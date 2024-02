Apple AirPods Max im Test: So gut sind die zweitteuersten Apple-Kopfhörer

Wenn Ihr die Ohrpolster Eurer AirPods Max ersetzen wollt, kostet ein Paar schon 79 Euro im Apple Store. Und was das Netz des Kopfbügels angeht: Es ist nicht dafür gedacht, es auszutauschen kann. Ihr müsst also auf Apple Care zurückgreifen. Ich denke allerdings, dass sie sich von Hand mit einer Bürste und etwas Waschmittel reinigen lassen – einen Versuch ist es zumindest wert.

Audio-Qualität

Wie sieht es mit der Audioqualität der AirPods Max aus? Ist der Sound wie bei einem 600-Euro-Kopfhörer? Nein. Ist der Sound Hi-Res? Nein. Macht Lossless Audio von Apple Music mit diesen Kopfhörern Sinn? Nein, aber egal, was die Puristen sagen, die AirPods Max bieten eine sehr gute Audioqualität für den normalen Nutzer.

Die Stärken der Apple AirPods Max:

Sehr gute Audioqualität

Lightning-auf-USB-C-Kabel im Lieferumfang enthalten

Gute Mikrofonqualität für Anrufe

Schwächen der Apple AirPods Max:

Kein Lossless über Bluetooth

Lossless über Kabel kaum erreichbar

Die Apple AirPods Max bieten keine Möglichkeit, Apple Lossless Audio über Bluetooth zu genießen / © nextpit

Gute Audioqualität, die keine 600 Euro wert ist

Die AirPods Max haben 40-mm-Treiber eingebaut und übertragen Audio per Bluetooth über den AAC-Codec. Das ist sehr grundlegend. Diese Konfiguration findet sich bei den meisten High-End- und sogar Mittelklasse-Kopfhörern. Die AirPods Max profitieren nicht einmal von der sehr guten Leistung des H2-Chips, der sich in den AirPods Pro 2 (Test) findet.

Ansonsten ist das Audioprofil der AirPods Max ein wenig basslastig, was mich nicht stört – im Gegenteil. Der Rest der musikalischen Botschaft ist ziemlich präzise. Die Mitten sind an manchen Stellen etwas schüchtern und die Höhen haben ein paar Spitzen, die aber nie störend wirken. Es gibt keine schrillen Töne, auch nicht bei hoher Lautstärke.

Ich finde, dass die Kopfhörer dazu neigen, zu bluten, was bedeutet, dass die Leute um Euch herum Eure Musik hören können, wenn Ihr die Lautstärke ein wenig zu hoch stellst. Es ist auch nicht möglich, die Kopfhörer passiv, also "ausgeschaltet", und kabelgebunden ohne Audioverarbeitung zu verwenden. Der H1-Chip in den AirPods Max muss ständig aktiv sein.

Kurz gesagt, die Audioqualität ist ziemlich ausgewogen, mit einem kleinen bisschen mehr Betonung auf Bässen und hohen Frequenzen als auf dem Rest. Das ist letztlich sehr klassisch und das ist auch gut so. Aber erwartet keine audiophile Erfahrung, trotz des Preises von 600 Euro.

Lässt sich mit den AirPods Max verlustfreie oder lossless Musik hören?

Nein, selbst wenn Ihr in Euren Apple Music-Einstellungen Lossless-Qualität oder Lossless-Hi-Res aktiviert habt, könnt Ihr sie mit den AirPods Max nicht genießen. Ich weiß, dass die Informationsseite von Apple zu diesem Thema (absichtlich) sehr verwirrend ist. Aber nein, die AirPods Max können keine Songs in CD- oder Hi-Res-Qualität verlustfrei über Bluetooth übertragen.

Wenn Ihr mit den AirPods Max Musik in Lossless hören wollt, bleibt Euch nur die Möglichkeit, die AirPods Max per Kabel zu verwenden. Das Problem ist, dass Ihr mit dem Apple USB-C-auf-Lightning-Kabel, das den AirPods Max beiliegt, Eure Musik nicht hören könnt. Es dient nur dazu, die Kopfhörer kabellos aufzuladen.

Wenn man ein iPhone 15 habt, muss man also zwei Komponenten kaufen. Die erste ist ein Kabel von 3,5 mm auf Lightning und ein Adapter von USB-C auf 3,5 mm. Dann muss man das USB-C-Ende des Adapters am iPhone anschließen, das 3,5-mm-Klinkenende des Kabels mit dem 3,5-mm-Klinkenende des Adapters verbinden und schließlich das Lightning-Ende des Kabels mit dem AirPods Max verbinden.

