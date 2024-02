Apple Watch 9 im Langzeit-Test: springt nicht höher, als sie muss

Wer die Apple Watch 9 neben die Vorgängering Watch 8 hält, wird sich schwer tun, Unterschiede zu finden. Doch unter der Haube macht der S9-Chipsatz es einen größeren Schritt nach vorne, und in besonders hellen oder besonders dunklen Umgebungen macht das neue Modell einen Unterschied. Für den sich die neue Apple-Smartwatch lohnt – und für den nicht –, das lest Ihr im Langzeit-Test der Watch 9.

Die Apple Watch 9 kommt wieder in zwei verschiedenen Größen. Die 41-mm-Ausführung bietet ein 1,7 Zoll großes Display mit 430 x 352 Pixeln, die größere 45-mm-Version kommt mit 1,9 Zoll und 484 x 396 Pixeln. Mit einer Pixeldichte von 329 respektive 326 ppi sehen beide Displays absolut gestochen scharf aus – so wie bei der Watch 8. Größer ist der Unterschied zur Watch 7, die bei gleicher Gehäusegröße ein noch 20 Prozent kleineres Display hatte.

Es gibt für Apple augenscheinlich keine Gründe, das Design der meistverkauften Uhr der Welt zu ändern. Und so kommt auch dieses Jahr das sanft abgerundete Gehäuse wieder wahlweise in Aluminium oder Edelstahl – wobei das Aluminium laut Apple jetzt zu 95 % recycelt sein soll. Passend zu den Gehäusen besteht das Displayglas entweder aus gehärtetem "Ion-X"-Glas beziehungsweise aus Saphirglas. Rechts am Chassis sitzt wie gewohnt die digitale Krone, die Ihr zum Blättern drehen und zum Bestätigen drücken könnt. Darunter befindet sich noch ein Button, der mit watchOS 10 die Schnelleinstellungen öffnet und kontextabhängig weitere Funktionen erfüllt.

Hardware-Features und watchOS 10

Mit die größte Neuerung an der Apple Watch 9 ist watchOS 10 – und das schafft es auch auf ältere Apple Watches. Während die aktuelle Betriebssystem-Version die Uhr also zu der wohl smartesten Smartwatch der Welt macht, ist sie für Apple-Nutzer gleichzeitig kein Grund, upzugraden. Sogar die Watch 4 von 2018 bekommt noch watchOS 10.

Gefällt:

Grandioses Smartwatch-Betriebssystem

Siri wird schneller und kann mehr

Neue Lokalisierungsfunktion

Gefällt nicht:

-

Zunächst einmal ganz allgemein zur Rechenpower. Mit dem neuen, stärkeren Apple Silicon S9 (Apple: 60 % mehr Transistoren als S8!) und der 30 % stärkeren GPU läuft die Smartwatch wunderbar flüssig. Im direkten Vergleich zur Apple Watch 8 merkt man hier allerdings keinen Unterschied. Allerdings ermöglicht der S9-Chip die neue DoubleTap-Geste, bei der Ihr durch ein Aufeinandertippen von Daumen und Zeigefinger auslöst. Mit der Geste könnt Ihr einhändig Anrufe annehmen und beenden, WhatsApp-Nachrichten ganz lesen und per Sprache darauf antworten, den Wecker snoozen, Fotos aufnehmen und so weiter. Die Geste funktioniert sehr zuverlässig und ohne Fehleingaben. Einer absolut nicht repräsentativen Umfrage in der nextpit-Redaktion nach nutzen allerdings nur 33 % der User die Geste täglich.

Mit einem langen Druck auf die digitale Krone aktiviert Ihr die Sprachassistentin Siri. / © nextpit

Ebenfalls eine spürbare Veränderung gibt's durch die neue Quad-Core-NPU. Diese soll für Machine-Learning-Anwendungen die doppelte Power bieten und ermöglicht es, dass Siri-Befehle offline beantwortet werden – soweit das eben geht. Natürlich könnt Ihr nicht offline die Wettervorhersage für Pfortsheim abrufen. Dennoch: Die lokalen Siri-Anfragen sind erstens deutlich schneller als vorher und zweitens schwirren Eure Daten nicht durch die Cloud. Außerdem könnt Ihr jetzt per Siri auch bestimmte Gesundheitsdaten abfragen, etwa wie ihr vergangene Nacht geschlafen habt. Und: Ihr könnt auch per Sprache beispielsweise Euer per "dumme Waage" gemessenes Körpergewicht direkt in Apple Health diktieren.

Schließlich verbaut Apple noch einen neuen UWB-2-Chip in der Apple Watch Series 9. Dieser ermöglicht es Euch beispielsweise, Euer Smartphone präzise in Richtung und Entfernung zu lokalisieren – ganz so, wie es aktuell mit dem iPhone und AirTags klappt. Leider könnt Ihr via Apple Watch AirTags nicht so exakt orten – diese könnt Ihr über die Smartwatch lediglich klingeln lassen. Aber irgendwas muss wohl für die Jubiläumsuhr Watch 10 bleiben.

Zu den unzähligen Funktionen vom Apple-Watch-Betriebssystem wollen wir uns an dieser Stelle kurz fassen, denn dazu findet Ihr auf nextpit einen ganz ausführlichen Artikel mit allen Neuheiten und Funktionen von watchOS 10. Grundsätzlich bleibt hier aber festzuhalten, dass Apple-Smartwatches in Sachen App-Unterstützung und Ökosystem-Integration einfach absolute Spitze sind – vorausgesetzt, Ihr seid eben im Apple-Kosmos unterwegs. Ob das auch für die Fitness-Features gilt? Das lest Ihr im nächsten Abschnitt.