Google möchte mit dem Pixel 9a seine Erfolgsserie fortsetzen. Mit einem neuen Design, aber ähnlichem Rezept, soll das Smartphone in große Fußstapfen treten. MediaMarkt bietet das neue Gerät derzeit besonders günstig an – zumindest in der größeren 256-GB-Variante. Zusätzlich könnt Ihr Euch die passende Smartwatch dazu sichern. Ob sich das lohnt, verrät Euch nextpit.