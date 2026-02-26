Smartwatch unter 200 Euro, aber vollgepackt mit Features? Genau hier setzt die Amazfit Active 3 Premium an. Sie will Euch nicht nur mit einem starken Preis überzeugen, sondern vor allem dann glänzen, wenn Ihr beim Laufen, im Gym oder draußen auf der Strecke alles aus Euch herausholen wollt.

Wenn Ihr Euch nach einer neuen Smartwatch umschaut, landet Ihr fast automatisch bei den großen Namen wie Apple, Samsung, Garmin oder Huawei. Klar, die sind bekannt. Aber: Es gibt Alternativen, die deutlich günstiger sind und trotzdem richtig viel liefern. Eine davon kommt von Amazfit, einer Marke von Zepp Health. Der Hersteller hat sich in den vergangenen Jahren einen Namen gemacht, wenn es um starke Technik zum fairen Preis geht. Mit der Amazfit Active 3 Premium bringen sie jetzt ein Modell an den Start, das sich gezielt an Läufer richtet – vom Einsteiger bis zum ambitionierten Marathon-Fan.

Leicht, robust, extrem hell: Das steckt technisch in der Amazfit Active 3 Premium

Mit gerade einmal rund 55 Gramm (inklusive Armband) ist die Uhr angenehm leicht. Beim Laufen merkt Ihr sie kaum – und genau das ist entscheidend, wenn Ihr längere Strecken unterwegs seid. Das 1,32 Zoll große AMOLED-Display löst mit 466 × 466 Pixeln auf und erreicht eine Helligkeit von bis zu 3.000 Nits. Heißt für Euch: Selbst bei praller Sonne bleibt alles perfekt ablesbar. Geschützt wird das Display von kratzfestem Saphirglas – ein Feature, das Ihr sonst eher in deutlich höheren Preisklassen findet.

Auch beim Gehäuse wird nicht gespart:

Edelstahl-Body

Aluminium-Bedientasten

Hochwertige Verarbeitung

Und ja, wasserdicht ist sie auch. Dank 5-ATM-Zertifizierung könnt Ihr mit der Uhr problemlos schwimmen gehen oder sie im Regen tragen.

Akkulaufzeit: Mehr als nur ein Wochenende

Laut Hersteller hält der Akku im Schnitt bis zu zwölf Tage durch. Wenn Ihr dauerhaft GPS nutzt, sind bis zu 24 Stunden Nonstop-Nutzung drin. Und wenn Ihr zusätzlich Musik direkt über die Uhr hört, kommt Ihr immer noch auf bis zu zehn Stunden Laufzeit. Für lange Trainingssessions oder Wettkämpfe absolut ausreichend.

Fokus auf Läufer: Diese Funktionen bringen Euch wirklich weiter

Der Kern der Amazfit Active 3 Premium ist ganz klar auf das Lauftraining ausgerichtet. Ihr bekommt unter anderem:

Mehrere spezialisierte Laufmodi

Detaillierte Trainingsanalysen

Berechnung von Erholungszeiten

Leistungsbewertungen für verschiedene Trainingszonen

Besonders spannend: der integrierte KI-Trainer „Zepp Coach“. Der analysiert Euer Fitnesslevel und erstellt darauf basierende Trainingspläne. Egal, ob Ihr gerade erst mit dem Joggen startet oder gezielt Eure Bestzeit verbessern wollt – Ihr bekommt strukturierte Vorgaben direkt auf die Uhr. Das Ziel: smarter trainieren statt einfach nur mehr laufen.

Achtung: Ein Ladekabel ist bei der Amazfit Active 3 Premium nicht im Lieferumfang inklusive. Bildquelle: Amazfit

VO₂max, Laktatschwelle & Pace in Echtzeit

Wenn Ihr Euch intensiver mit Lauftraining beschäftigt, sind Begriffe wie VO₂max oder Laktatschwelle keine Fremdwörter. Genau hier setzt die Uhr an. In Kombination mit Eurer maximalen Sauerstoffaufnahme (VO₂max) kann die Smartwatch Eure persönliche Laktatschwelle bestimmen. Darauf basierend berechnet sie automatisch:

optimale Herzfrequenzbereiche

ideale Laufgeschwindigkeit (Pace)

Trainingsempfehlungen in Echtzeit

Während des Laufs bekommt Ihr direkte Hinweise, ob Ihr das Tempo erhöhen, halten oder reduzieren solltet. Das ist besonders wertvoll, wenn Ihr gezielt an Eurer Ausdauer oder Wettkampfleistung arbeitet.

Mehr als nur Laufen: Über 170 Sportarten

Auch wenn der Fokus klar auf Läufern liegt, ist die Amazfit Active 3 Premium ein echtes Multisport-Talent. Über 170 Sportarten werden unterstützt – vom Krafttraining über Radfahren bis hin zu Yoga. Auf dem Display könnt Ihr Euch bis zu sechs Messwerte gleichzeitig anzeigen lassen, darunter zum Beispiel:

Herzfrequenz

Pace

Distanz

Kalorienverbrauch

Höhenmeter

Trainingszeit

Dazu kommen typische Smartwatch-Features wie:

Schlaftracking

Offline-Karten mit Navigation

Barometrischer Höhenmesser

Musiksteuerung

Gerade die kostenlosen Offline-Karten sind ein starkes Argument, wenn Ihr gerne neue Strecken erkundet und nicht ständig auf Euer Smartphone schauen wollt.

Clevere Neuerung: Schuh-Verschleiß im Blick behalten

Ein zusätzliches Highlight für ambitionierte Läufer: Die Uhr protokolliert den Abnutzungsgrad Eurer Laufschuhe. Warum ist das wichtig? Nach etwa 400 bis 600 Kilometern verlieren viele Modelle bis zu 50 Prozent ihrer Dämpfung. Das Risiko für Knieprobleme, Rückenschmerzen oder Achillessehnenreizungen steigt deutlich.

Die Amazfit Active 3 Premium erinnert Euch also rechtzeitig daran, wann ein Schuhwechsel sinnvoll ist. Ein kleines Feature mit großem Mehrwert – gerade, wenn Ihr regelmäßig viele Kilometer sammelt.

Preis: Überraschend günstig für diese Ausstattung

Jetzt kommt der Punkt, der viele von Euch besonders interessieren dürfte: der Preis. Die unverbindliche Preisempfehlung für die Amazfit Active 3 Premium liegt bei rund 170 Euro. Für eine Smartwatch mit der gebotenen Ausstattung ist das eine echte Ansage. Erhältlich ist das Modell in drei Farben: Weiß, Schwarz und Blau. Kompatibel ist die Uhr mit Android- und iOS-Smartphones.

Die Amazfit Active 3 Premium kommt in drei Varianten auf den Markt. Bildquelle: Amazfit

Für wen lohnt sich die Amazfit Active 3 Premium?

Wenn Ihr:

regelmäßig lauft

Eure Trainingsdaten ernst nehmt

strukturierte Trainingspläne nutzen wollt

aber keine 400 oder 500 Euro für eine Uhr ausgeben möchtet

… dann solltet Ihr Euch dieses Modell definitiv genauer ansehen.

Die Amazfit Active 3 Premium positioniert sich klar als Preis-Leistungs-Geheimtipp im umkämpften Smartwatch-Markt. Sie bietet viele Funktionen, die Ihr sonst eher bei deutlich teureren Modellen findet – ohne unnötigen Schnickschnack.