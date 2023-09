Apple iPhone 15 (Plus) vs. iPhone 15 Pro (Max) im Vergleich

Das iPhone geht in die nächste Runde mit der iPhone-15-Serie, bestehend aus iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro und iPhone 15 Pro Max? Wir schauen auf die technischen Daten, haben aber auch das Design, den Preis und die Verfügbarkeit einem kritischen Blick unterworfen.

Apple iPhone 15: Die technischen Daten aller vier Modelle im Vergleich

Bevor wir uns ausführlich mit den neuen Modellen beschäftigen, schauen wir zunächst in unserer Tabelle auf die technischen Daten der neuen Apple-Handys:

Basismodell 2023 Plus-Modell 2023 Pro-Modell 2023 Pro-Max-Modell 2023 Produkt Apple iPhone 15 Apple iPhone 15 Plus Apple iPhone 15 Pro Apple iPhone 15 Pro Max UVP ab 949 € ab 1.099 € ab 1.299 € ab 1.449 € Bild Farben Pink, Gelb, Grün, Blau, Schwarz Black Titanium, White Titanium, Blue Titanium, Nature Titanium Display Super Retina XDR Display

6,1" All‑Screen OLED Display

2556 x 1179 Pixel bei 460 ppi

120 Hz Bildwiederholrate

Dynamic Island Super Retina XDR Display

6,7" All‑Screen OLED Display

2796 x 1290 Pixel bei 460 ppi

120 Hz Bildwiederholrate

Dynamic Island Super Retina XDR Display

6,1" All‑Screen OLED Display

2556 x 1179 Pixel bei 460 ppi

120 Hz Bildwiederholrate

Dynamic Island Super Retina XDR Display

6,7" All‑Screen OLED Display

2796 x 1290 Pixel bei 460 ppi

120 Hz Bildwiederholrate

Dynamic Island SoC Apple A16 Bionic (4 nm) Apple A17 Pro (3 nm) Speicher 128 GB, 256 GB und 512 GB 128 GB, 256 GB, 512 GB und 1 TB 256 GB, 512 GB und 1 TB microSD ❌ Hauptkamera 48 MP | f1.6-Blende | 2.0 µm Pixel | Sensor-Shift OIS 12 MP | 2x Tele (ermöglicht durch Quad‑Pixel Sensor) 48 MP | Quad-Pixel-Sensor | 2.44 µm Pixel | f1.78 Blende | 24 mm Brennweite | Sensor-Shift OIS Ultraweitwinkel 12 MP | f/2.4-Blende | 13 mm Brennweite | 120° FOV 12 MP | f/2.2 Blende | 1.4µm | 13 mm Brennweite | Makro Teleobjektiv 12 MP | f/2.8 | 77 mm Brennweite | 3x optischer Zoom | Sensor-Shift OIS 12 MP | f/2.8 | 120 mm Brennweite | 5x optischer Zoom | Sensor-Shift OIS Selfie 12 MP | f/1.9 Blende | Autofokus Audio Stereo Akkulaufzeit Videowiedergabe: 20 Stunden Video

(Streaming): 16 Stunden

Audiowiedergabe: 80 Stunden Videowiedergabe: 26 Stunden Video

(Streaming): 20 Stunden

Audiowiedergabe: 100 Stunden Videowiedergabe: 23 Stunden

Video (Streaming): 20 Stunden Audiowiedergabe: 75 Stunden Videowiedergabe: 29 Stunden

Video (Streaming): 25 Stunden

Audiowiedergabe: 95 Stunden Schnelles Aufladen 20 W (Kabel)

15 W (MagSafe)

7,5 W (Qi) 20 W (Kabel)

15 W (MagSafe)

7,5 W (Qi) Robustheit IP68 Ceramic Shield, Rahmen aus Aluminium IP68 Ceramic Shield, Rahmen aus Titan Konnektivität eSIM, 5G, Wi-Fi 6, NFC, Bluetooth 5.3, UWB, Satellit eSIM, 5G, Wi-Fi 6E, NFC, Bluetooth 5.3, UWB, Satellit Maße und Gewicht 147,6 x 71,6 x 7,80 mm | 171 g 160,9 x 77,8 x 7,80 mm | 201 g 146,6 x 70,6 x 8,25 mm | 187 g 159,9 x 76,7 x 8,25 mm | 221 g

Inhaltsverzeichnis:

iPhone 15 (Plus) vs. iPhone 15 Pro (Max): Design und Display

iPhone 15 und iPhone 15 Plus

Das iPhone 15 und 15 Plus sehen nur minimal anders aus als Ihre Vorgänger. Apple setzt hier also weiterhin auf einen Rahmen aus Aluminium und die Maße sowie das Gewicht haben sich ebenfalls nur unerheblich verändert. Es gibt durchgefärbtes Glas auf der Rückseite und eine Ceramic-Shield-Vorderseite.

