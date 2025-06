Bluetti ist bereits seit Jahren ein echter Big Player, wenn es um alternative Energien geht. Vor allem die Powerstations des Herstellers erfreuen sich großer Beliebtheit. Mit der Apex 300 soll das Portfolio nun erweitern. Neben einer massiven Kapazität verspricht das Gerät noch einiges mehr. Was genau und wie Ihr an den Early-Bird-Rabatt kommt, verrät Euch nextpit.

Im Bereich der Solarenergie sind nach Balkonkraftwerken mittlerweile auch Powerstations mehr und mehr bei der breiten Masse angekommen. Kein Wunder, immerhin ermöglichen diese Euch, Euren gewonnenen Strom zu speichern. Dadurch wird erst das wahre Potenzial von Solaranlagen ausgeschöpft. Doch sie bieten auch noch weitere Vorteile, wie etwa der neue Bluetti Apex 300 Speicher beweist. Dieser ist easy erweiterbar und bietet dadurch genau so viel Kapazität, wie man braucht. Wir haben Euch die Neuheit in diesem Artikel bereits genauer vorgestellt. Hier widmen wir uns hingegen der indiegogo-Kampagne zur Bluetti Apex 300 Powerstation, welche kürzlich an den Start gegangen ist.

Bei indiegogo anmelden und Early-Bird-Rabatt sichern

Die Bluetti Apex 300 ist nämlich aktuell noch nicht im regulären Verkauf. Stattdessen könnt Ihr das Gerät über die indiegogo-Kampagne vorbestellen*. Dadurch haltet ihr den Speicher nicht nur direkt zum Release in den Händen, sondern profitiert ebenso von starken Early-Bird-Rabatten. Der UVP für die Bluetti Apex 300 liegt bei 2.399 Dollar (2.127 Euro). Über den "Super Early Bird"-Rabatt zahlt Ihr derzeit allerdings lediglich 1.119 Dollar (1.063 Euro), während ein Set mit einer extra Batterie für 1.999 Dollar (1.772 Euro) vorbestellbar ist. Weitere Konfigurationen sind ebenfalls mit einem Vorbesteller-Rabatt erhältlich.

Ebenfalls interessant: Bluetti gibt auf der Produktseite zur Apex 300 Powerstation an, dass sich die Investition nach etwa zwei Jahren amortisieren kann – zumindest in Verbindung mit dem 4.000-Watt-SolarX 4K-Spannungsregler und einer passenden Solaranlage.

Flexibel erweiterbar & mehr: Das zeichnet die Bluetti Apex 300 Powerstation aus

Bei der Bluetti Apex 300 handelt es sich um eine erweiterbare Powerstation, die sowohl als fester Heim-Batteriespeicher, als auch als mobile Lösung eingesetzt werden kann. Das System ist modular aufgebaut, was bedeutet: In der Grundversion stellt Euch die Powerstation eine Kapazität von 2.764,8 Wh zur Verfügung. Durch Erweiterungsmodule lässt sich diese jedoch auf bis zu 58 kWh ausbauen. Auch die Leistung kann sich sehen lassen – sie reicht je nach Konfiguration von 3.840 W bis hin zu 11,52 kW. Besonders praktisch dabei: Laut Bluetti soll sich das System in nur 5 Minuten erweitern lassen. Dabei ist obendrein völlig egal, ob Ihr direkt ein großes Set kauft oder erst zu einem späteren Zeitpunkt neue Batterien dazuholt.

Beim Thema Akkutechnologie setzt Bluetti auf LiFePO4-Zellen, die eine Lebensdauer von bis zu 17 Jahren versprechen. Zum Laden stehen Euch neun verschiedene Optionen zur Verfügung, wobei der Solareingang mit 2,4 bis 12 kW (abhängig von der Anzahl der angeschlossenen Batterien) natürlich eine zentrale Rolle spielt. Und das Aufladen geht erfreulich schnell: Mit 2.400-W-Ladeleistung erreicht Ihr in nur 40 Minuten eine 80-prozentige Ladung – und in etwa 80 Minuten ist die Powerstation sogar komplett geladen. Über die Bluetti-App behaltet Ihr dabei jederzeit alle relevanten Informationen zur Powerstation im Blick.

Durch die hohe Flexibilität und Kapazität sind die Anwendungsmöglichkeiten äußerst vielseitig. Sei es für einen längeren Stromausfall daheim, als mobiler Speicher beim Camping oder einfach um die über Solarpanels gewonnene Energie zu speichern. Mit der Bluetti Apex 300 Powerstation sollte man rundum gut versorgt sein.

Was haltet Ihr von dem Angebot? Nutzt Ihr bereits eine Powerstation von Bluetti? Wir freuen uns auf Eure Kommentare!

Dieser Artikel ist Teil einer Kooperation zwischen nextpit und Bluetti. Auf die redaktionelle Meinung von nextpit hat diese Zusammenarbeit keinen Einfluss.