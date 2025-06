Smarte Beamer sind auf dem Vormarsch. Während TV-Hersteller mit immer teureren Geräten um sich werfen, bekommt Ihr richtig geniale Beamer schon für 300 Euro oder weniger. Bestes Beispiel ist hier der Xgimi MoGo 2 Pro, der aktuell um 25 Prozent reduziert bei Amazon erhältlich ist. Mit 4K-Unterstützung, Android TV und einer starken Helligkeit will das kleine Gerät überzeugen. Für besonders schnelle winkt bis zum 31. Mai zudem ein Geschenk im Wert von 89 Euro* – allerdings nur unter einer Bedingung.

Xgimi MoGo 2Pro: Was bietet der günstige Beamer?

Der Mini-Beamer (Bestenliste) liefert eine Wiedergabe in Full HD (1080p), unterstützt allerdings auch 4K-Inhalte. Diese werden allerdings nicht nativ in der höheren Auflösung abgespielt. Wichtig bei einem Beamer ist auch die Helligkeit. Diese gibt Xgimi mit 400 ISO Lumen an, was ungefähr 116,65 Nits entspricht. Dadurch habt Ihr in abgedunkelten Räumen zwar einen ausreichenden Wert, sobald es jedoch hell wird, solltet Ihr besser die Vorhänge zuziehen. Möchtet Ihr den Beamer nutzen, könnt Ihr entweder Android TV 11.0 nutzen oder den Beamer via WiFi und Bluetooth mit einem Gerät verbinden.

Zwei 8-W-Lautsprecher sorgen für den nötigen Sound, allerdings empfiehlt sich hier eine Soundbar, falls Ihr den vollen Kinogenuss möchtet. Spannend ist hier auch die gute Bildqualität: Der Xgimi MoGo 2 Pro bietet eine Farbabdeckung von 90 Prozent im DCI-P3-Farbraum und nutzt den D65-Farbtemperaturstandard, um möglichst warme Farben zu generieren. Mit ISA 2.0 passt sich der Beamer an seine Umgebung an und bietet zudem eine Autofokus-Funktion sowie Trapezkorrektur, die das Bild anpassen, wenn es nötig wird. Mit seinem geringen Gewicht von 1,1 kg passt der MoGo 2 Pro zudem problemlos in Euren Rucksack, falls Ihr Eure Filme lieber beim nächsten Grillabend präsentieren möchtet.

Geschenk dazu: So gut ist der Deal von Amazon wirklich

Fehlt also nur noch die Preisfrage. Amazon verlangt normalerweise 399 Euro für das Gerät. Für kurze Zeit wird der Preis allerdings um 25 Prozent reduziert, wodurch Ihr nur noch 299 Euro für den Xgimi MoGo 2 Pro zahlt*. Damit liegt Amazon schon deutlich unter dem bisherigen Bestpreis und aktuell nächstbestem Angebot, dass Ihr bei CoolBlue für 339 Euro schießen könnt. Richtig spannend wird das Ganze allerdings durch eine aktuelle Aktion.

Legt Ihr Euch den Xgimi MoGo 2 Pro und den dazugehörigen Multi-Winkel-Projektionsständer im Wert von 89 Euro* in den Warenkorb, bekommt Ihr letzteren geschenkt. An der Kasse wird Euch der Preis des Ständers abgezogen, wodurch Ihr für beides zusammen nur noch 299 Euro zahlt. Mit der Zugabe habt Ihr die Möglichkeit den Beamer bis zu 120° zu neigen, wodurch Euch noch mehr Winkel zur Verfügung stehen. Falls Ihr also einen Beamer sucht, solltet Ihr schnell bei Amazon vorbeischauen, denn dieser Deal ist richtig spannend.

Was haltet Ihr von dem Angebot? Ist der Xgimi-Beamer interessant für Euch oder reicht Euch die Helligkeit nicht aus? Lasst es uns wissen!