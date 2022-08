Sennheiser Momentum 4 Wireless im Test: Trendwende einer Edel-Schmiede

Design & Komfort: Schlichter mit mehr Plastik

Die Momentum 4 Wireless ähneln ihren Vorgängern nur wenig. Denn Sennheiser verabschiedet sich von den zweispaltigen Metalllbügeln und ersetzt diese durch Kunststoff. Während der Bügel in einen schicken Stoffüberzug gekleidet ist, sind die Ohrmuscheln aus Kunstleder. Auf die Waage bringen die Kopfhörer 293 Gramm, eine Tragetasche ist im Lieferumfang enthalten.

Gefällt:

Hoher Tragekomfort

Schlichteres Design als beim Vorgänger

Sehr direkte Reaktionen auf Eingaben

Gefällt nicht:

Viel Kunststoff für den Preis

Bedienung nicht gut erklärt

NextPit-Leser Tim hat sich in den Kommentaren unter dem letzten Design-Leak zu den Momentum 4 Wireless schon über das neue Design beschwert – und ich muss ihm zur Hälfte recht geben. Mir persönlich gefällt der schlichtere Look, der sich eher zu den anderen Modellen im Saturn und bei MediaMarkt einreiht. Andererseits fehlt es den Momentum 4 an Charakter und, das ist viel schlimmer, an Qualität.

Der Lieferumfang der Kopfhörer ist echt top – die Tragetasche ebenfalls. / © NextPit

Denn die Momentum 4 sind komplett aus Kunststoff gefertigt, was zu einem Preis von über 350 Euro sehr schade ist. Am meisten stört mich das beim Kopfbügel, da Kopfhörer hier bekanntlich am stärksten belastet werden. Die Größenverstellung der Headphones läuft zwar geschmeidig und wirkt stabil, dennoch mache ich mich hier Sorgen um die Langlebigkeit. Verstärkungen aus Metall wären daher sehr angebracht.

Ein Grund hierfür könnte sich im Datenblatt verstecken, das Sennheiser uns zuschickte. Dort wird als Herkunftsland "Designed in Germany, Made in China" angegeben. Das ist aus dem Grund kurios, als dass Sennheiser auf seiner Webseite angibt (externer Link), dass Produkte an drei Standorten in den USA, Deutschland und Rumänien produziert würden. Offenbar hat der Hersteller die Produktion seiner neuen Kopfhörer nach China verlegt – ich habe Sennheiser um ein Statement gebeten, warte aber noch auf ein Statement.

Der einzelne An-Knopf ist der einzige physische Knopf an den Momentum 4 Wireless. / © NextPit

Der Tragekomfort ist aber dennoch sehr hoch. Das neue Stoffelement auf dem Kopfbügel erinnert nicht nur an das Lade-Case der Momentum True Wireless 3 die ich neulich getestet habe, es fühlt sich auch schön an. Auf meine Ohren legt sich der Kopfhörer zu dem perfekt und fällt auch nach mehreren Tragestunden nicht unangenehm auf.

Bei der Steuerung, die bei den Momentum 4 über den rechten Ohrhörer funktioniert, habe ich mich aber recht allein gelassen gefühlt. Es gibt eine kurze Einweisung per Sticker, dass sich darüber Lautstärke, Vor- und Zurück sowie Start/Stopp steuern lassen. Dass ich aber auch den Transparenzmodus per Doppeltipp deaktivieren und mir den Batterieladestand über Gedrückthalten durchsagen lassen kann, musste ich selbst herausfinden. Wie ich darüber Sprachassistenten ansteuere, so wie es im Datenblatt versprochen steht, weiß ich bis heute nicht.