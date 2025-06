Sony hielt am Mittwoch, den 4. Juni, kurz vor dem Summer Game Fest 2025 , seine jährliche State of Play-Konferenz ab. Es gab jede Menge Ankündigungen über zukünftige Spiele, die für die PS5 erscheinen werden, mit Trailern und Gameplay.

Darunter ist ein Silent Hill-Spin-off, das neue James Bond-Spiel und sogar Pragmata. Falls Ihr State of Play nicht verfolgen konntet, fassen wir die einige wichtige Ankündigungen von Sony für Euch zusammen.

Capcom gräbt Pragmata aus und nennt Veröffentlichungsdatum

Erscheinungsdatum: 2026

Plattform(en): PS5, Xbox Series X/S, PC

Das von Capcom veröffentlichte Science-Fiction-Actionspiel wurde für 2020 angekündigt, als die PS5 auf den Markt kam. Aber nach einer geplatzten Veröffentlichung im Jahr 2022, die auf 2023 verschoben wurde, gab es keine weiteren Neuigkeiten mehr zu dem Spiel. Für den State of Play 2025 holte Capcom Pragmata mit einem Trailer, ein wenig Gameplay und dem Erscheinungsdatum 2026 aus der Versenkung.

In Pragmata spielst du Hugh, eine Art Astronaut, und Diana, ein kleines Androidenmädchen mit mysteriösen Kräften. Beide sitzen auf dem Mond fest, in einer Forschungsstation, die von einer bösartigen KI kontrolliert wird. Das Spiel verströmt futuristische, dystopische Vibes und greift das wiederkehrende Thema des beschützenden Papas oder großen Bruders wie in The Last of Us auf. Die Tatsache, dass man beide Charaktere gleichzeitig steuern kann, macht Pragmata besonders interessant.

Ein Spin-off von Silent Hill in Japan

Erscheinungsdatum: 25.09.2025

Plattform(en): PS5, Xbox Series X/S, PC

Silent Hill ist ein Standalone-Spin-off (d. h. die Geschichte ist unabhängig vom Original), das die Figur der Schülerin Shimizu Hinako in den 1960er Jahren in Japan verfolgt.

Wir werden also nicht mehr in der amerikanischen Stadt von Silent Hill sein. Aber die Stadt Ebisugaoka, durch die Shimizu Hinako wandern wird, ist genauso unheimlich mit ihrem allgegenwärtigen Nebel und natürlich den Zombies/Mutanten.

Das Spiel scheint nach den Gameplay-Ausschnitten, die auf der State of Play gezeigt wurden, etwas actionorientierter zu sein. Das Kampfsystem wird aber wahrscheinlich nicht so dynamisch sein wie in einem Resident Evil. Silent Hill steht vor allem für Rätsel, Atmosphäre und einen sehr psychologischen Horror. Das Spiel wird am 25. September 2025 veröffentlicht.

Romeo is Dead Man, ein ultra-gewalttätiges und ultra-seltsames Zombiespiel

Veröffentlichungsdatum: 2026

Plattform(en): PS5, Xbox Series X/S, PC

Meine erste Reaktion auf den Trailer zu Romeo is Dead Man wurde schnell von einem großen Hype abgelöst. Ihr spielt Romeo Stargazer, einen Spezialagenten des FBI. Nachdem er von einem Monster angegriffen wurde, das an seiner Tür klingelte, während er mit seiner Familie am Tisch saß und Curry aß, ist Romeo kurz davor zu sterben.

Doch sein Großvater, ein Wissenschaftler, verabreicht ihm in letzter Sekunde ein Gerät namens "Dead Gear", eine Art Hightech-Maske, die ihm das Leben rettet. Fast, denn es kommt zu einem Zeitparadoxon und der Charakter bleibt zwischen Leben und Tod gefangen. Ausgestattet mit seinem Dear Gear und von nun an als "Dead Man" bezeichnet, jagt Romeo die meistgesuchten Verbrecher durch die Paralleluniversen.

Die Inhaltsangabe ist absurd und absichtlich schwachsinnig. Aber es verleiht dem Spiel ein Déjà-vu-Erlebnis, das mit dem ultra-gewalttätigen und blutrünstigen Gameplay des Spiels einhergeht. Die Veröffentlichung ist für 2026 geplant.

Nioh 3 mit einer kostenlosen Demoversion

Erscheinungsdatum: 2026

Plattform(en): PS5, Xbox Series X/S, PC

Eine der besten Souls-Like-Lizenzen ist zurück (Spiele mit anspruchsvollem Gameplay und Kampfmechaniken, die sich an den Dark Souls-Spielen und anderen Lizenzen des Publishers FromSoftware orientieren).

Der dritte Teil kommt aus dem Nichts, da ihn niemand wirklich erwartet hat. Der Trailer, der auf Sonys State of Play enthüllt wurde, zeigt bezaubernde Landschaften voller Kreaturen, die von der japanischen Folklore inspiriert sind. Nioh 3 führt auch zwei neue Gameplay-Elemente ein. Die erste ist ein System mit zwei Körperhaltungen. Jede Haltung bietet einen anderen Kampfstil und andere Schlagfolgen. Ihr könnt zwischen den beiden Stilen wechseln, je nach Lust und Laune oder je nach Gegner, gegen den Ihr kämpft.

Eine weitere Neuerung ist der Wechsel zu einer Struktur mit offenen Gebieten. Das bedeutet nicht, dass Nioh 3 ein echtes Open-World-Spiel sein wird. Aber es sollte mehr Möglichkeiten zum Erkunden bieten und die Umgebung sollte weniger linear sein. Das Spiel wird nicht vor Anfang 2026 erscheinen, aber Ihr könnt bereits eine kostenlose Demo auf der PS5 spielen.

007: First Light, die ersten Bilder des James-Bond-Spiels

Erscheinungsdatum: 2026

Plattform(en): PS5, Xbox Series X/S, PC

IO Interactive, der Entwickler hinter den letzten Hitman-Spielen, hat auf der State of Play endlich 007: First Light enthüllt. Das Spiel erzählt die Geschichte von James Bond in seinen frühen Jahren, bevor er zu 007 wurde. Das Gameplay und die Optik des Spiels ähneln stark Hitman mit der Third-Person-Perspektive. Da Ihr aber einen 26-jährigen James Bond spielt, der wie ein Supersoldat aussieht, der alles kann, wird sich das Gameplay vor allem auf die Action konzentrieren.

Ein cooles Detail: Das Design von James Bond zeigt ihn mit einer Narbe im Gesicht. Dies ist eine Anspielung auf die Originalromane von Ian Fleming, in denen James Bond mit einer feinen, vertikalen Narbe auf seiner rechten Wange beschrieben wurde. Ein körperliches Merkmal, das in keinem der Filme jemals dargestellt wurde.