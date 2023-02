Samsung Galaxy S23+ im Test: Deutlich mehr Vor- als Nachteile

Was sind Eure Anforderungen an ein Smartphone? Ein hochwertiges Display? Schnelle Leistung? Eine lange Akkulaufzeit? Das neue Samsung Galaxy S23+ bietet all diese Eigenschaften und noch mehr. Außerdem ist es preislich mit seinem Vorgänger vergleichbar. Wir hatten das Glück, dieses hervorragende Gerät zu testen, und ich verrate Euch, für wen es gedacht ist.

Bewertung

Pro Tolle Verarbeitung und trendiges Design

Kompetente Leistung

Ausgezeichnetes Kamerasystem

Lange Akkulaufzeit Contra Eine Menge unerwünschter, vorinstallierter Apps

Schnelles Aufladen hinkt der Konkurrenz noch hinterher

Samsung Galaxy S23+: Preis und Verfügbarkeit Bevor wir uns mit den Vor- und Nachteilen des Galaxy S23+befassen, lasst uns über den Preis und die Verfügbarkeit sprechen. Im Gegensatz zum US-Markt gibt es hier einen Aufschlag – Ihr blättert demzufolge mindestens 1.199 Euro auf den Tisch. Vergleich: Samsung Galaxy S22+ im Duell mit dem S23+: Was ist 2023 neu? Preis (UVP) 256 GB 512 GB Samsung Galaxy S23+ 1.199 € 1.319 € Für diejenigen, die schnell handeln, gibt es zusätzliche Boni. Kunden, die das Smartphone bis zum 17. Februar bestellen, erhalten ein kostenloses Upgrade auf die nächste Speichergröße. Außerdem erhalten diejenigen, die ihr altes Handy eintauschen, zusätzlich zum Eintauschwert eine Tauschprämie in Höhe von 150 Euro von Samsung. Affiliate Angebot Samsung Galaxy S23+ Hier geht's direkt zur Vorbesteller-Aktion für das Galaxy S23+ auf der Samsung-Webseite Zur Geräte-Datenbank

Design und Display Das Design des Samsung Galaxy S23+ weicht von seinen Vorgängern ab. Es verfügt über eine Kamerainsel im Stil der Ultra-Serie, bei der die einzelnen Linsen in die Rückseite integriert sind. Obwohl das Gerät die gleiche Displaygröße und das gleiche Gehäuseformat wie seine Vorgänger hat, gibt es im Vergleich zu den Vorjahresmodellen bemerkenswerte Verbesserungen. Vorteile: Tolle Verarbeitung und sauberes Design

Gorilla Glass Victus 2 auf der Vorder- und Rückseite

Mehr Komponenten aus recyceltem Kunststoff/Glas

IP68-Zertifizierung Nachteile: – Das Galaxy s23+ besitzt jetzt das gleiche Kameradesign wie das Ultra-Modell. / © NextPit Für die Rückseite und den Rahmen seines neuesten Geräts hat sich Samsung wieder für eine Kombination aus glänzenden Kanten und einem matten Finish entschieden. Die Rückseite ist jetzt mit dem neuen Gorilla Glass Victus 2 ausgestattet, das nicht nur den Bildschirm des AMOLED-Panels schützt, sondern laut Samsung auch zu 22 Prozent aus recycelten Materialien besteht. Außerdem enthält das S23+ doppelt so viele Kunststoffteile aus recycelten Materialien wie sein Vorgänger. Die Größe des Geräts macht erleichtert uns die einhändige Bedienung. Optisch beeindruckt die Galaxy-S-Serie weiterhin mit ihrer Kombination aus stilvollem Design und Praktikabilität. Unser Testgerät in der Farbe Lavendel hat eine glänzende Oberfläche, auf der sich nach dem Gebrauch nicht so leicht Fingerabdrücke ansammeln. Wie die vorherigen Generationen erfüllt auch das Galaxy S23+ den IP68-Schutzstandard. Das Display des Galaxy S23+ hat lebendige Farben und arbeitet mit bis zu 120 Hz. / © NextPit Abgesehen von der Langlebigkeit und den nachhaltigeren Materialien, besitzt das Samsung Galaxy S23+ das gleiche Display wie sein Vorgänger. Es ist 6,6 Zoll groß und löst mit 2400 x 1080 px auf. Die Bildwiederholfrequenz beträgt weiterhin 120 Hz und die Touch-Abtastrate 240 Hz. Aber nicht falsch verstehen: Das Display ist immer noch hervorragend, vor allem beim Gaming und Videostreaming. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Samsung eine Qualität bei Display und Design erreicht hat, die keiner großen Überarbeitung bedarf. Daher fand die Verbesserung konsequenterweise nur in Form kleinerer Optimierungen statt. Außerdem hat das Unternehmen nur wenig Konkurrenz auf dem Flaggschiffmarkt, sodass es gar nicht vonnöten war, die Displayqualität auf ein neues Level zu heben. An der Unterseite des Telefons befinden sich weiterhin das Mikrofon, der USB-C-Anschluss und die Lautsprecher. / © NextPit

