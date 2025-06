Seid Ihr auf der Suche nach Samsung-Geräten, solltet Ihr gerade mal bei MediaMarkt vorbeischauen. Der Fachmarkt bietet mit der Gutscheinheft-Aktion zahlreiche Rabatte rund um den koreanischen Hersteller. Allerdings solltet Ihr Euch beeilen, denn die Aktion gilt nur noch bis zum 09. Juni. Wir haben uns einige der besten Deals genauer angeschaut.

Samsung mit Rabatt: Die besten Angebote der Aktion

Samsung Galaxy Book3 360 – Perfekt für Kreative

Wenn man an Laptops denkt, kommt Samsung sicherlich nicht ganz vorne in der Liste Eurer Wunschkandidaten. Einige wissen sicherlich nicht einmal, dass der Hersteller Notebooks in seinem Portfolio hat. Mit dem Galaxy Book3 360 bekommt Ihr ein sogenanntes "Convertible-Laptop", also ein Gerät, das sich um 360 Grad drehen lässt. Damit meine ich natürlich nicht, dass Ihr den Rechner auf den Tisch stellt und dreht, sondern dass Ihr den Bildschirm unabhängig von der Tastatur drehen könnt. Einen Touchscreen gibt´s ebenfalls.

Technisch habt Ihr es hier definitiv nicht mit einem Gaming-Laptop zu tun. Sucht Ihr etwas in dieser Richtung, bietet MediaMarkt mit dem Acer Predator Helios Neo 18 ebenfalls einen spannenden Kandidaten. Dennoch bietet das Galaxy Book3 360* mehr als genug Leistung, um Euch sicher durch den (Arbeits)-Alltag zu begleiten. Den Anfang macht ein Intel-Prozessor, genauer gesagt der Intel Core i5-1340P. Dabei handelt es sich um einen Mittelklasse-Prozessor der Raptor-Lake-P-Serie. Insgesamt vier Performance-Kerne (mit Hyperthreading) und acht Effizienzkerne treiben die CPU an.

Das Samsung Galaxy Book3 360 lässt sich nach Eurem Belieben drehen. / © Samsung

Als Grafikchip setzt Samsung auf einen Intel Iris Xe-Chipsatz. Dieser wird aktuelle Top-Games nicht stemmen können, dafür reicht der Grafikchip für alltägliche Aufgaben mehr als aus. Selbst etwas anspruchsvollere Aufgaben, wie Photoshop, dürften hier problemlos funktionieren. Allerdings solltet Ihr es nicht mit den Ressourcen übertreiben, denn Euch stehen "nur" 8 GB RAM zur Verfügung. Vor allem der coole "Flip"-Faktor machen dieses Gerät also erst so richtig spannend, während die Technik eher nach Mittelklasse aussieht, was für den Alltag noch immer mehr als genug ist.

MediaMarkt verhökert den Touchscreen-Laptop gerade für 729 Euro*. Damit wird die UVP von 1.299 Euro deutlich unterboten. Gleichzeitig bekommt Ihr das Gerät aktuell bei keinem anderen Shop günstiger. Im Gegenteil: Das nächstbeste Angebot liegt derzeit bei 774,99 Euro. Ist das Gerät also interessant für Euch, solltet Ihr diesen Deal nicht verpassen.

Samsung Galaxy Tab S6 Lite: Das Tablet für alle!

Das Samsung Galaxy Tab S6 Lite zählt wohl zu den Android-Tablets, die jeder schon einmal gesehen hat – oder zumindest denkt, dass man es doch irgendwoher kennt. Das liegt zum einen am absolut generischen Design, zum anderen aber auch am (genauso) generischen Datenblatt. Denn das Tablet ist nicht besonders krass, hat aber genug Power am Start, damit Ihr Abends auf der Couch entspannt einen Film schauen oder das nächste Mal im ICE in Ruhe die aktuellen Nachrichten verfolgen könnt,

Neben wirklich guter Bildqualität erwartet Euch auch Dolby Atmos beim Galaxy Tab S6 Lite. / © Amazon / Samsung

Dabei liefert das Samsung-Tablet auf seinem 10,6-Zoll-Display eine gute Darstellung aller Inhalte. Kräftige Farben und eine maximale Helligkeit von 486 Nits sorgen dafür, dass Ihr auch in etwas helleren Umgebungen gut klarkommt. Als Prozessor findet sich ein Exynos 1280, der mit einer Speicherkonfiguration von 4 GB RAM und 64 GB Flash-Speicher aufwartet. Dadurch steht Euch genug Arbeitsspeicher für Netflix-Streams und kleinere Games zur Verfügung. Reicht Euch der Speicherplatz nicht aus, könnt Ihr ihn mit einer microSD-Karte erweitern.

Der Akku fasst zudem 7.040 mAh, was bei normaler Nutzung für einen Tag ausreichen sollte. Normalerweise verlangt MediaMarkt 279 Euro für das Android-Tablet. Diesen Preis senkt der Elektronikfachmarkt noch bis zum 09. Juni allerdings auf 189 Euro.

Samsung-Aktion: Weitere Deals bei MediaMarkt entdecken

Normalerweise würden wir Euch auch den Samsung Galaxy Fit3 genauer vorstellen. Allerdings haben wir dafür bereits einen gesonderten Artikel zum Start der MediaMarkt-Aktion verfasst, weshalb wir es uns an dieser Stelle sparen. Während der Gutscheinheft-Aktion erhaltet Ihr allerdings noch zahlreiche weitere Samsung-Angebote geboten. Eine Auswahl haben wir nachfolgend für Euch:

Was haltet Ihr von der Aktion? Ist etwas interessantes für Euch dabei? Lasst es uns wissen!