Die 5 besten Apps der Woche: Rememento, CalCountAI & mehr!

Macht Euch bereit für ein aufregendes Wochenende, denn nextpit kehrt mit einer verlockenden Auswahl aus dem Apple App Store und dem Google Play Store zurück! Diese Woche haben wir fünf herausragende Titel ausgewählt, die sowohl für Android- als auch für iOS-Nutzer sorgfältig geprüft wurden. Unsere Zusammenstellung umfasst ein breites Spektrum an Genres, von spannenden Spielen bis hin zu unverzichtbaren Produktivitätstools.

Wenn diese Vorschläge Eure Neugier nicht wecken, könnt Ihr Euch über eine Auswahl an Premium-Anwendungen freuen, die derzeit kostenlos erhältlich sind, aber nur für eine begrenzte Zeit.

Rememento - White Shadow (Android & iOS)

Rememento: White Shadow kommt im Gewand eines rundenbasierten Rollenspiels daher und bietet ein strategisches Kampfsystem und eine fesselnde Erzählung. Ich bin jedoch der Meinung, dass an diesem Spiel noch viel gefeilt werden kann, vor allem, weil die Erkundungselemente nicht sehr überzeugend sind und viele über technische Probleme berichtet haben.

Im Grunde bietet dieses Spiel eine halboffene Welt mit dem Schwerpunkt auf rundenbasierten Kämpfen. Ich fand die Kämpfe mehr als einfach und geradlinig. Sie erfordern strategische Tiefe, da eine MP-basierte Mechanik zum Einsatz kommt, die ein sorgfältiges Energiemanagement und ein gutes Timing der Fähigkeiten erfordert. Dank der Unreal Engine wurden meine Augen oft mit einer beeindruckenden Grafik verwöhnt, so dass ich mich an den schrillen Effekten und gut gestalteten Charakteranimationen erfreuen konnte.

Insgesamt war die Steuerung gut genug, da sie nicht allzu viel Präzision erfordert. Allerdings empfand ich das Open-World-Design als eher spärlich und unvollständig, mit wenigen Gegnerbegegnungen und sich wiederholenden Umgebungselementen. Der Spielfluss wurde manchmal durch ausgewählte Rätsel unterbrochen, die bestimmte elementare Fähigkeiten erfordern.

Ihr solltet Euch mit etwas Geld eindecken, denn Rememento bietet ein Gacha-System mit einer Drop-Rate von 2 % für 5-Sterne-Charaktere. Das ist zwar höher als bei einigen Konkurrenten, aber es gibt kein garantiertes Mitleids-System, was sicherlich 98 % der Spielerschaft frustrieren wird. Zum Glück ist das Spiel in seiner Anfangsphase recht großzügig, vielleicht um Euch zu helfen, süchtig zu werden.

Preis: Kostenlos / Werbung: Ja / In-App-Käufe: Ja / Konto erforderlich: Ja

Insgesamt würde ich sagen, dass Rememento: White Shadow ein überzeugendes Kampfsystem und attraktive Charakterdesigns, die das Potenzial haben, ein fesselndes RPG-Erlebnis zu bieten. Schade nur, dass die technischen Unzulänglichkeiten, die mäßige Erkundung und die Lokalisierungsprobleme für manche eine Einschränkung darstellen könnten.

Ladet Rememento - White Shadow aus dem Google Play Store und dem Apple App Store herunter.

Angst- und Panikbewältigung: Calmer (Android & iOS)

Nachdem ich aus meinem Strandurlaub zurückgekehrt bin, muss ich mich wieder dem hektischen Stadtleben stellen. Mann, ich vermisse die beruhigenden Sonnenuntergänge, ohne dass ich mir Sorgen machen muss. Nun, es gibt eine App mit dem Namen Calmer: Anxiety & Panic Relief, die angeblich mit evidenzbasierten Techniken bei der Bewältigung von Angst- und Panikattacken helfen soll. Ich denke, es kann nicht schaden, sie auszuprobieren, oder?

Mir gefällt die Benutzeroberfläche, die einfach und dennoch nicht überladen ist, wie es sein sollte. Schließlich will ich mich nicht verzetteln, wenn ich nicht weiß, wohin ich als Nächstes klicken soll. Zu den wichtigsten Funktionen dieser App gehören geführte Atemübungen zur Beruhigung, die gut angeleitet werden und leicht zu befolgen sind.

