Samsung hat das letzte große One UI Watch-Update für eine Reihe beliebter Galaxy-Smartwatches ausgeliefert. Was bedeutet das für die Nutzer dieser Wearables und welche Risiken können auf sie zukommen?

Samsung beendet den Support für Galaxy Watch-Nutzer mit einem großen One UI 8 Watch-Update. Nach der Veröffentlichung für die Galaxy Watch 5 und Watch FE wird das Update nun auch für die Galaxy Watch 4 und Watch 4 Classic ausgerollt. Dieses Update signalisiert jedoch auch, dass der Software-Support für diese Smartwatches sich dem Ende neigt. Nutzer sollten sich darauf einstellen, dass ihre Geräte in Zukunft keine größeren Updates mehr erhalten werden.

Einige Nutzer in Deutschland und Südkorea berichten, dass sie die auf Wear OS 6 basierende Firmware auf ihrer Galaxy Watch 4, einschließlich des Classic-Modells, erhalten haben. Das Update ist umfangreich und ist mit der Firmware-Version R861XXU1CYK6 etwa 1,9 GB groß.

In ähnlicher Weise hat ein Nutzer in Samsungs Korea Community-Forum einen Screenshot geteilt. Darauf zu sehen ist die Version R870XXU1JYK4 auf seinem Gerät, wobei das Update etwa 1,7 GB groß ist.

Diese Veröffentlichung folgt auf den Rollout für die Galaxy Watch 5 Pro und Watch FE in der vergangenen Woche. Das Timing war zu erwarten, da die Watch FE auf der Galaxy Watch 4 basiert, mit nahezu identischer Hardware.

Abgesehen von den neuen Funktionen und Optimierungen in One UI 8 Watch ist dies das letzte große Update für die Galaxy Watch 4 und Watch 4 Classic. Bei ihrer Veröffentlichung im August 2021 wurde der Serie vier Jahre Software-Support versprochen, der nun für größere Updates ausläuft.

Das One UI 8 Watch-Update für die Samsung Galaxy Watch 4 und Watch 4 Classic.

Samsung könnte die Lebensdauer der Galaxy Watch 4 mit gelegentlichen Sicherheitspatches noch bis Anfang 2026 verlängern. Eine offizielle Zusage gibt es dafür gibt es aber nicht. Das One UI 8 Watch-Update enthält den Sicherheitspatch vom Oktober 2025.

Das Galaxy-Watch-4-Duo ist aufgrund der hohen Preisnachlässe nach wie vor beliebt, aber mit einem veralteten System sind die Nutzer einem erhöhten Risiko durch ungepatchte Sicherheitslücken und Exploits ausgesetzt.

One UI 8 Watch bringt eine UI-Aktualisierung

Als letztes Update bietet One UI 8 Watch eine aufgefrischte Oberfläche. Die App-Symbole, der Text und die Systemdarstellung wurden neu gestaltet, um sie stärker an die mobile Version von One UI anzugleichen. Die Menüs sind jetzt kompakter gestaltet, sodass mehr Elemente auf dem Bildschirm Platz finden.

Ein neues Now-Bar-Widget schwebt auf dem Zifferblatt und bietet Benachrichtigungs-Updates im Live-Stil. Das Benachrichtigungsfeld selbst wurde durch eine intelligentere Gruppierung und Kategorisierung verbessert.

Die Galaxy Watch 4 wird zwar nicht die neuesten Gesundheits- und Fitness-Tracking-Funktionen erhalten, Nutzer sollten aber Leistungsoptimierungen bemerken, die die Uhr schneller machen und die Akkulaufzeit verbessern.

Um zu überprüfen, ob das Update auf eurem Wearable verfügbar ist, öffnet die Galaxy Watch-App auf eurem Samsung-Smartphone und überprüft Sie dann den Abschnitt „Software“.