Neu ist natürlich der USB-Typ-C-Anschluss, den Apple für alle Modelle einführt. Sagt "Auf Wiedersehen" zum Lightning-Port beim iPhone. Das iPhone 15 und das iPhone 15 Plus sind in den Farben Pink, Gelb, Grün, Blau und Schwarz erhältlich. Verabschieden müssen wir uns auch von einem eher ungeliebten Kandidaten: der bisherigen Notch mittig oben im Display. Auch die Standard-Modelle erhalten jetzt endlich die Dynamic Island getaufte flexible Aussparung, die 2022 noch den Pro-Modellen vorbehalten war.

Dazu erklärt uns Apple, dass diese pillenförmige Aussparung noch vielseitiger geworden ist. Jetzt könnt Ihr Euch auch das Gate für Euren Flug anzeigen lassen, oder seht auf einen Blick, wie es bei Eurem Lieblings-Club steht.

Das iPhone 15 als auch das iPhone 15 Plus setzen auf ein "Super Retina XDR"-Display – einmal mit einer Größe von 6,1 Zoll bei der Basisversion und zum anderen mit 6,7 Zoll bei der Plus-Variante. Die Ränder des Displays sind schlanker geworden, sodass Ihr bei gleicher Bildschirmdiagonale mehr sichtbares Display erhaltet. Hell wird es auch: 1.600 Nits Helligkeit nennt uns Apple, der Peak in der Sonne liegt sogar bei 2.000 Nits – doppelt so hell wie noch beim iPhone 14.

iPhone 15 Pro und iPhone 15 Pro Max

Beim iPhone 15 Pro und dem iPhone 15 Pro Max hat sich bezüglich des Designs etwas mehr getan. Das gilt natürlich auch für den Lightning-Anschluss, der durch USB-Typ-C ersetzt wurde, aber auch fürs verwendete Material: War es letztes Jahr noch Edelstahl, vertraut Apple in diesem Jahr nun auf Titan, was die Geräte sowohl robuster als auch leichter macht.

Apropos Material: Sowohl bei den Pro-Geräten als auch bei den Basic-Modellen setzt Apple auf mehr Nachhaltigkeit denn je. So verbaut Apple mehr recycelte Materialien – beispielsweise kommt in den Akkus lediglich recyceltes Kobalt zum Einsatz. Die Geräte mit Titan-Rahmen wird es in vier Farben geben: White Titanium, Black Titanium, Blue Titanium und Nature Titanium. Auch die Pro-iPhones besitzen die Ceramic-Shield-Vorderseite, allerdings setzt Apple für die Rückseite auf ein Design aus texturiertem matten Glas.

Doch, das Apple iPhone 15 Pro (Max) macht schon einen sehr edlen Eindruck. / © Apple

Ebenso wie bei den Basis-Modellen sind die Displayränder dünner geworden, außerdem hat man die Ecken der Front weiter abgerundet. Wer die Gerüchte im Vorfeld verfolgte, hat damit bereits gerechnet: Apple spendiert den Pro-Modellen seinen neuen Action-Button an der linken Geräte-Seite. Die Taste, die die Stumm-Taste ersetzt, übernimmt nicht nur deren Funktion, sondern kann eine Vielzahl anderer Aktionen starten, beispielsweise die Kamera auslösen.

