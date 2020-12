Von günstig bis teuer: Das sind die besten Smartwatches

Zum Abschnitt springen:

Die beste Apple Smartwatch (WatchOS): Apple Watch Serie 6

Wenn wir über Smart-Uhren sprechen, müssen wir hier anfangen: bei der Apple Watch Series 6. Die Firma aus Cupertino ist nach wie vor führend im Verkauf von Smartwatches, und das aus gutem Grund.

Apples aktuellste Armbanduhr verfügt über ein OLED-Display mit einer Größe von 1,78 Zoll, einer Auflösung von 448 x 368 Pixeln und nun dünneren Einfassungen. Der neue S6-Prozessor ist leistungsfähiger, hat zwei Kerne und bietet ein besseres Akkumanagement. Die Apple Watch Series 6 ist bis 50 Meter wasserdicht, verfügt über einen EKG-Herzmonitor, einen Blutsauerstoffsensor, 32 GB Speicherkapazität und ist in einer Version mit e-SIM erhältlich. Das einzige Problem ist der hohe Preis.

Die Apple Watch Series 6 hat alles, was das Herz begehrt. / © NextPit

Bewertung

Vor- und Nachteile von Apple Watch Series 6: Pro Kontra WatchOS immer noch die beste Smartwatch-Software Teuer Viel Zubehör verfügbar Am besten in Kombination mit einem iPhone

Die beste Smartwatch mit WearOS: Samsung Galaxy Watch 3

Wenn Ihr ein Android-Smartphone nutzt, ist eine Apple Watch nicht die beste Wahl, da die Synchronisation ein Problem darstellen kann. In diesem Fall ist das vollständigste Smartwatch-Paket die Galaxy Watch 3.

Erhältlich in zwei Größen, 45 mm mit einem 1,4-Zoll-Display oder 41 mm mit einem 1,2-Zoll-Display, bietet der Super AMOLED-Bildschirm eine sehr gute Ablesbarkeit mit einer extrem guten Helligkeit. Darüber hinaus ist die Uhr auch mit e-SIM erhältlich. Die Galaxy Watch ist dank Gorilla Glass DX + und IP68-Schutz gegen Wasser und Staub mehr als gewappnet.

Was die Software betrifft, so setzt Samsung weiterhin auf sein Tizen-basiertes Wearable OS, und als Prozessor kommt der Exynos 9110 Dual-Core mit einem internen Speicher von 8 GB zum Einsatz. Wie der Apple Watch verfügt auch die Galaxy Watch Series 3 über einen EKG-Monitor. Und wenn Ihr die Galaxy Watch mögt, aber etwas Kompakteres und Sportlicheres bevorzugt, empfehle ich die Galaxy Watch Active 2, die neueste Smartwatch von Samsung.

Die Galaxy Watch 3 kommt mit Bluetooth 5.0. / © NextPit

Bewertung

Samsung Galaxy Watch 3 Vor- und Nachteile: Pro Kontra Ausgezeichnete Bauqualität Die Akkulaufzeit ist nicht überragend EKG-Monitor EKG funktioniert bisher nur in den USA und Südkorea!

Die Smartwatch mit der besten Akkulaufzeit: Huawei Watch GT 2

Vielleicht seid Ihr auf der Suche nach einer Smartwatch mit einer guten Akkulaufzeit, so dass Ihr Euch keine allzu großen Sorgen machen müssen, dass Euch tagsüber der Strom ausgeht. Die 445 mAh Huawei Watch GT 2 kann bis zu zwei Wochen lang ohne Aufladen arbeiten, und das können nur wenige Smartwatches bieten. Und Ihr nur die Funktionen der Uhr nutzt, ohne sie mit dem Smartphone zu synchronisieren, kann sie einen ganzen Monat lang ohne neue Aufladung auskommen.

Auch für Sportler ist sie eine gute Wahl, denn sie ist sehr leicht (41 Gramm), sehr bequem und einfach zu handhaben. Ihr könnt sie zum Schwimmen verwenden, da sie bis zu 5 ATM wasserdicht ist. Obwohl die Spezifikationen im Allgemeinen der Konkurrenz unterlegen erscheinen mögen, rechtfertigt die lange Batterielebensdauer den Kauf.

Eine außergewöhnliche Batterielebensdauer. / © NextPit

Bewertung

Huawei Watch GT 2 Pro und Kontra: Pro Kontra Überragende Akkulaufzeit GPS manchmal ungenau Erschwinglicher Preis Unnötige Benachrichtigungen

Die eleganteste Smartwatch

Emporio Armani Connected: Design und Qualität am Handgelenk

Obwohl wir Smartwatches manchmal mit Sport in Verbindung bringen, gibt es auch Modelle, bei denen das Design der wichtigste Faktor ist. Emporio Armani hat eine lange Geschichte mit ihren traditionellen Armbanduhren, und ihre erste Smartwatch bleibt ihren Prinzipien treu und legt großen Wert auf Design und Qualität. Auf den ersten Blick scheint es, dass wir es mit einer herkömmlichen Uhr zu tun haben, da sie keineswegs sperrig ist, aber alle grundlegenden Funktionen einer smarten Uhr beinhaltet.

