Nach dem öffentlichen Rollout von One UI 7 im April hat es nicht lange gedauert, bis Samsung die One-UI-8-Beta veröffentlicht hat. Das nächste große Update, das auf Android 16 basiert, ist jetzt für das Galaxy S25 (Ultra) über das Beta-Programm in ausgewählten Ländern verfügbar.

Die Veröffentlichung der One UI 8 Beta wurde aufgrund von Hinweisen in der Members App und Insiderberichten bereits erwartet und ist daher keine große Überraschung. Dennoch ist es ein bemerkenswerter Schritt für Samsung, insbesondere nach der Verzögerung bei One UI 7.

Die One UI 8 Beta ist derzeit in den USA, Südkorea, Deutschland und Großbritannien für das Galaxy S25, Galaxy S25 Plus und Galaxy S25 Ultra (Test) über die Samsung-Members-App verfügbar. Sie ist vor allem für entsperrte Modelle und einige Varianten mit Netzbetreiberbindung verfügbar. Das Beta-Programm könnte in den kommenden Tagen oder Wochen auf weitere Länder ausgeweitet werden, möglicherweise auch auf Indien.

Je nach Region trägt das Update Modellnummern wie S938NOKR3ZYER oder S938NKSU3BYER, wie der Leaker Tarun Vats berichtet. Es handelt sich um ein umfangreiches Update mit einer Größe von mehr als 3 GB.

Was ist neu in One UI 8?

Es wird erwartet, dass One UI 8 im Vergleich zu One UI 7 ein weniger dramatisches Update sein wird, aber es wird sicherlich einige bemerkenswerte Änderungen bringen. Dazu gehört ein flexibleres Benutzererlebnis, das sich besser an verschiedene Geräteformfaktoren anpasst - eine wichtige Verbesserung, die in Android 16 hervorgehoben wurde.

Das ist eine der wichtigsten Verbesserungen von Android 16. Sie richtet sich vor allem an faltbare Smartphones und Tablets, die unterschiedliche Seitenverhältnisse haben. Mit Android 16 passen sich Apps und Inhalte besser an wechselnde Bildschirmformate und -ausrichtungen an. Außerdem wird eine neue, verbesserte Split-Screen-Ansicht eingeführt, die es den Nutzern ermöglicht, eine App zu minimieren oder an die Seite zu pinnen, um das aktive Fenster stärker zu betonen.

One-UI-8-Beta aktualisiert mehrere Samsung-Apps, darunter Quick Share und Reminder. / © Samsung

Mit dieser auf Android 16 basierenden Version baut Samsung auch seine KI-Einführung in den Galaxy-Geräten weiter aus. Es wird hervorgehoben, dass die erste Beta verbesserte multimodale KI-Fähigkeiten und eine verbesserte Personalisierung im gesamten System und in den Apps bringen wird. Das bedeutet, dass die KI in der Lage sein wird, nahtlos auf Inhalte auf dem Bildschirm zuzugreifen und bessere Vorschläge zu machen.

Samsung sagt auch, dass neue Funktionen wie "Now Brief" und "Now Bar" im Vergleich zu One UI 7 bessere Einblicke und personalisierte Vorschläge bieten werden.

Mit dem Update werden auch umfangreiche Datenschutzkontrollen eingeführt, die den Nutzern die Wahl lassen, wie die Galaxy-AI-Funktionen verarbeitet werden sollen - ob auf dem Gerät, in der Cloud oder in einer Kombination aus beidem.

Intuitivere App-Benutzeroberfläche

In der Beta gibt es auch Neuerungen auf App-Ebene. Quick Share zum Beispiel hat jetzt eine neue, einfachere Benutzeroberfläche, mit der das Teilen und Empfangen von Dateien zwischen Geräten mit weniger Fingertipps als bisher möglich ist. Auch Samsungs Erinnerungs-App erhält eine neue Oberfläche, um Aufgaben und Listen besser zu verwalten.

Das Update beinhaltet auch das neue Samsung DeX, das den Nutzern mehr Möglichkeiten bietet, wenn sie ihr Galaxy-Telefon oder -Tablet an einen externen Bildschirm oder Monitor anschließen.

Dies ist die erste One-UI-8 Beta-Version. Wir können also davon ausgehen, dass noch weitere Updates folgen werden, die neue Änderungen und Fehlerbehebungen mit sich bringen werden.

Neben der Galaxy S25-Serie ist derzeit noch unklar, welche anderen Galaxy-Modelle Zugang zum Beta-Programm erhalten werden. Es wird erwartet, dass das Galaxy Z Fold 7 und das Galaxy Z Flip 7 mit der vorinstallierten One UI 8 auf den Markt kommen werden.