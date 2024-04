Design und Display

Ich teste das "Sunset Grey"-Aluminiumgehäuse mit dem Woodland-Armband, das, wie ich glaube, aus Silikon besteht, und es ist sehr bequem. Das Design ist ein sehr subjektiver Aspekt bei Bewertungen; die Amazfit Balance hat jedoch, obwohl sie nur in einer Größe erhältlich ist, feine Linien und ein kompaktes Design. Aber ihre Größe von 46 mm täuscht nicht darüber hinweg, dass sie eine große Smartwatch ist .

Vorteile:

Großes, aber kompaktes und elegantes Design

Wasserdichtigkeit bis zu 5 ATM

Nachteile:

Nur eine Größe verfügbar

Keine IP68-Zertifizierung

Die Amazfit Balance hat ein kompaktes Gehäuse, funktionsreiche Lünetten und versprüht für einen Fitnesstracker kräftige Smartwatch-Vibes. © nextpit Das Display ist sehr kontrastreich. © nextpit Amazfit bietet ein 22-mm-Standard-Strap-System, das eine Vielzahl von Optionen zulässt. © nextpit Die Krone der Amazfit Balance sieht aus wie eine herkömmliche Uhr und hilft Euch, durch Software und Apps zu navigieren. Sie ist sehr reaktionsschnell. © nextpit Mit Armband wiegt die Amazfit Balance 53 Gramm © nextpit Der PPG-Sensor der Amazfit Balance auf der Rückseite muss gut am Handgelenk sitzen für maximale Genauigkeit. © nextpit Auch, wenn für den Tracker nur eine Größe verfügbar ist: Das Armband der Amazfit Balance ist in insgesamt 18 Größen erhältlich. © nextpit An der Unterseite des Amazfit Balance, gegenüber der physischen Taste, befindet sich ein lauter kleiner Lautsprecher für Anrufe und Sprachbenachrichtigungen. © nextpit Das Display der Amazfit Balance ist hell und sehr responsiv. © nextpit

Insgesamt wiegt die Smartwatch 53 Gramm und ist 10,6 mm dick – zum Vergleich: Die OnePlus Watch 2 (Test) wiegt 80 Gramm und ist 12,1 mm dick. Unterm Strich ist es Zepp also gelungen, eine längere Akkulaufzeit in einem kompakteren Design zu bieten. Ein weiteres Plus: Amazfit bietet ein 22-mm-Standardarmbandsystem, das eine Vielzahl von Optionen ermöglicht.

Schließlich hat die Amazfit Balance eine Wasserdichtigkeit von 5 ATM, d.h. sie hält einem Druck stand, der etwa dem entspricht, wenn Ihr 50 Meter unter Wasser seid. Sie eignet sich somit zum Schwimmen und für den täglichen Umgang mit Wasser. Allerdings hat sie keine IP68-Zertifizierung – seid also vorsichtig, wenn Ihr sie am Strand oder in staubigeren Umgebungen benutzt.

Was das Display angeht, so haben wir einen bunten, klaren und hellen AMOLED-Bildschirm am Handgelenk. Mit seiner Größe von 1,5 Zoll könnt ihr leicht ablesen, was dort angezeigt wird. Es reagiert außerdem sehr gut auf Berührungen und verfügt über ein Always-On-Display, das mit einigen Watchfaces gut funktioniert, indem es nur bestimmte Elemente der Benutzeroberfläche hervorhebt.

Das Display der Amazfit Balance ist hell und sehr responsiv. © nextpit Die AoD-Funktion hebt einige Elemente des Ziffernblatts der Amazfit Balance hervor. © nextpit

Obwohl ich es toll finde, dass die Spitzenhelligkeit 1.500 Nits erreicht und bei direktem Licht einen tollen Kontrast bietet, bleibt das Display auch bei niedrigeren Helligkeitseinstellungen in dunkleren Umgebungen zu hell. Zum Glück bietet das Amazfit Balance schnelle Modi, um zu verhindern, dass Ihr versehentlich das ganze Kino ausleuchtet, oder das Schlafzimmer zur Schlafenszeit taghell erleuchtet.