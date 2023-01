Selbst aufladende Google-TV-Fernbedienung in Planung

Next Pit TV

Sonnenlicht oder Innenraumlicht – völlig egal

Auf der CES 2023 in Las Vegas wurde eine Fernbedienung von TW Electronics vorgestellt, welche eine besondere verbesserter Funktion besitzt. Das ist dasselbe Unternehmen, das auch das Referenzdesign für die Google-TV-Fernbedienung entwickelt hat und das von vielen Google TV-Herstellern verwendet wird.

Ähnlich wie die Adidas RPT-02 Sol-Kopfhörer und die Urbanista Phoenix-Ohrhörer vom letzten Jahr, verfügt die selbst aufladende Fernbedienung über ein eingebautes Powerfoyle-Photovoltaik-Solarpanel von Exeger. Da es sich um ein Gerät mit geringem Stromverbrauch handelt, kann der Akku im Inneren nach Angaben des Unternehmens bereits durch die Nutzung des Innenlichts aufgeladen werden.

Das in Großbritannien ansässige Unternehmen hat noch keine Angaben zum Aufladen im Allgemeinen gemacht. Zum Beispiel, wie lange Ihr die Fernbedienung mit künstlichem Licht oder wie oft mit Sonnenlicht aufladen solltet. Es wird jedoch erwähnt, dass später eine steckbare Version mit einem USB-C-Anschluss eingeführt werden soll.

TW Electronics zeigt das Design der Google-TV-Fernbedienung mit eingebautem Solarladepanel. / © TW Electronics

Selbstaufladende Fernbedienungen von Samsung und Amazon

Neben dieser Version der Google-TV-Fernbedienung hat Samsung die Eco Remote in seiner 2022er Reihe vorgestellt. Sie verfügt über ein ähnliches Solarpanel. Aber das südkoreanische Unternehmen fügte eine RF-Ladetechnik hinzu, die Funkwellen von elektronischen Geräten einfängt und dann in Energie umwandelt. Außerdem wird berichtet, dass Amazon an einer FireTV-Fernbedienung arbeitet, die sich ebenfalls selbst aufladen kann.

Unabhängig davon wird die Technologie hinter diesen Fernbedienungen voraussichtlich von mehreren Unternehmen übernommen werden, um so gleichzeitig die Nachhaltigkeit auf unserem Planeten verbessern zu können. Wahrscheinlich werden wir diesen Solar ladefähigen Controller auch in zukünftigen Chromecast-Geräten sehen.

Glaubt Ihr, dass andere Geräte wie Smartphones oder Tablets jetzt auch für diese Technologie bereit sind? Lasst es uns im Kommentarbereich wissen.