Mir gefällt auch der SOS-Notfallmodus. Das ist eine herausragende Funktion, die einen "Panikmodus"-Button enthält, der mich bei akuten Angstzuständen durch Erdungsübungen führt. Dieses Tool ist besonders nützlich, wenn man sofortige Hilfe braucht.

Das minimalistische Design mit seiner sauberen und beruhigenden Oberfläche macht die Navigation einfach. Die Integration von täglichen Aufgaben und Erinnerungen bietet außerdem personalisierte Empfehlungen, die zu konsequenter Übung anregen und die langfristige Angstbewältigung unterstützen. Wenn ich einmal beruhigende Klänge und sanfte Affirmationen brauche, sind diese ebenfalls in der App verfügbar.

Preis: Kostenlos / Werbung: Keine / In-App-Käufe: Ja / Konto erforderlich: Nein

Wenn Ihr schon viele andere Alternativen ausprobiert habt, um ruhiger zu werden, ist diese vielleicht genau das Richtige für Euch. / © nextpit

Bedenkt, dass das Angebot der App für diejenigen, die tiefgehende Analysen oder umfangreiche Anpassungen wünschen, eher spartanisch ist und sie ein Monats- oder Jahresabonnement abschließen müssen. Vor allem der Fokus auf Einfachheit und sofortige Unterstützung hat sich für mich als positiv erwiesen. Zeit, den nächsten Urlaub zu planen.

Ladet Anxiety & Panic Relief: Calmer aus dem Google Play Store und dem Apple App Store herunter.

Schütteln, um die Taschenlampe zu aktivieren (nur Android)

Smartphone-Kameras haben seit ihren Anfängen einen langen Weg zurückgelegt. Früher gab es keinen Blitz und das Aufnehmen von Fotos bei schlechten Lichtverhältnissen war ein Graus. Doch mit der Zeit und dem technischen Fortschritt wurden Kameras mit Blitz immer beliebter, und das zu Recht. Auch auf Konzerten und Partys ist das Blitzlicht inzwischen gang und gäbe: Die Feiernden halten ihre Smartphones mit eingeschaltetem Blitzlicht hoch, um Kerzen zu simulieren. Der Zugriff auf den Blitz des Smartphones erfordert jedoch oft einige Schritte. Warum also nicht eine App verwenden, die den Zugriff einfacher und schneller macht?

Shake to Enable Torch macht genau das, wie der Name schon sagt. Schüttelt Euer Smartphone und voila! Der Blitz schaltet sich ein. Wollt Ihr es ausschalten? Ganz einfach, schüttelt Euer Handy erneut. Das Prinzip ist so einfach und die Benutzeroberfläche ist spartanisch, aber sie erfüllt ihren Zweck. Ihr könnt es auch im dunklen Modus verwenden, wenn ihr einen einheitlichen Look mit dem Rest des Smartphones haben wollt.

Da jeder Mensch eine andere Vorstellung davon hat, wie stark er wackeln muss, könnt ihr mit Shake to Enable Torch die Empfindlichkeit einstellen, damit der Blitz nicht versehentlich ausgelöst wird. Die Empfindlichkeitsskala wird in Schritten von jeweils 5 Basispunkten angepasst, also experimentiert damit, bis Ihr einen angenehmen Grad der Empfindlichkeit erreicht habt.

Preis: Kostenlos / Werbung: Keine / In-App-Käufe: Keine / Konto erforderlich: Nein

Ihr wollt die Taschenlampe einschalten? Ganz einfach, schüttle Euer Smartphone! / © nextpit

Einfacher geht's nicht, und praktisch ist es auch. Ich habe sie mit einigen meiner Smartphones getestet, darunter ein altes OnePlus Nord, und sie funktionierte einwandfrei. Wenn Ihr also eine einfache App sucht, mit der Ihr schnell und einfach auf die Taschenlampe zugreifen könnt, macht Ihr mit Shake to Enable Torch nichts falsch!

Ladet Shake to Enable Torch aus dem Google Play Store herunter.