Neben dem schicken Design besticht die Uhr natürlich auch durch praktische Funktionen. Ihr könnt Aktivitäten mit Google Fit verfolgen oder Eure Herzfrequenz messen.

Auch wenn die 512 MB RAM mehr als ausreichend sind, ist die Leistung des Snapdragon Wear 2100-Chips nicht die beste, was zu einigen Verzögerungen beim Öffnen von Anwendungen führt. Andererseits wirkt sich das dünne Design in einem anderen wichtigen Bereich aus: dem Akku, den Ihr täglich aufladen müsst. Kurz gesagt, die Emporo Armani Connected sieht in allen möglichen Situationen perfekt am Handgelenk aus, aber bietet eine Leistung, die nicht zu den besten gehört.

Smartwatches können durchaus stilvoll sein. / © NextPit

Michael Kors Access: raffinierte Eleganz

Wie das Armani-Pendant sieht auch die Michael Kors Access eher wie eine traditionelle Uhr aus, in diesem Fall angepasst an einen eher femininen Stil. Sie ist aus Edelstahl gefertigt und bleibt der Linie treu, die der berühmte Designer in seinen Analoguhren verfolgt, integriert aber alle möglichen Funktionen.

Mit einem 1,19-Zoll-AMOLED-Bildschirm von 390 x 390 Pixeln besticht sie durch ihr geringes Gewicht. Und wenn Ihr eine etwas sportlichere Option bevorzugt, könnt Ihr jederzeit das Armband wechseln. Darüber hinaus verfügt sie über GPS, verfolgt Eure körperliche Aktivität mit Google Fit und ist bis zu einer Tiefe von 30 Metern wasserdicht.

Immer mehr Hersteller bringen die modische Seite von Wearables zur Geltung. / © NextPit

Die beste Smartwatch für Sport: Fitbit Versa

Wenn Sport statt aufwendiges Design Euer Ding ist und Ihr eine Smartwatch sucht, die Euch in allen Lebenslagen begleitet, wird Euch die Fitbit Versa nicht enttäuschen. Immer mehr Benutzer setzen auf Fitbit, eines der Unternehmen, das sich in den letzten Jahren am meisten entwickelt hat.

Aufgrund eines ähnlichen Designs wird sie von einigen als eine preiswerte Version der Apple Watch Series 4 angesehen, obwohl sie noch leichter und dünner ist. Ihr 1,34-Zoll-Bildschirm verwendet LCD-Technologie, und ihre Akkulaufzeit ist eine ihrer Stärken. Genau aus diesem Grund empfehlen wir sie für Sportliebhaber, da sie ihre Smartwatch für etwa vier Tage nicht aufladen und keine Angst haben müssen, dass die Batterie mitten im Training leer ist. Der Schwachpunkt: Die Smartwatch hat kein eigenes GPS, also solltet Ihr Euer Smartphone in der Nähe aufbewahren.

Sieht sie nicht aus wie eine Apple Watch? / © NextPit

Die beste Hybrid-Smartwatch: Withings ScanWatch

Hybride sind jene Uhren, die zwar optisch einer traditionellen Uhr ähneln, die aber an Smartphones angeschlossen werden können und die Funktionen der neuesten Smartwatches übernehmen. Besonders empfehlenswert ist die Withings ScanWatch, die in Weiß oder Schwarz erhältlich ist. Es ist eine diskrete Smartwatch, die ihre Funktion erfüllt, ohne dabei aufzufallen oder klobig zu sein.

Als Erbe des Nokia Steel HR behält sie ihr sportliches Aussehen bei. Sie besteht aus Edelstahl und bietet das analoge Hauptzifferblatt, das die Zeit anzeigt, sowie ein zweites Zifferblatt, das den Prozentsatz des erreichten Tagesziels anzeigt, zum Beispiel die berühmten 10.000 Schritte. Sie ist recht dünn und gleichzeitig recht leicht: GPS-Tracking und Herzfrequenz-Erkennung; laut Hersteller hat es eine ausgezeichnete Batterielebensdauer von bis zu 25 Tagen bei normalem Gebrauch.

Ideal für alle, die ein klassisches Aussehen wünschen. / © NextPit

Bewertung

Vor- und Nachteile der Withings ScanWatch: Pro Kontra Breite Palette von Funktionen Schrittzählergenauigkeit nicht optimal Einfach zu bedienen Immer noch relativ teuer

Die beste erschwingliche Smartwatch: Mobvoi TicWatch E2

Wenn Ihr eine Smartwatch mit umfangreichen Features kaufen möchtet, aber nicht zu viel ausgeben wollt, ist die Mobvoi Ticwatch E2 die beste Option. Sie ist preiswert, funktionell und alles, was sie kann, macht sie gut.

Es ist eine 1,39-Zoll-Smartwatch, mit einem AMOLED-Bildschirm und einer Auflösung von 400 x 400 Pixel, 512 MB RAM und 4 GB Speicher. Nicht schlecht für nur 160 Euro. Außerdem enttäuscht der 415 mAh-Akku nicht.

Offensichtlich muss man für diesen Preis auf einige Dinge verzichten: Die Ticwatch hat keine automatische Helligkeitsanpassung, kein NFC und das Design ist nicht das schönste der Welt.

Eine solide Option für diejenigen, die etwas Geld sparen möchten. / © NextPit

