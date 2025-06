Sony WH-1000XM6: Das macht die Over-Ear-Kopfhörer besser als andere

Der Sony WH-1000XM6, der neueste Bluetooth-Kopfhörer mit Geräuschunterdrückung von Sony, ist seit dem 15. Mai in Deutschland erhältlich. Die ersten Tests sind bereits sehr positiv. Auch der Reparaturspezialist iFixit hat seinen üblichen Test zur Reparaturfähigkeit oder "Teardown" von Sony-Kopfhörern durchgeführt. Und die positive Überraschung: Der WH-1000XM6 ist viel besser reparierbar als seine Vorgänger. Aber ist das wirklich eine so gute Nachricht?

In einem Video, das am 29. Mai auf Youtube gepostet wurde, hat iFixit die Innereien des Sony WH-1000XM6 enthüllt. Nach einem Röntgenblick auf alle Komponenten und Befestigungen im Inneren des Kopfhörers konnte man sehen, wie viel einfacher es ist, an wichtige Teile zu gelangen.

Als Erstes stellte iFixit fest, dass die Ohrpolster des Headsets leicht abnehmbar sind, indem man sie einfach heraus klipst. Das ist gut so, denn das sind die Teile, die mit der Zeit am schnellsten verschleißen. Aber wenn man sich die Demontage weiter ansieht, stellt man fest, dass man nur fünf Kreuzschlitzschrauben entfernen und ein Kabel abziehen muss, um an die Wandler zu gelangen. Um den Akku in der rechten Ohrmuschel zu "befreien", müssen drei Schrauben gelöst werden und das Ganze ist erledigt.

Lithium-Batterien sind von Natur aus leicht verderblich. Lautsprecher gehören zu den Komponenten, die am ehesten beschädigt werden können. Daher ist es eine gute Nachricht, dass man sie leicht austauschen kann. Oder besser gesagt, dass sie leicht zugänglich sind, um sie mit etwas Glück, viel Geld und noch mehr Geduld auszutauschen.

Sony ist alles andere als ein Vorzeigebeispiel für Reparierbarkeit.

Besser ist auch nicht unbedingt gut. Zugegeben, das Sony WH-1000XM6 ist besser reparierbar als das Sony WH-1000XM5. Und man muss Sony zu diesem Fortschritt gratulieren, ohne jedoch zu vergessen, dass der Hersteller beim Thema Recht auf Reparatur alles andere als vorbildlich ist.

Die Erklärungen von iFixit zum Auseinandernehmen des Kopfhörers sind sehr klar. Sony stellt seinen Kunden jedoch keine Handbücher oder Reparaturanleitungen zur Verfügung. Derzeit ist es auch unmöglich, im offiziellen Sony-Shop auch nur Ersatz-Ohrpolster zu finden.

Innenseite einer Ohrmuschel des Sony WH-1000XM6 Headsets / © nextpit

Die Anzahl der von Sony autorisierten Reparaturzentren in Frankreich ist ebenfalls recht gering. In meinem Departement (89) gibt es zum Beispiel nur ein einziges.

Und der Sony WH-1000XM6 ist auch nicht der am besten reparierbare Kopfhörer auf dem Markt. Es ist weit entfernt von dem, was ein Fairbuds XL bietet. Das Polster des Kopfbügels ist zum Beispiel nicht abklippbar. Man muss also den gesamten Kopfbügel austauschen, wenn der Schaumstoff zu stark beschädigt ist. Dabei ist diese Komponente mindestens genauso verschleißanfällig wie die Ohrpolster der Ohrmuscheln.