Samsung Galaxy S23+: Software Das Samsung Galaxy S23+ läuft auf der One UI 5, die auf Android 13 basiert und bereits einige innovative Funktionen für Galaxy-Smartphones mitbringt. Mit dieser Version der Software macht sich Samsung endlich das Material Design zu eigen, wodurch die Benutzeroberfläche einfacher und intuitiver zu bedienen ist. Außerdem verspricht das Unternehmen vier Jahre lang Systemupdates und fünf Jahre lang Sicherheitspatches. Vorteile: Eine aktuelle Software .

Vier Jahre lang System-Updates.

Fünf Jahre Sicherheitspatches.

Großartige Integration in das Ökosystem von Samsung. Nachteile: Jede Menge Bloatware Die Kamera-App auf dem Galaxy S23+ ist genauso benutzerfreundlich wie die anderen Softwarefunktionen. / © NextPit Mein liebstes mobiles Betriebssystem nach iOS ist One UI, das auf Android basiert. In den letzten Jahren sind sich beide Betriebssysteme immer ähnlicher geworden, wobei sich Apple immer mehr an Android und Samsung immer mehr an Apple angenähert hat. Einige Beispiele, die mir dazu einfallen, sind die Anpassung des Sperrbildschirms sowie die Funktionen Focus Mode und Routinen. Außerdem haben die Apple ID und der Samsung Account in beiden Ökosystemen eine ähnliche Funktion. iPhone oder Samsung – welches ist 2023 das Richtige für Euch? Bei NextPit haben wir bereits das One UI 5 getestet und verraten Euch eine ganze Reihe von Software-Tipps für Euer Galaxy-Handy. Ich empfehle, beide Artikel zu lesen, um ein besseres Verständnis für die Software von Samsung zu bekommen. In diesem Testbericht werde ich jedoch einige visuelle Eindrücke von der Benutzeroberfläche des Galaxy S23+ teilen, die Euch erwarten. Zum Thema: So nutzt Ihr Samsungs coolstes neues Foto-Feature auf dem S23+ One UI 5 zeichnet sich durch ein klares und farbenfrohes Design aus, wobei viele Elemente auf der Designsprache Material You von Android 13 basieren. / © NextPit Es ist erwähnenswert, dass Samsung zahlreiche Apps auf dem Galaxy S23+ vorinstalliert. Diese Apps wie z. B. Netflix, Spotify, Facebook, LinkedIn und Microsoft Office könnt Ihr zwar deinstallieren, nervig ist es für viele Nutzer:innen dennoch, all das auf dem Gerät vorzufinden. Samsung liefert Euch wieder ein wunderschönes Android-Overlay, das dem tollen Display gerecht wird. / © NextPit

Samsung Galaxy S23+: Performance Das neue Samsung S23+ wird vom Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 in der exklusiven "For Galaxy"-Version angetrieben. Er verfügt über eine höhere Taktfrequenz für den Hauptkern im Vergleich zur Standardversion des SoCs. Samsung behauptet, dass die CPU-Leistung um 34 % und die GPU-Leistung um 41 % im Vergleich zum Vorgängermodell gestiegen ist. Während unsere Benchmark-Tests die verbesserte Leistung größtenteils bestätigen, bleibt die Frage, ob diese verbesserte Leistung im täglichen Gebrauch bemerkbar ist. Vorteile: Zuverlässige Leistung im Alltag .

