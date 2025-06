Microsoft fügt dem Game Pass in Wellen neue Spiele hinzu. In der Regel gibt es zwei Wellen mit neuen Spielen pro Monat, jeweils am ersten und dritten Dienstag des Monats. Wenn dieser Artikel gut ankommt, werden wir künftig immer zeitnah über die neuesten Veröffentlichungen im Game Pass berichten. Und: Wir werden auch die Spiele erwähnen, die den Game Pass am Ende des Monats verlassen.

Spiele, die ab sofort im Game Pass verfügbar sind

Die folgenden Spiele sind alle seit dem 18. Juni 2025 spielbar. Es kann sich dabei um neue Spiele handeln, die nur einmalig im Game Pass erhältlich sind, oder aber auch um ältere Spiele, die bereits vor einigen Monaten oder sogar Jahren veröffentlicht wurden und erst frisch zum Game-Pass-Katalog hinzugefügt wurden.

FBC: Firebreak

Dieser kooperative FPS hat einen schwierigen Start und gemischte Kritiken. Es versetzt die Spieler in eine Bundesbehörde, die von übernatürlichen Kräften belagert wird. Nur die Firebreak-Einheit kann sich dem Chaos entgegenstellen, die paranormalen Bedrohungen eindämmen und die Ordnung im Inneren des überfallenen Gebäudes wiederherstellen.

Plattform: Cloud, PC und Xbox Series X & S

Art des Abonnements: Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Crash Bandicoot 4: It's About Time

Begebt Euch mit Crash und Coco auf ein Abenteuer durch Zeit und Raum! Neo Cortex und Dr. N. Tropy bedrohen das gesamte Multiversum. Um sie aufzuhalten, müssen unsere Beuteltiere die vier Quantenmasken vereinen und die Realität herausfordern, um ihr Universum und noch viel mehr zu retten.

Plattform: Xbox Series X & S und PC

Art des Abonnements: Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Standard

Lost in Random: The Eternal Die

The Eternal Die kombiniert Echtzeit-Action, taktische Kämpfe und Würfeln für intensive Auseinandersetzungen. Schlüpft in die Rolle von Königin Aleksandra, der ehemaligen Herrscherin von Random, und erlebt ein unabhängiges Abenteuer, das sich auf die Suche nach Rache und Erlösung in einem einzigartigen Universum konzentriert.

Plattform: Cloud, PC und Xbox Series X & S

Art des Abonnements: Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Star Trucker

Setzt Euch ans Steuer eines interstellaren LKWs, transportiert Fracht, erforscht Ressourcen und tauscht mit farbenfrohen Weltraumfahrern. Erlebt einen amerikanischen Roadtrip durch die kosmischen Weiten, der Abenteuer, Handel und Erkundung an Bord deines Raumtransporters vereint.

Plattform: Xbox Series X & S

Art des Abonnements: Game Pass Standard

Wildfrost

Wildfrost ist ein strategisches Deck-Building-Roguelike. Stellt Euch der Kälte, sammelt und verbessert Begleiterkarten, um gegen Pengoons, Gobblers und mächtige Bosse zu kämpfen. Stellt Euch täglichen Herausforderungen, baut die Stadt Snowdwell aus und schaltet neue Karten frei, um den ewigen Frost in einem fesselnden taktischen Abenteuer zu besiegen.

Plattform: Xbox Series X & S

Art des Abonnements: Game Pass Standard

Diese Spiele sind ab Juni im Game Pass verfügbar.

Diese Spiele werden im Juni 2025 dem Game Pass hinzugefügt. Das Datum der Verfügbarkeit ist für jeden der unten aufgelisteten Titel angegeben.

Rematch

Rematch ist ein Fußballspiel aus der Third-Person-Perspektive, das für 5v5-Online-Spiele konzipiert wurde. Ihr steuert einen einzelnen Spieler, und es gibt keine Abseits, Fouls oder Auszeiten. Jeder Pass, jede Volleyabnahme und jedes Tackling zählt: Spielt strategisch und gewinnt als Team.

