wird sich das mit der P5000 schlagartig ändern. Die Mega-Powerstation hat satte 5.120 Wh in petto und versorgt einen sparsamen Haushalt auch mal mehrere Tage mit Energie. Trotz des stolzen Gewichts von 52 kg gestaltet sich der Transport dank des Rollkoffer-Designs einigermaßen unproblematisch. Ob die Oukitel P5000 in Bezug auf Effizienz und Leistung mit Powerstations von Bluetti , Ecoflow, Jackery & Co. mithalten kann, hat nextpit für Euch getestet.

Egal, ob als Zwischenspeicher für Eure Inselanlage oder als portable Stromquelle beim nächsten Abenteuer – die Oukitel P5000 überzeugt in vielen Disziplinen und bietet neben der riesigen Kapazität von 5.120 Wh eine Ausgangsleistung von bis zu 4.000 W in der Spitze. Wenn das noch nicht genug Argumente für die Mega-Powerstation sind, kommt die P5000 mit einer konkurrenzfähigen Effizienz von 78 % um die Ecke gerollt.

Design und Anschlüsse

Auch wenn die Oukitel P5000 satte 52 kg wiegt, fällt der Transport dank des Koffer-Designs einfach. Alle notwendigen Kabel verstaut Ihr in der integrierten Box oberhalb der Powerstation. Schließlich ist die Oukitel P5000 in der Lage bis zu 15 Geräte gleichzeitig mit Energie zu versorgen.

Gefällt mir:

Integriertes Fach für Kabel

Einfacher Transport dank Koffer-Design

Zahlreiche Anschlüsse

Gefällt mir nicht:

-

Ouki-Wer? Ich muss zugeben, bis zur Intersolar-Messe in München war auch mir der chinesische Hersteller noch unbekannt. Und nun, kurze Zeit später erwische ich mich beim optimistischen Versuch, ein 52-kg-Ungetüm aus seinem Karton zu befreien. Kein Grund zur Panik, meinem Rücken geht es gut – lasst uns lieber einen Blick auf die Oukitel P5000 mit 5.120 Wh werfen. Ihr habt Euch nicht verlesen – fünftausendeinhundertzwanzig Wattstunden!

Die Oukitel P5000 bringt 52 kg auf die Waage, aber lässt sich dank des Teleskopgriffs und der Räder bequem transportieren. / © nextpit

Habt Ihr die Powerstation einmal vor Euch stehen, wird Euch schnell das Koffer-Design der portablen Stromquelle auffallen. Dank zweier Räder und einem ausziehbaren Griff ist der Transport der Mega-Powerstation einfach und bequem. Beim Anheben der Powerstation macht der Teleskopgriff nicht den aller stabilsten Eindruck. Zum Anheben über eine Stufe solltet Ihr den Griff also lieber nicht nutzen. Auf ebenem Boden rollt die Powerstation aber wirklich einwandfrei.

Falls Ihr mal eine Verschnaufpause benötigt, könnt Ihr die P5000 hochkant abstellen. / © nextpit

Für Treppen & Co. stehen Euch zwei Seitengriffe an der 55 × 29,5 × 48,7 cm großen Powerstation zur Verfügung – Euer Rücken dankt’s Euch, wenn Ihr die Powerstation zu zweit tragt. Und was ist mit den Kabeln? Um die müsst Ihr Euch überhaupt keinen Kopf machen, denn Oukitel hat oben in der Powerstation eine Box integriert, in der Ihr alle nötigen Kabel sicher verstauen könnt. Besonders gut gefällt mir, dass die Box einen Push-To-Open-Mechanismus hat und Oukitel keinen zusätzlichen Griff verbaut hat, der dem schlichten Design schaden würde.

Praktisch! Alle nötigen Kabel verstaut Ihr in der integrierten Box. / © nextpit

Apropos Kabel: Im Lieferumfang gibt es ein Solar-Ladekabel, einen Adapter für PV-Paneele, ein Kfz-Kabel und für alle Notfälle noch eine Bedienungsanleitung. Die Oukitel P5000 bietet Euch an der Vorderseite eine breite Palette an Anschlüssen:

5x 100-120V-Steckdosen

4x USB-A-Anschlüsse (2x 12 W und 2x 18 W)

2x USB-C-Anschlüsse mit 100W Leistung

2× 12V-Gleichstrom-Ausgänge

1x 24V-DC-Ausgang

1x Zigarettenanzünder

Lediglich die USB-Ports sind nicht mit einer Abdeckung geschützt. Auf der Rückseite findet Ihr sämtliche Anschlüsse, um die Powerstation mit Energie zu versorgen. Ihr könnt die P5000 mit Strom aus der Schuko-Dose, einem Solarpanel oder Eurem Auto betanken. Besonders das Solar-Laden ist interessant, denn hier frisst die P5000 bis zu 1.000 W. Welche Vorteile sich hieraus für Euch ergeben, lest Ihr im Performance-Abschnitt dieses Testberichts.

An der Rückseite befinden sich alle Anschlüsse, um die P5000 aufzuladen. / © nextpit

An der Vorderseite gibt es schließlich einen breiten und in meinen Augen hervorragend platzierten Bildschirm. Dieser fungiert als Eure Informationszentrale. Hier seht Ihr die Eingangs- und die Ausgangsleistung, den Akkustand und wie lange der Ladevorgang noch dauert beziehungsweise die Versorgung der angeschlossenen Verbraucher noch möglich ist. Zu guter Letzt befinden sich an den Seiten große, aber unauffällige platzierte Lüftungen.