Habt ihr in letzter Zeit bei Aldi Süd oder Action zugeschlagen und Euren Kids eine dehnbare Spielfigur mitgebracht? Dann spitzt mal die Ohren: Ihr solltet die sogenannten „Stretch Squad“-Figuren sofort aus dem Kinderzimmer verbannen. Es gibt nämlich einen dringenden Rückruf, der es in sich hat.

Der Hersteller HTI warnt vor einem enormen Sicherheitsrisiko: In der Füllung der Figuren wurden Spuren von Asbest gefunden. Wenn die Spielzeuge beim Toben kaputtgehen, kann die Füllung austreten. Das Problem dabei? Asbestfasern sind winzig, setzen sich in der Lunge fest und können selbst nach Jahrzehnten noch schwere Krankheiten wie Krebs auslösen. Da versteht niemand Spaß – also weg damit!

Diese Produkte von Aldi und Action solltet Ihr sofort checken

Betroffen sind nicht nur 4er-Packs der sogenannten Stretch Squad-Figuren, sondern auch einzeln verkaufte Figuren. Schaut mal in Eure Spielzeugkiste, ob Ihr Produkte aus diesen Zeiträumen habt:

Aldi Süd: Verkauft zwischen dem 3. November 2025 und dem 16. Februar 2026 .

Verkauft zwischen dem . Action: Verkauft zwischen dem 22. April 2024 und dem 13. Februar 2026.

Aldi und Action rufen Stretch Squad Figuren zurück. Bildquelle: Aldi Süd

So bekommt Ihr Euer Geld zurück

Das Gute: Ihr müsst nicht auf dem Schaden sitzenbleiben. Bringt die Figuren einfach in die nächste Aldi-Süd- oder Action-Filiale zurück. Ihr bekommt den vollen Kaufpreis erstattet – und das Beste: Ihr benötigt dafür keinen Kassenbon. Der Umtausch erfolgt für Euch zu besonders kundenfreundlichen Bedingungen. Aldi und Action bekommen das Geld direkt vom Hersteller zurück.

Pro-Tipp: Falls ihr die Verpackung der gekauften Figuren noch habt, gleicht kurz die EAN-Codes ab. Bei Aldi Süd geht es um die Nummern 5050835011240 und 5050835030340 . Action hat eine ganze Liste von 20 betroffenen Codes (u. a. startend mit 5014761... oder 5050837... ).

Warum ist Asbest so fies?

Dass mit Asbest nicht zu spaßen ist, habt Ihr sicher schon mal gehört. Aber was genau ist so gefährlich? Nun, Euer Körper kann die Fasern nicht selbst abbauen. Einmal eingeatmet, können sie chronische Entzündungen oder Vernarbungen der Lunge (Asbestose) verursachen. Da die Symptome oft erst nach 15 bis 20 Jahren auftreten, sollte man hier kein Risiko eingehen – erst recht nicht bei unseren Kleinsten.