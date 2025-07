Das One UI 8 Watch-Update, das mit der Galaxy Watch 8 und der Watch Ultra (2025) angekündigt wurde, ist für die Galaxy Watch ein großer Sprung nach vorn, was die Funktionen angeht. Während erwartet wurde, dass es für frühere Watch-Modelle später kommt, scheint Samsung uns zu überraschen, indem es die auf Wear OS 6 basierende Software bereits veröffentlichte.

Die Veröffentlichung der One UI 8 Watch ist ziemlich überraschend, da man zunächst dachte, dass die neue Galaxy Watch 8 (Testbericht) das neue Betriebssystem zunächst exklusiv erhalten würde. Jetzt hat Samsung offiziell bekannt gegeben, dass es die One UI 8 Watch als erstes nach der Galaxy Watch Ultra (Testbericht) aus dem letzten Jahr herausbringen wird.

Mehrere Nutzerinnen und Nutzer im Internet haben bestätigt, dass sie das Update erhalten haben, darunter auch entsperrte und an den Netzbetreiber gebundene Modelle. Das Over-the-Air-Update ist mit etwa 1,9 GB ziemlich groß, kann aber je nach Smartwatch-Variante variieren. Gleichzeitig erhalten diejenigen, die am Beta-Programm teilnehmen, einen Patch, der sie auf die stabile Version umstellt.

Was die Änderungen und neuen Funktionen angeht, so ist die One UI 8 Watch ein wichtiger Meilenstein. Sie bringt eine neue Welle von Gesundheits- und Wellness-Tracking-Funktionen als Teil von Samsung Health.

Antioxidantien-Index

Eine dieser neuen Funktionen ist der Antioxidantien-Index, der eine nicht-invasive Methode verwendet, um die Carotinoide in der Haut des Nutzers zu messen. Diese wirken als Antioxidantien. Die Nutzer:innen müssen ihren Finger fünf Sekunden lang auf den BioActive-Sensor der Galaxy Watch legen, um den Antioxidantienwert zu ermitteln. Das Ergebnis wird als Punktzahl zwischen 0 und 100 angezeigt, wobei die letzte Zahl die höchste und angemessenste ist.

Die Antioxidantien-Index-Funktion der Galaxy Watch nutzt den Sensor, um den Carotinoid-Gehalt in der Haut zu messen. / © Samsung

Wie üblich zeigt ein angemessener Antioxidantienspiegel an, wie gesund eine Person ist. Das Tool gibt auch Tipps, wie man den Carotinoid-Spiegel durch den Verzehr von Obst und Gemüse erhöhen kann.

Wichtige Tools zum Schlaf-Tracking

Mit dem Update wird auch die Schlafanleitung eingeführt, die, wie der Name schon sagt, personalisierte Empfehlungen zur Schlafenszeit auf der Grundlage des Schlafverhaltens und der Aktivitäten des Nutzers gibt. Es ist in das Schlafcoaching integriert, um den Nutzer:innen zu helfen, ihren Schlaf zu verbessern und unregelmäßige Schlafmuster anzugehen.

Vascular Load ist ein weiteres Tracking-Tool, das mit dem Schlaf zu tun hat. Es misst die Durchblutungsbelastung des Gefäßsystems während des Schlafs, was ein wichtiger Indikator für die allgemeine Gesundheit des Nutzers ist.

Lauftrainer und Achtsamkeit

Läufer und Sportler profitieren auch von der neuen Funktion Running Coach in der One UI 8 Watch. Dieses Fitness-Tool bietet personalisierte Trainingspläne, die auf dem Fitnesslevel und den Zielen basieren. Grundsätzlich muss ein Läufer eine 12-minütige Bewertung durchführen, um sein Fitnessniveau zu bestimmen und eine Leistungsanalyse zu erstellen. Außerdem gibt es Echtzeit-Coaching während des Laufs.

Eine bekannte Funktion, die gerade auf die Galaxy Watch kommt, ist Mindfulness, ein Tool zur Stress- und Angstbewältigung. Sie enthält Atemübungen, die dabei helfen, das Stressniveau zu senken.

Neue intelligente Funktionen und Anpassungen

Zusätzlich zu den neuen Tracking-Tools bietet die One UI 8 Watch neue Verbesserungen und Anpassungen der Benutzeroberfläche, darunter die Now Bar aus One UI 8. Sie erscheint als Widget am unteren Rand des Zifferblatts, das aktuelle Aufgaben anzeigt und mit den meisten First-Party-Apps und Workouts funktioniert.

Das Update ermöglicht es außerdem, mehrere App-Kacheln zu einer einzigen zusammenzufassen und Empfehlungen für das Zifferblatt zu erhalten, die auf den Vorlieben basieren. Außerdem unterstützt die doppelte Pinch-Geste jetzt die Musiksteuerung, das Verwerfen von Benachrichtigungen und das Aufnehmen eines Fotos.

Die meisten dieser Funktionen sind auch für die Galaxy Watch 7 geplant, da sie denselben Sensor und Prozessor wie die Galaxy Watch Ultra hat. Auch für ältere Galaxy Watch-Modelle gibt es keinen Zeitplan.