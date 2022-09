Fitbit Sense 2 ausprobiert: Viel Geld auf den Knopf hauen

Fitbit stellte auf der IFA 2022 auch die Sense 2 aus. Damit konnten wir unsere durchtrainierten Fingerchen an die neue Smartwatch bekommen. Im Ersteindruck zeigt sich dabei ein hübsches Wearable mit einer eindrücklichen Änderung. Allerdings ist es nicht der kapazitive Knopf, den der inzwischen zu Google gehörende Hersteller im Vergleich zum Vorgänger hätte ändern sollen. Auf zum Hands-On!

Das AMOLED-Display ist wie beim Vorgänger hell, scharf und sieht auf dem Messestand echt hübsch aus. Die Bedienung läuft weitestgehend über Wischgesten, was eventuell nicht jedem Smartwatch-Nutzer gefallen könnte.

Fitbit verriet im Gespräch auf der IFA 2022, dass sich viele Kund:innen einen echten Knopf gewünscht hatten. Und siehe da: Er funktioniert – und stört auch optisch an der hübschen Smartwatch nicht. Ein eventuelles Manko: Die Fitbit Sense gibt es noch immer nur in einer Gehäusegröße mit 40,5 × 40,5 × 12,3 Millimetern.

Am Design der Fitbit Sense 2 hat sich kaum etwas geändert. Allen voran ist es der neue Knopf, den der Hersteller an der linken Seite ins Gehäuse einlässt. Das ist zwar eine kleine, aber eine sehr sinnvolle Änderung. Denn im Test der ersten Fitbit Sense klagte Stefan über Fehleingaben, die beispielsweise bei Liegestützen auftraten.

Tracking und Fitness

Als Fitbit-Smartwatch soll die Sense 2 natürlich Eure Vitaldaten aufzeichnen. Fitbit wählt dabei einen besonders ganzheitlichen Ansatz aus Sport, Erholung, der Vermeidung von Stress und Schlaf-Tracking. Wollt Ihr alle Features nutzen, müsst Ihr allerdings das Premium-Abonnement für 8,99 Euro im Monat dazubuchen.

Die Sense 2 unterstützt sogar die Erstellung eines EKGs, bei dem die Smartwatch kleine Stromstöße durch Euren Körper schickt. Dafür legt Ihr die Hand auf die Uhr und wartet knapp 30 Sekunden. Zwar sind die EKG-Daten nicht akkurat genug, um ein echtes EKG zu ersetzen, sie können aber trotzdem auf Probleme mit Eurem Herz-Kreislauf-System hinweisen.

Die Fitbit Sense 2 bietet wieder zahlreiche Tracking-Funktionen. / © NextPit

Neu eingeführt hat Fitbit mit der Sense 2 die "Sleep-Animals", die Ihr Euch auch mit weiteren Fitbit-Modellen anzeigen lassen könnt. Zur IFA war unser Pressekontakt ein schlafender Igel, da sie in den letzten Tagen nachtaktiv war. Insgesamt stehen Euch fünf Tiere zur Auswahl – dass dieses Feature in einem Hands-On erwähnenswert ist, sagt schon einiges über die Innovationen in Fitbits neuer Smartwatch aus.

Welches Schlaftier ist Eures? / © NextPit

Wie beim Vorgänger gibt es wieder Achtsamkeits-Features für Atemübungen, der Reduzierung von Stress und mehr. Wieder sind sie nur im Premium-Abo verfügbar.