Unterstützung der Speichertechnologie UFS 4.0. Nachteile: - Um die obige Frage zu beantworten: Ja, ist sie! Das Galaxy S23+ ist ein zuverlässiges Handy, wenn es um die Leistung geht. Letztes Jahr testeten wir die Exynos-Variante des Galaxy S22+ und stellten einen Unterschied fest. Der bildet sich nicht nur in der Benchmark-Tabelle unten ab, sondern ist auch bei der täglichen Nutzung des Handys spürbar, vor allem bei der Akkulaufzeit. Dieses Smartphone entspricht auf dem Papier komplett dem, was wir von einem echten Flaggschiff erwarten dürfen, aber ... Samsung Galaxy S23+

(Snapdragon 8 Gen 2 für Galaxy) Samsung Galaxy S22+

(Exynos 2200) OnePlus 11

(Snapdragon 8 Gen 2) Xiaomi 13

(Snapdragon 8 Gen 2) Apple iPhone 14

(A15 Bionic) Google Pixel 7

(Tensor 2) 3DMark Wild Life Ausgereizt! 7499 Ausgereizt! Ausgereizt! Ausgereizt! 6581 3DMark Wild Life Stresstest Beste Schleife : 12958

: 12958 Schlechtester Loop: 8047 Beste Schleife : 7547

: 7547 Schlechtester Loop: 4922 Bester Loop : 12784

: 12784 Schlechtester Loop: 4416 Bester Loop : 12914

: 12914 Schlechtester Loop: 10432 Bester Loop : 9761

: 9761 Schlechtester Loop: 8321 Bester Loop : 6559

: 6559 Schlechtester Loop: 4772 Geekbench 5 Single: 1528

1528 Multi: 4823 Single: 1143

1143 Multi: 3600 Single : 1170

: 1170 Multi: 4813 Single: 1481

1481 Multi: 4310 Single: 1699

1699 Multi: 4817 Single: 1042

1042 Multi: 3196 ... die obige Benchmark-Tabelle verrät uns auch, dass die Hardware-Integration von Xiaomi flüssiger ist – auf Samsung angepasste SoC-Version hin oder her. Der 3DMark-Benchmark-Test deutet darauf hin, dass das Galaxy S23+ über alle Loops hinweg nur 62,1 Prozent Stabilität aufweist. Das könnte auf Faktoren wie thermisches Throttling, Energieverwaltung oder Hintergrundprozesse zurückzuführen sein. Dies ist jedoch nur in den Benchmarking-Ergebnissen ersichtlich. Im Gegensatz dazu hat OnePlus (ebenfalls mit S8G2) nach wie vor Probleme mit der Leistungskonstanz – Bereiche, in denen Apple und Google überragend sind. Während Samsung beim Management der Hardware-Temperaturen eine lobenswerte Arbeit leistet, gibt es in Bezug auf die Stabilität beim nächsten Software-Update noch Raum für Verbesserungen. / © NextPit Schwankt Ihr noch zwischen dem Basismodell und der Plus-Variante? Dann bedenkt, dass es das S23+ nur in Varianten mit 256 GB oder 512 GB gibt, die jeweils die schnellere Speichertechnologie UFS 4.0 unterstützen. Beim S23 gibt es noch die 128-GB-Version mit UFS 3.1. Aber warum ist das wichtig? Einfach ausgedrückt: UFS 4.0 ist schneller und stromsparender als UFS 3.1, bietet eine bessere Fehlerkorrektur und unterstützt fortschrittliche Funktionen wie den Hybrid Sleep Mode und den Write Booster. Das bedeutet, dass Geräte mit UFS-4.0-Speicher wahrscheinlich eine bessere Leistung und eine längere Akkulaufzeit bieten als Geräte mit UFS-3.1-Speicher. Die Größe des Galaxy S23+ ist ideal für die einhändige Bedienung. Alle seitlichen Tasten sind leicht zu erreichen. / © NextPit

Samsung Galaxy S23+: Kamera Das Samsung Galaxy S23+ bietet bei den Kameras die gleiche Ausstattung wie sein Vorgänger: eine 50-MP-Hauptkamera, eine 12-MP-Ultraweitwinkelkamera und eine 10-MP-Telekamera. Allerdings verbesserte Samsung die Frontkamera und die Aufnahmemodi im Vergleich zum Vorgängermodell deutlich. Vorteile: Vielseitiges Kamerasystem