Die Pro-Modelle besitzen OLED-Panels, die Apple wie üblich mit absurdesten Marketing-Begriffen bezeichnet. Die "Super-Retina-XDR-Displays" kommen mit einer Auflösung von 2556 x 1179 px beim 15 Pro bzw. 2796 x 1290 px beim 15 Pro Max – also unverändert gegenüber dem Vorjahr. Der adaptive ProMotion-Modus mit LTPO-2.0-Technologie, ermöglicht eine Bildwiederholrate, die sich zwischen 1 bis 120 Hz bewegt, aber das kennen wir schon aus dem letzten Jahr.

iPhone 15 (Plus) vs. iPhone 15 Pro (Max): SoC und Leistung

iPhone 15 und iPhone 15 Plus

Auch, wenn sich die Prozessoren in der Basic- und Pro-Version wie schon im letzten Jahr voneinander unterscheiden, müsst Ihr auch dieses Jahr keine Angst haben, dass das iPhone 15 und iPhone 15 Plus auch nur in die Nähe von so etwas wie Performance-Problemen kämen. Immerhin werden in den beiden Modellen die A16-Bionic-SoCs ihre Arbeit verrichten, die im letzten Jahr noch die Pro-Modelle angetrieben haben.

iPhone 15 Pro und iPhone 15 Pro Max

Mit dem A17 Pro legt Apple erneut eine Schippe drauf, was Leistung seiner Pro-Modelle angeht. Dabei handelt es sich aber nicht um lapidare Produktpflege, sondern um ein mächtiges Update. Gegenüber dem A16-Bionic verspricht Apple bis zu 10 Prozent mehr CPU-Performance, sogar 20 Prozent be ider GPU. Laut eigener Aussage nutzt das iPhone 15 Pro zudem jetzt zum ersten Mal hardware­beschleu­nigtes Raytracing, das bis zu viermal schneller ist als software­basiertes Raytracing und flüssigere Grafik und realistische Lichtsimulationen liefert.

Gaming soll auf den Geräten mit A17 Pro ein reiner Genuss sein. / © Apple

Ich will mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, bevor wir unsere Testgeräte erhalten haben. Aber ich hab das Gefühl, dass bei dieser Performance die Hersteller reiner Gaming-Smartphones gerade so richtig dumm aus der Wäsche schauen.

iPhone 15 (Plus) vs. iPhone 15 Pro (Max): Kamera-Modul

iPhone 15 und iPhone 15 Plus

Wenig überraschend hat das Unternehmen aus Cupertino weiter an seinem guten Ruf gearbeitet, seinen iPhones starke Kameras zu verpassen. Ebenso überrascht es nicht, dass die stärkste Kamera den Spitzenmodellen vorbehalten ist.

Beim iPhone 15 und iPhone 15 Plus setzt Apple nun auf eine Hauptkamera mit 48-MP-Sensor und f1.6-Blende. Beim Ultraweitwinkel bleibt es bei den gewohnten 12 MP und der f2.4-Blende.

iPhone 15 Pro und iPhone 15 Pro Max

Die Kameras beim iPhone 15 pro (Max) sehen auf dem Papier erst einmal gar nicht so stark verändert aus. Neben der 46-MP-Cam gibt es weiterhin eine 12-MP-Ulraweitwinkel-Knipse. Der Telesensor allerdings bekommt eine f2.8-Blende spendiert. Wirklich spannend wird es nur beim Pro Max, dem Apple nun einen Sensor mit fünffacher optischer Vergrößerung zukommen und einer Brennweite von 120 mm zukommen lässt.

Das iPhone 15 Pro Max hat eine Telekamera mit 5x-Zoom. / © Apple

Apple verriet bei der Vorstellung des iPhones zudem, dass wir künftig mit den Pro-Modellen 3D-Videos aufnehmen können, die sich dann mit der Apple Vision Pro betrachten lassen.

iPhone 15 (Plus) vs. iPhone 15 Pro (Max): Software und iOS

Wie sich das gehört, schickt Apple das iPhone 15 mit einer neuen Version des Betriebssystem – iOS 17 – ins Rennen. Einige der kommenden Funktionen haben wir Euch im verlinkten Artikel ja bereits vorgestellt, zum Beispiel das Üertragen von Kontakten via NameDrop, oder die KontaktPoster-Funktion, die Euch Eure ganz persönliche Kontakt-Karte erstellen lässt.