Wenn ihr ein Gerät mit einem 3,5-mm-Klinkenstecker habt, wie z. B. ein MacBook, braucht ihr keinen Adapter, das Kabel reicht aus. Aber selbst dann braucht ihr noch einen externen DAC, um die beste Qualität zu erhalten, die Apple Music zu bieten hat.

Apple selbst weist in Apple Music darauf hin, dass Ihr einen externen DAC benötigt, um Musik in "Hi-Res lossless"-Qualität zu hören, also ist es ohne diesen externen DAC nicht möglich, über Bluetooth oder sogar über Kabel Musik zu hören. © nextpit Spatial Audio von Apple ist die derzeit beste Lösung für 360°-Sound © nextpit

Ich bräuchte einen ganzen Artikel, um alles richtig zu erklären. Ich werde versuchen, mit meinem spärlichen Wissen so viel wie möglich zu schematisieren.

Eure Musik besteht aus digitalen Daten. Die Lautsprecher in Euren Kopfhörern und Headsets arbeiten nur mit einem analogen Signal. Wenn Eure Musik von Eurer Quelle (Smartphone/PC/Tablet) zu Euren Kopfhörern gelangt, muss das Signal von digital in analog umgewandelt werden. An dieser Stelle kommt der DAC ins Spiel. Dabei handelt es sich um einen Digital-Analog-Wandler oder "digital to analog converter", wie es auf Englisch heißt.

Euer PC, Euer Smartphone und sogar die AirPods Max haben alle einen eingebauten DAC. Aber um die AirPods Max per Kabel zu verwenden, braucht Ihr nicht nur ein Kabel, sondern auch einen entsprechenden Adapter, den ich oben erwähnt habe.

Denn die Klangqualität hängt auch sehr stark von Eurer Quelle ab. Und deshalb kann der Kauf eines externen DACs notwendig sein.

Ist ein externer DAC notwendig, um mit den AirPods Max verlustfrei Musik zu hören?

Nein, aber das Problem ist, dass nicht alle DACs gleich gebaut sind. Der DAC in Eurem iPhone 15 (Test) wird weniger gut funktionieren als der in Eurem MacBook Pro 14 Zoll (Test). Audiodateien unterschiedlicher Qualität haben unterschiedliche Bitraten.

Je höher die Bitrate, desto besser ist die Qualität des Musikstücks. Und bei höheren Bitraten braucht Ihr eine qualitativ hochwertigere Audiokonvertierung. Apple Music zum Beispiel ist in der Lage, Titel mit sehr hohen Bitraten zu produzieren, einige erreichen sogar die Spitzenwerte von 24 Bit bei 192 kHz.

Diese Datenraten werdet Ihr mit Bluetooth nicht erreichen. Und auch der DAC Eures iPhones wird nicht unbedingt ausreichen. Zum Beispiel ist meines Wissens (korrigiert mich, wenn ich falsch liege) der interne DAC des iPhone 15 (Vergleich) auf 24 Bit bei 48 kHz im Output beschränkt.

Auch mit den Apple AirPods Pro 2 ist es nicht möglich, Lossless auf Apple Music zu hören / © NextPit.

Grundsätzlich gilt: Wenn Ihr Eure AirPods Max über das erwähnte Kabel an Euer iPhone anschließt, solltet Ihr eine bessere Audioqualität feststellen können. Aber um wirklich das Beste zu bekommen, was Apple Music zu bieten hat (Hi-Res lossless mit 24 Bit bei 192 kHz), braucht Ihr einen externen DAC. Apple selbst gibt dies in den Einstellungen von Apple Music an.

Die Preise und die Qualität externer DACs variieren jedoch stark. Wenn Ihr Euch die AirPods Max für 600 Euro leisten könnt, habt Ihr auch kein Problem damit, Euch einen audiophilen DAC zu leisten.

Leider weiß ich nicht, welchen externen und tragbaren DAC ich Euch für ein iPhone 15 und die AirPods Max empfehlen soll. Ich müsste mir mehrere Modelle bestellen, um sie zu testen. Es gibt viele verschiedene Modelle mit unterschiedlichen Preisen. Einige tragbare DACs können auch direkt über USB-C oder Bluetooth mit Eurem iPhone verbunden werden. Und es gibt auch noch die Frage nach Verstärkern, die in DACs eingebaut sind. Aber das ist eine Nische, über die ich mich bisher nur oberflächlich auskenne.