Die Selfie-Kamera macht jetzt 12-MP-Aufnahmen

Nimmt RAW-Fotos mit einer Auflösung von 50 MP auf Nachteile – Dank Handgesten müsst Ihr Euch beim Galaxy S23+ keine Sorgen mehr wegen verwackelten Selfies machen. / © NextPit Was könnt Ihr von einer Kamera erwarten, die schon in früheren Geräten verwendet wurde? Im Fall des Galaxy S23+ erzielt Ihr sowohl bei Tageslicht als auch bei künstlichen Lichtverhältnissen beeindruckende Ergebnisse. Selbst bei bedecktem Himmel oder in Winterlandschaften hat sich das Gerät als hervorragender Begleiter für Eure Fotos erwiesen. Tageslichtaufnahme mit der Hauptkamera © NextPit Tageslichtaufnahme mit der Ultraweitwinkelkamera © NextPit Tageslichtaufnahme mit der Hauptkamera © NextPit Tageslichtaufnahme mit der Telefoto-Cam (3x-facher Zoom) © NextPit Tageslichtaufnahme mit der Hauptkamera im Porträtmodus © NextPit Tageslichtaufnahme mit der Telefoto-Cam im Porträtmodus © NextPit Tageslichtaufnahme mit der Hauptkamera © NextPit Tageslichtaufnahme mit der Telefoto-Cam (3x-facher optischer Zoom) © NextPit Tageslichtaufnahme mit der Telefoto-Cam (10x-facher digitaler Zoom) © NextPit Tageslichtaufnahme mit der Telefoto-Cam (20x-facher digitaler Zoom) © NextPit Obwohl das Galaxy S23+ ein Flaggschiff ist, hebt es sich durch sein 3-fach-Teleobjektiv nicht unbedingt von seinen Konkurrenten ab. Sogar das Google Pixel 7 (Test) ist in der Lage, Bilder von ähnlicher Qualität zu machen – ohne ein Objektiv mit optischem 3fach-Zoom. Im Vergleich zum Apple iPhone 14 Plus (Test) bietet die zusätzliche Kamera des S23+ jedoch einen deutlichen Vorteil: Einen 10-fachen Digitalzoom, der bei ausreichendem Licht lebendige und scharfe Bilder erzeugt. Samsung stattet das diesjährige Galaxy S23+ mit einigen neuen Funktionen aus, wie z. B. dem Astrofotografie-Modus und Expert RAW, was früher eine separate App war und jetzt auf dem Gerät vorinstalliert ist. Außerdem unterstützt das S23+ jetzt RAW-Aufnahmen mit der vollen Auflösung von 50 MP. Daraus ergeben sich allerdings Dateigrößen von fast 150 MB pro Bild. Hinweis: Den Astrofotografie-Modus (auch bekannt als Hyperlapse 300x) konnten wir aufgrund der Wetterbedingungen nicht testen, haben aber zum Thema einen eigenen Artikel in der Mache. Bleibt also dran und Ihr erfahrt, wie sich das Galaxy S23+ unter den Sternen schlägt. Aufnahme mit der Selfie-Cam im Porträtmodus bei künstlichem Licht © NextPit Tageslichtaufnahme mit der Selfie-Cam © NextPit Tageslichtaufnahme mit der Selfie-Cam im Porträtmodus © NextPit Tageslichtaufnahme mit der Selfie-Cam © NextPit Tageslichtaufnahme mit der Selfie-Cam im Porträtmodus © NextPit Nachtfoto mit der Selfie-Cam © NextPit Nachtfoto mit der Selfie-Cam im Porträtmodus © NextPit Nachtfoto mit der Telefoto-Cam © NextPit Nachtfoto mit der Hauptkamera © NextPit Nachtfoto mit der Ultraweitwinkelkamera © NextPit Nachtfoto mit der Hauptkamera © NextPit Nachtfoto mit der Telefoto-Kamera © NextPit Nachtfoto mit der Hauptkamera © NextPit Nachtfoto mit der Telefoto-Kkamera © NextPit Nachtfoto mit der Hauptkamera © NextPit Nachtfoto mit der Telefoto-Kkamera © NextPit Auch mit den Ergebnissen der 12-MP-Frontkamera bin ich sehr zufrieden. Dank des größeren Sensors und den zusätzlichen zwei Megapixeln im Vergleich zu den S22-Modellen ist die Bildqualität wirklich hervorragend. Die Detailverarbeitung bei Porträtfotos ist viel besser, mit einer Kantenerkennung, die die Person oder das Objekt im Fokus besser berücksichtigt. Auch die Nachtaufnahmen sind viel heller – bemerkenswert, wie Samsung selbst bei schlechten Lichtverhältnissen so hohe Kontraste liefert. Nachtfoto mit der Telefoto-Cam © NextPit Nachtfoto mit der Hauptkamera © NextPit Nachtfoto mit der Ultraweitwinkelkamera © NextPit Nachtfoto mit der Hauptkamera © NextPit Nachtfoto mit der Telefoto-Kamera © NextPit Nachtfoto mit der Hauptkamera © NextPit Nachtfoto mit der Telefoto-Kkamera © NextPit Nachtfoto mit der Hauptkamera © NextPit Nachtfoto mit der Telefoto-Kkamera © NextPit Die S23+ bietet 4K-Videoaufnahmen mit 60 fps, bzw. sogar 8K-Auflösung mit 30 fps. Obwohl die Videoqualität beeindruckend ist, kommt der Bokeh-Effekt in Porträtvideos nicht ganz an den Cinematic Mode des iPhone heran. Außerdem gibt es im Gegensatz zu den neuesten iPhone-Modellen nur begrenzte Möglichkeiten, Videos nach der Aufnahme zu bearbeiten.

