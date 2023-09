Apple Watch Ultra 2 im ersten Test: eine Fingerspitze voraus

Wäre da nicht das neue Watchface, die Apple Watch Ultra 2 wäre von ihrer Vorgängerin nicht zu unterscheiden. Doch die wirklichen Neuerungen verbergen sich unter der Haube: Mit dem neuen Apple S9 und watchOS 10 sowie kleinen Detailverbesserungen macht die Apple Watch Ultra 2 einen Sprung nach vorne. Wo sich am meisten getan hat, lest Ihr im ersten Vorab-Test der Watch Ultra 2 von nextpit.

Beim Display der Apple Watch Ultra 2 gibt's genau eine Neuerung: Das Panel ist im direkten Sonnenlicht ein gutes Stück heller. Laut Apple sind nun maximal 3.000 Nits statt 2.000 Nits möglich. Nachdem die Ultra 2 am gefühlt einzigen verregneten Tag der vergangenen zwei Wochen in Berlin aufgeschlagen ist, war ein direkter Vergleich zwischen Nachfolger und Vorgänger leider wenig aussagekräftig. Das holen wir aber natürlich noch nach, versprochen!

Die Apple Watch Ultra 2 kommt im altbewährten Ultra-Format. Wie bei allen Apple-Uhren gibt's rechts eine drück- und drehbare Krone sowie einen Button. Bei der Ultra 2 sind die beiden Bedienelemente in eine Wulst eingefasst, die ein versehentliches Bedienen verhindern soll. Bei der ersten Watch Ultra klappte das nicht immer: Abgeklappte Handgelenke bei Liegestütze, Yoga & Co. sorgten gelegentlich für eine Fehlbedienung und riefen Siri auf den Plan. Bei der neuen Watch Ultra 2 scheint Apple den Druckpunkt einen Hauch optimiert zu haben, jedenfalls tritt das Problem bei den ersten Workouts weniger auf.

Ein letzter Punkt hier betrifft den UWB-Chip der zweiten Generation U2, den Apple in der Watch Ultra 2 verbaut. Mit diesem sollte Ihr andere iPhones, die ebenfalls den U2 nutzen, präzise in Richtung und Entfernung orten können. Nachdem die Kollegen gerade fleißig die iPhone-15-Serie testen, konnte ich das mit meinem iPhone 13 Pro leider noch nicht ausprobieren – zum finalen Test wird das aber noch nachgeliefert, versprochen.

Eines der spannendsten neuen Bedien-Features der Apple Watch Ultra 2 konnten wir leider noch nicht testen. Denn DoubleTap wird wohl erst im Laufe des Oktobers per Software-Update auf die neuen Apple Watches mit S9-SiP nachgeliefert. Die Uhr soll dann erkennen können, wenn Ihr Daumen und Zeigefinger aufeinandertippt – und so bekommen wir wohl eine spannende Möglichkeit, die Smartwatch mit nur einer Hand zu bedienen.

Mit watchOS 10 führt Apple den Smart Stack ein. Dabei handelt es sich um einen Widget-Stapel, den Ihr per Fingerwisch oder über die digitale Krone von unten aufs Display wischen könnt. Welche Widgets und in welcher Reihenfolge diese hier angezeigt werden, könnt Ihr natürlich festlegen. Widgets von Third-Party-Anbietern gibt es zumindest Stand 22. September allerdings noch keine.

Apple Watch Ultra 2: Performance

Die Apple Watch Ultra 2 ist in viele Belangen eine tolle Sport-Smartwatch für Gelegenheits- und Hobbyathleten, kommt aber noch nicht an die dedizierten Sportuhren von Garmin & Co. heran. In einem Punkt macht Apple aber einen großen Fortschritt.

GPS & Karten

Die Apple Watch Ultra hatte bereits ein enorm präzises Dual-Band-GPS inklusive L1- und L5-Frequenzband, und entsprechend enttäuscht die Ultra 2 hier auch nicht. Bei einem ersten Testlauf mit den beiden Ultra-Generationen am rechten und linken Arm kamen die Kilometer-geschafft-Meldungen stets mit weniger als einer Sekunde Abstand zueinander. Entsprechend sind auch die Gesamtstrecken absolut identisch.

Bei diesem ersten Test war die alte Ultra (links) sogar einen Hauch präziser als die neue Ultra 2 (mitte). Rechts seht Ihr den neuen Umkreis, mit dem die Uhr Euch anzeigt, wie lange Ihr zu diversen POIs laufen müsst. / © nextpit

Ein paar kleine Neuerungen gibt's noch bei den Karten und der Kompass-App. Wenn Ihr im Gelände unterwegs seid, dann speichert letztere jene Orte, wo Ihr zuletzt eine Mobilfunkverbindung habt. So wisst Ihr, wo Ihr in der Wildnis gegebenenfalls Hilfe holen oder Euch zumindest bei Freunden und Familie melden könnt. Außerdem gibt es nun auch auf der Smartwatch Offline-Karten sowie topografische Karten und Trail-Empfehlungen – letztere beide allerdings vorerst nur in den USA.

Tracking und Sensoren

Die Apple Watch Ultra 2 bietet das bekannte Portfolio an Sensoren für Puls, EKG, SpO2 & Co. – und diese Sensoren funktionieren sehr exakt. Die erste Watch Ultra ist im nextpit-Test bis heute die präziseste Pulsuhr, und zumindest nach den ersten zwei Workouts könnte die Apple Watch Ultra 2 hier noch ein kleines bisschen besser abschneiden. Bei einem Brust-Workout mit viel Liegestütze und Bankdrücken war die neue Ultra zumindest beim gelegentlichen Blick aufs Display schneller bei den Pulsanpassungen während der Sätze.

Die Apple Watch Ultra 2 bietet die gleichen, sehr guten Workout- und Tracking-Features wie das Vorgänger-Modell. / © nextpit

Für Radsportler gibt es ein interessantes, neues Feature. Die Apple Watch Ultra 2 unterstützt nämlich nicht nur Bluetooth-Brustgurte, sondern jetzt auch weitere Sensoren. Dazu gehören Bluetooth-Sensoren für Kadenz, Geschwindigkeit und Leistung. Passend dazu gibt es auch neue Workout-Ansichten, mit denen Radsportler beispielsweise nach Leistungszone trainieren können.

Auch an anderer Stelle öffnet Apple sein Ökosystem. watchOS 10 hat nämlich eine neue Training-API, die es Third-Party-Apps erlaubt, Workouts zu erstellen. So könnt Ihr beispielsweise die anstehenden Trainingssessions aus Eurem TrainingPeaks-Trainingsplan direkt als Workouts in die Trainingsapp auf der Apple Watch exportieren – und habt hier dann beispielsweise direkt Euer maßgeschneidertes Intervalltraining angelegt.

Akkulaufzeit und Laden

Nur der Vollständigkeit halber: Nach den ersten 24 Stunden mit der Apple Watch Ultra 2 können wir noch keine Aussagen bezüglich der Akkulaufzeit treffen. Sobald wir die Smartwatch ausführlich getestet haben, werdet Ihr an dieser Stelle unsere Eindrücke dazu lesen. Es spricht aber alles dafür, dass die Performance hier sehr nah an der ersten Watch Ultra liegen wird, sprich: Zwei Tage Akkulaufzeit bei moderater Nutzung und regelmäßig Sport.