Aber keine Bange: Auch mit iOS 17 werden wir uns noch ausführlich auseinandersetzen, sobald die finale Version auf uns losgelassen wird.

iPhone 15 (Plus) vs. iPhone 15 Pro (Max): Akkulaufzeit und schnelles Aufladen

Das iPhone 15 und das iPhone 15 Plus besitzen beide größere Akkus als ihre Vorgänger, sodass die eh schon gute Akkulaufzeit in unserem Test vermutlich noch einmal verlängert werden konnte. In beiden Fällen werden sowohl kabelloses als auch umgekehrtes kabelloses Aufladen unterstützt. Schnell bedeutet hier allerdings 20 W, in der Hinsicht hat sich bei Apple nichts bewegt mit den neuen Geräten.

Okay, den USB-Typ-C-Anschluss hätte man nun nicht gerade wie das Entdecken von Feuer feiern müssen. / © Apple

Geladen wird nun erstmals über USB-Typ-C und die iPhones sollen allesamt trotz neuer Features weiterhin locker über den Tag kommen. Konkret bedeutet das, dass die gleichen Laufzeiten wie im letzten Jahr kommuniziert werden: Videos können bis zu 16 Stunden lang auf dem iPhone 15 gestreamt werden, 20 Stunden sind es beim iPhone 15 Plus und 15 Pro, 25 Stunden schließlich beim iPhone 15 Pro Max.

Preise und Verfügbarkeit von iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max

Das iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro und 15 Pro Max können ab dem 15. September vorbestellt werden und gelangen am 22. September dann schließlich in den Handel. Nachfolgend findet Ihr die Preise für die verschiedenen iPhone-15-Modelle. Wie Ihr sehen könnt, hat Apple wieder einmal kräftig an der Preisschraube gedreht – erfreulicherweise in die richtige Richtung: Die "günstigen" Modelle kosten uns laut UVP 50 Euro weniger als im Vorjahr, das große Pro Max mit 1 TB ist mit 1.949 Euro sogar 150 Euro günstiger als die 2.099 Euro, die im letzten Jahr aufgerufen wurden.

Lest dazu unbedingt auch Dustins Artikel, der Euch darin verrät, wo Ihr die verschiedenen Modelle der iPhone-15-Reihe vorbestellen könnt.

iPhone 15 iPhone 15 Plus iPhone 15 Pro iPhone 15 Pro Max 128 GB 949 € 1.099 € 1.199 € – 256 GB 1.079 € 1.229 € 1.329 € 1.449 € 512 GB 1.329 € 1.479 € 1.579 € 1.699 € 1 TB – – 1.829 € 1.949 €

Fazit

Hier nochmal die wichtigsten Eckdaten der Pro-Modelle im Überblick. / © Apple

Ihr habt jetzt hier einen ersten Überblick über alle vier neuen Modelle. Wieder gibt es teils nur marginale Verbesserungen, teils aber auch hochspannende Entwicklungen. Der A17 Pro in den Pro-Modellen könnte gerade für Gamer geradezu ein Performance-Biest sein und wir sind natürlich auch absolut gespannt auf die Performance der Kamera.

Beim Pro setzt Apple auf neues Material und einen neuen Button und bei allen Modellen – tada – endlich auch auf USB-Typ-C. Erstaunlich sind aber nicht die größeren und kleineren Updates, wenn Ihr mich fragt. Interessanter finde ich, dass Apple bei allen Modellen die Preise absenken konnte und dass man die Nachhaltigkeits-Nummer bei der Präsentation sehr ausführlich erläuterte. Die neue Apple Watch Series 9 wird gar schon klimaneutral angeboten, aber auch bei den iPhones vertraut Apple zunehmend mehr auf recycelte Materialien.

Apple gibt uns so das Gefühl, dass man die Kisten tatsächlich länger nutzen kann und sollte – da ist Apple meilenweit weg von Green-Washing-Vorwürfen. Wir werden uns schnellstmöglich um Testgeräte bemühen, damit wir den vier Modellen auf den Zahn fühlen können. Aber ich bin ganz sicher, dass wir im Zusammenhang mit der neuen Hardware auch ganz bestimmt nochmal übers Thema Nachhaltigkeit sprechen.

Was sagt Ihr denn? Gibt es Features oder Designelemente, die Euch besonders abholen? Überzeugen Euch die Preise? Oder könnt Ihr Euch auch für den Nachhaltigkeitsgedanken begeistern? Schreibt es uns in die Comments.