Samsung Galaxy S23+: Akku Die Akkukapazität des Galaxy S23+ hat sich um 200 mAh erhöht, aber beim schnellen Aufladen und kabellosen Aufladen hängt Samsung im Vergleich zur chinesischen Konkurrenz deutlich hinterher. Es lässt sich jedoch darüber streiten, ob dies eine negative Entwicklung ist. Vorteile: Ein größerer Akku und eine anständigere Akkulaufzeit .

Kabelloses Laden ist an Bord Nachteile: Die Schnellladefunktion hinkt der Konkurrenz noch hinterher

Kein Netzadapter im Lieferumfang enthalten Im Jahr 2023 ist der ausdauernde Akku wohl eine der bemerkenswertesten Eigenschaften des Galaxy S23+. / © NextPit Laut dem PCMark-Benchmark, der bei NextPit für Gerätevergleiche verwendet wird, beträgt die Akkulaufzeit des neuen Snapdragon 8 Gen 2 15 Stunden und 21 Minuten. Im täglichen Gebrauch hielt das Gerät sogar noch länger durch, nämlich fast zwei volle Tage. Dies ist eine der Kategorien, in denen das S23+ die kleinere Version übertrifft, denn das Galaxy S23 schaffte nur eine Akkulaufzeit von 13 Stunden und 44 Minuten. Das Galaxy S23+ erzeilt eines der höchsten Benchmark-Ergebnisse, die wir je gesehen haben. / © NextPit Samsung bietet neben kabelgebundenem Laden auch Wireless- und Reverse-Charging. Schnelleres Quick-Charging gibt es aber ganz bewusst nicht, um die Lebensdauer der Smartphones zu verlängern. Das S23+ lädt mit bis zu 45 Watt, genau wie das neue S23 Ultra. Das Ladegerät für Euer Samsung-Handy müsst Ihr Euch leider nach wie vor separat besorgen, da es nicht im Lieferumfang enthalten ist.

Samsung Galaxy S23+: Technische Daten Gerät Samsung Galaxy S23+ Bild Design Aluminiumgehäuse | Gorilla Glass Victus 2 vorne und hinten | IP68 | Flaches Display Display AMOLED 6,6 Zoll

Full-HD+ (2.340 × 1.080 Pixel)

Bildwiederholrate 120 Hz Speicher 8 GB RAM LPDDR5X

256 GB / 512 GB (beide UFS 4.0) CPU / GPU Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm)

GPU: Adreno 740 Kamera Hauptkamera: 50 MP | f/1.8 | OIS

Ultra-Weitwinkel: 12 MP | f/2.2

Teleobjektiv 3x: 10 MP | f/2.4

Selfie-Kamera: 12 MP | f/2.2 Video 8K @ 30 FPS OS One UI 5.1 basierend auf Android 13

4 Jahre OS-Updates

5 Jahre Sicherheitspatches Akku 4.700 mAh

Schnellaufladung 45 W

Kabelloses Aufladen 15 W

Drahtlose Rückwärtsaufladung 5 W

Ladegerät nicht enthalten Abmessungen & Gewicht 157,8 × 76,2 × 7,6 mm

195 g Konnektivität 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, UWB