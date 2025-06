Sonos Ace: Das Update, das der Kopfhörer wirklich brauchte

Ein Jahr nach dem holprigen Start bekommt der Sonos Ace endlich das Software-Upgrade, das ihn zum Gamechanger machen könnte. Doch was bedeutet das konkret für alle, die in das Premium-Modell investiert haben?

Rückblick auf einen verpatzten Systemwechsel

Frühjahr 2024: Sonos wirft mit einem massiven Systemupdate seine Multiroom-Plattform und die eigene App über den Haufen. Für viele Nutzer war das ein radikaler Bruch – bewährte Funktionen verschwanden, neue Features funktionierten nur teilweise. Die Ursache: ein kompletter Technologie-Stack-Shift zur Vorbereitung des Sonos Ace.

Doch das Debakel hatte Folgen. Teile der Community kehrten Sonos den Rücken, während andere sich mit eingeschränkter Funktionalität arrangieren mussten – in der Hoffnung auf Besserung. Der Sonos Ace wurde damit zum Symbol eines Strategiewechsels, der Kundenbindung riskierte, um ein neues Segment zu erschließen: Premium-Kopfhörer mit Ökosystem-Integration.

Ein Jahr später: Versprochene Features endlich Realität

Mit dem aktuellen Software-Update holt Sonos nun das nach, was zum Launch des Ace lediglich angekündigt war – darunter zwei zentrale Funktionen, die das Nutzungserlebnis im Heimkino- und Kommunikationsbereich spürbar verändern.

Dual TV Audio Swap ist das erste Highlight: Zwei Sonos Ace können jetzt simultan den Ton eines Fernsehers wiedergeben – ideal für abendliches Serienbingen zu zweit, ohne den Nachwuchs zu wecken oder Nachbarn zu stören. Die Synchronisierung erfolgt über die Sonos-App und ist in bestehenden Setups mit Arc oder Beam bereits integriert.

TrueCinema: Raumklang per Algorithmus

Der zweite Baustein ist TrueCinema – eine softwarebasierte Surround-Simulation. Sonos vermisst über Mikrofone und Analyseverfahren den Raum, um ein individualisiertes Klangprofil zu erzeugen. Das Ziel: Eine deutlich glaubwürdigere akustische Projektion von Raumtiefe und Richtungswahrnehmung – ohne physische Rear-Speaker.

Was früher per DSP-Preset gelöst wurde, ist nun ein lernfähiger Algorithmus, der sich an Eure Umgebung anpasst. Gerade für Nutzer ohne aufwendige Heimkinoverkabelung dürfte das ein echtes Upgrade sein. Visuell wäre hier ein schematischer Raumscan mit Lautstärkefeldern einsetzbar.

Adaptive ANC und klarere Telefonie

Auch in der Geräuschunterdrückung hat Sonos nachgeschärft. Der neue ANC-Algorithmus erkennt nun automatisch, wenn Brillenbügel oder Haarpartien die Passform beeinflussen. So bleibt der Isolationsgrad konstant – ein seltenes Feature im Consumer-Bereich, das eher an professionelle Monitoring-Systeme erinnert.

Hinzu kommt: Telefonate klingen jetzt deutlich natürlicher. Mit HD-Voice-Optimierung und der neuen SideTone-Funktion hört Ihr Euch selbst beim Sprechen leicht mit – was bei aktivem ANC einen enormen Unterschied im Sprachgefühl macht. Kein blechernes Gefühl mehr, sondern echtes Präsenzgefühl in Gesprächen.

Warum dieses Update mehr als nur Kosmetik ist

Für all jene, die den Sonos Ace trotz Startschwierigkeiten gekauft haben, ist dieses Update mehr als nur ein nettes Extra. Es macht den Kopfhörer endlich zu dem Produkt, das Sonos von Anfang an versprochen hatte: ein vielseitiges, intelligentes Audiotool, das sich nahtlos ins Sonos-Universum einfügt.

Und für alle, die bisher gezögert haben? Die neue Softwareversion könnte ein überzeugendes Argument sein, die Ace-Plattform doch noch ernsthaft in Betracht zu ziehen – insbesondere, wenn man schon in Sonos-Komponenten investiert hat.

Fazit: Reif geworden – aber spät

Sonos hat mit dem aktuellen Update vieles richtig gemacht – wenn auch mit reichlich Verspätung. Wer bereit war, den unausgereiften Start zu ertragen, wird jetzt belohnt. Der Ace ist nicht länger ein vielversprechender Rohdiamant, sondern ein ausgereiftes Mitglied des Sonos-Ökosystems.

Doch die Lehre aus diesem Kapitel ist klar: Produktreife lässt sich nicht beschleunigen – schon gar nicht auf Kosten eines etablierten Systems. Wer bei Sonos bleibt, darf hoffen, dass man daraus gelernt hat. Und wer bereits in den Ace investiert hat? Für den lohnt sich das Update in jeder Hinsicht. Und wer noch keinen Sonos Ace hat, kann den Kopfhörer aktuell zum Spitzenpreis bei Amazon kaufen.



Das Update ist das zweite Sonos-Update binnen weniger Wochen. Erst Ende Mai hatte Sonos für das Sound-Flaggschiff Sonos Arc Ultra ein KI-Update herausgebracht.