Datum: 19. Juni 2025

Plattform: Cloud, PC und Xbox Series X|S

Art des Abonnements: Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Volcano Princess

Bereitet die zukünftige Königin vor, indem Ihr ihre Leidenschaften, ihre Kampffähigkeiten und ihre Beziehungen zu ihren zukünftigen Untertanen entwickelt. Erlebt ein RPG-Abenteuer mit einer Mischung aus Simulation und Elternschaft, in dem jede Entscheidung das Schicksal Eurer Tochter und das des Reiches beeinflusst. Erzieht sie, um eine erfolgreiche und gerechte Herrschaft zu errichten.

Datum: 24. Juni 2025

Plattform: Cloud und Xbox Series X & S

Art des Abonnements: Game Pass Ultimate, PC Game Pass.

Against the Storm

In diesem Dark-Fantasy-City-Builder müsst Ihr die Zivilisation trotz apokalyptischer Regenfälle wieder aufbauen. Als Vizekönig der Königin leitet Ihr Menschen, Biber, Eidechsen, Füchse und Harpyien an, um die Zukunft der letzten Überlebenden zu sichern.

Datum: 26. Juni 2025

Plattform: Cloud und Xbox Series X & S

Art des Abonnements: Game Pass Ultimate

Warcraft I: Remastered, Warcraft II: Remastered, Warcraft III: Reforged

Warcraft III: Reforged bietet eine überarbeitete Grafik, neue soziale Funktionen und ein modernes Matchmaking. Steuert Nachtelfen, Untote, Orks und Menschen, erlebt legendäre Schlachten, erforscht umfangreiche Kampagnen, baut Eure Armeen auf und fordert Eure Freunde im Mehrspielermodus zu unvergesslichen strategischen Auseinandersetzungen heraus.

Datum: 26. Juni 2025

Plattform: PC

Art des Abonnements: Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Call of Duty: WWII

Die x-te Episode der FPS-Saga über den Zweiten Weltkrieg mit einer großen Besetzung, eindringlichen Filmsequenzen und einem sehr klassischen Gameplay. Der Multiplayer-Modus ist sicher nicht mehr so bevölkert wie bei der Veröffentlichung des Spiels im Jahr 2017. Und der Zombie-Modus ist ganz anders als jene, die wir aus der Black-Ops-Serie von Call of Duty kennen.

Datum: 30. Juni 2025

Plattform: PC und Xbox Series X & S

Art des Abonnements: Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Standard

Little Nightmares II

Little Nightmares II bringt Euch zurück in eine fesselnde Horrorwelt. Schlüpft in die Rolle von Mono, einem Jungen, der in einer Welt gefangen ist, die durch die Übertragung eines mysteriösen Turms verzerrt wurde. Erforscht, überlebt und stellt Euch neuen, unheimlichen Schrecken in diesem spannenden und gruseligen Abenteuer. Habt Ihr den Mut, Euch all dem zu stellen?

Datum: 1. Juli 2025

Plattform: Cloud, PC und Xbox Series X & S

Art des Abonnements: Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Standard

Rise of the Tomb Raider

Dies ist der zweite Teil der Trilogie, mit der Square Enix die Serie (erneut) neu startet. Das 2015 erschienene Spiel wurde bereits durch den Game Pass gejagt und ist nun wieder da. Rise of the Tomb Raider bietet epische Actionszenen in wunderschönen, aber gefährlichen Umgebungen. Erlebt ein filmreifes Survival-Abenteuer an der Seite von Lara Croft auf ihrer ersten großen Expedition zu antiken Gräbern, das Erkundungen, Kämpfe und Geheimnisse miteinander verbindet.

Datum: 1. Juli 2025

Plattform: Cloud, PC und Xbox Series X & S

Art des Abonnements: Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Standard.

Spiele, die den Game Pass Ende Juni verlassen werden

Die unten aufgeführten Spiele werden künftig nicht mehr über den Game Pass spielbar sein. Aber mit Eurem Game-Pass-Abo erhaltet Ihr einen Rabatt von 20 %, wenn Ihr sie über den Microsoft Store kauft:

Arcade Paradise (Cloud, Konsole und PC)

Journey to the Savage Planet (Cloud, Konsole und PC)

My Friend Peppa Pig (Cloud, Konsole und PC)

Robin Hood: Sherwood Builders (Cloud, Konsole und PC)

SteamWorld Dig (Cloud und Konsole)

SteamWorld Dig 2 (Konsole und PC)

Welche Spiele im Game Pass interessieren Euch am meisten – welche installiert oder streamt Ihr?