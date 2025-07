Neue Emojis offiziell angekündigt: Das ist die komplette Liste

Emoji-Ausblick für 2026

Während die meisten Plattformen in den vergangenen Monaten die neuen Symbole für das Jahr 2025 integriert haben, wurden nun die Kandidaten für das kommende Jahr offiziell präsentiert. Für das Jahr 2026 sind insgesamt neun neue Emojis vorgesehen, darunter auch ein neues Gesichtssymbol. Das finale Design ist plattformabhängig und befindet sich noch in Entwicklung. Vorgesehen sind:

Ein verzerrtes Gesicht

Ein „Kampfwolken“-Symbol im Comic-Stil

Eine Balletttänzerin (mit Hautfarbvarianten)

Ein Apfelkern

Ein Orca bzw. Killerwal

Eine haarige Kreatur (Bigfoot-ähnlich)

Eine Posaune

Ein Steinschlag bzw. Erdrutsch

Eine Schatztruhe

Diese Emojis sollen 2026 erscheinen / © Emojipedia

Diese neuen Emoji sind jetzt verfügbar

Auch die diesjährige Erweiterung des Emoji-Katalogs brachte interessante Ergänzungen mit sich. Auf den meisten Plattformen sind diese inzwischen verfügbar:

🫩 Gesicht mit Augenringen

🫆 Fingerabdruck

🫟 Farbklecks

🫜 Radieschen

🪾 Baum ohne Laub

🪉 Harfe

🪏 Schaufel

🇨🇶 Flagge der Insel Sark

Verfügbarkeit in WhatsApp und Co.

Die Einführung neuer Emojis erfolgt nicht gleichzeitig auf allen Geräten und Betriebssystemen. Bei Apple wurden die aktuellen Symbole am 31. März über das Update auf iOS 18.4 bereitgestellt. Eine ähnliche Verteilung wird auch im kommenden Frühjahr für die 2026er-Emojis erwartet.

Für Android-Nutzer gestaltet sich der Rollout komplexer: Hier erfolgt die Bereitstellung über Updates der Tastatur-App. Ein System-Update ist in den meisten Fällen also nicht notwendig. Je nach installierter Tastatur-App, kann der Zeitpunkt also variieren. Zudem besitzen einzelne Anwendungen wie WhatsApp eigene Emoji-Sets – was zu abweichender Darstellung gegenüber anderen Apps führt. Ein allgemeingültiger Zeitpunkt lässt sich deshalb nicht festlegen. Die Google-Tastatur hat die diesjährigen neuen Emojis etwa zeitgleich mit Apple im März erhalten. Bei Samsung erfolgte die Integration gegen Ende Mai.