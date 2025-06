Mit dem Kombi-Angebot aus waipu.tv und wow holt Ihr Euch gleich zwei Streaming-Welten ins Wohnzimmer. Auf der einen Seite: klassisches Fernsehen mit 300 Sendern. Auf der anderen: topaktuelle Serien, große Kinofilme und exklusive Inhalte auf Abruf. Ob Spannung, Unterhaltung oder Live-News – hier ist für jeden etwas dabei.

waipu.tv trifft wow – Streaming ohne Ende

Wow hat sich neben Netflix und Prime Video längst einen Namen gemacht. Liebhaber von HBO-Hits, Sky Originals oder Warner-Produktionen werden hier fündig. Wenn es Euch wie mir geht und Ihr mindestens einmal im Jahr Game of Thrones bingen wollt, kommt Ihr kaum an wow vorbei. Mit dabei sind außerdem Titel wie The Last of Us, Dune oder Inglourious Basterds – echte Highlights, von denen einige exklusiv nur bei wow zu finden sind.

In Kombination mit waipu.tv wird daraus ein Streaming-Erlebnis der Extraklasse. Denn waipu.tv bringt Euch nicht nur 300 Live-TV-Sender (davon 290 in HD) ins Wohnzimmer, sondern auch Zugriff auf die waiputhek mit über 40.000 Filmen und Serien auf Abruf. Besonders praktisch: Während des Live-Programms könnt Ihr Sendungen pausieren, neu starten oder sogar aufnehmen – perfekt für unterwegs oder den verpassten Serienabend.

Was kostet der Spaß?

Dank der aktuellen Aktion bekommt Ihr das Bundle aus Wow + waipu.tv Perfect Plus derzeit für nur 5,99 Euro im Monat – und das für volle 12 Monate. Normalerweise kostet allein waipu.tv in der Perfect Plus-Version bereits 14,99 Euro im Monat. Und das Wow-Abo kommt – je nach Laufzeit – noch obendrauf: zwischen 4,98 Euro (Jahresabo) und 9,98 Euro (Monatsabo). Klar, wer kein Interesse an dem Angebot von waipu.tv hat, kommt mit dem reinen wow-Abo etwas günstiger weg. Alle anderen greifen hier ein richtig gutes Angebot ab. Nach Ablauf der 12 Monate liegt der Preis dann bei 23,99 Euro pro Monat – also unbedingt rechtzeitig kündigen, wenn Ihr nicht verlängern wollt.

Was sagt Ihr zu dem Angebot? Nutzt Ihr wow bereits oder werdet Ihr hier zuschlagen?