CalCountAI: Kalorien-Tracking (Android & iOS)

Hier sind wir wieder, wenn wir KI nutzen, um das Leben für alle ein bisschen besser und einfacher zu machen. Die App ist einfach zu bedienen und wurde speziell dafür entwickelt, das Kalorien-Tracking zu vereinfachen, indem sie künstliche Intelligenz einsetzt, um den Nährstoffgehalt von Mahlzeiten auf der Grundlage von Fotos zu schätzen, die mit der Smartphone-Kamera aufgenommen wurden.

Ich bin nicht sehr zufrieden damit, wie mein Körper im Moment aussieht, und obwohl ich versuche, regelmäßig zu laufen, kommen immer wieder Dinge im Leben dazwischen, die dazu führen, dass ich meine Fitnessziele aus den Augen verliere. Mit dieser App kann ich wenigstens meine Kalorienzufuhr im Auge behalten. Alles, was ich tun muss, ist, grundlegende Daten über mich und meine Ziele einzugeben und Fotos von allem zu machen, was ich esse. Die App versucht dann, die Lebensmittel zu identifizieren und ihren Kalorien- und Makronährstoffgehalt zu schätzen.

Sie kann auch sofort eine Aufschlüsselung der Proteine, Kohlenhydrate und Fette liefern, um eine fundierte Ernährungsentscheidung zu treffen. Je nachdem, wie das Essen präsentiert wird (vor allem bei ausgefallenen Gerichten), kann die App allerdings auch mal daneben liegen. Zum Glück könnt ihr die Inhalte bearbeiten, um eine genauere Zählung vorzunehmen.

Preis: Kostenlos / Werbung: Keine / In-App-Käufe: Ja / Konto erforderlich: Ja

Mit dieser App könnt Ihr Euren Kalorienverbrauch verfolgen. / © nextpit

Zu wissen, wie viele Kalorien ich für den Tag noch übrig habe, ist eine große Hilfe, und die Möglichkeit, vergangene Mahlzeiten zu überprüfen und den Fortschritt im Laufe der Zeit zu verfolgen, hilft mir sicherlich bei meinem Fitnessziel. Ich würde das Programm als zusätzliches Hilfsmittel nutzen und stattdessen langfristig lieber meinen Gesundheitsberater für eine individuelle Ernährungsberatung konsultieren.

Ladet CalCountAI: Calorie Tracking aus dem Google Play Store und dem Apple App Store herunter.

WorryBugs (nur Android)

Wer macht sich keine Sorgen? Ich weiß, dass ich meinen Anteil an Sorgen habe. Es passiert so viel um mich herum, dass ich schon lange erkannt habe, dass ich nichts dagegen tun kann, aber es nervt mich trotzdem. Das ist WorryBugs, eine App, die entwickelt wurde, um den Nutzern einen sanften, beruhigenden Raum zu bieten, in dem sie ihre Sorgen und Ängste bewältigen können.

Im Grunde schreibe ich meine Sorgen auf, die dann unter dem Reiter "Aktuell" als Fehler erscheinen. Jeder Fehler hat einen Namen und ein paar Informationen dazu. Ich denke, es ist eine kathartische Erfahrung, eine Sorge zu benennen und dann meine Gedanken und Gefühle dazu zu verarbeiten.

Wenn ich genug Zeit damit verbracht habe, die Sorge zu verarbeiten, kann ich sie jederzeit wieder aufgreifen und angeben, dass sie mich nicht mehr beunruhigt, sei es kurz darauf oder erst nach Wochen oder Monaten. So kann ich detailliertere Informationen darüber geben, wie ich die Sorge überwunden habe, und der Bug wird in den Reiter "Vergangenheit" verschoben. Mir gefällt, dass diese App ein ständiges Engagement ermöglicht, so dass ich jederzeit Aktualisierungen hinzufügen, Gedanken festhalten oder einfach mit meinem WorryBug interagieren kann.

Preis: Kostenlos / Werbung: Keine / In-App-Käufe: Keine / Konto erforderlich: Nein

Schickt EUre Sorgen mit dieser App weg, um einen friedlicheren Geist zu bekommen. / © nextpit

Ich finde, WorryBugs ist eine innovative App, die einen sanften Ansatz zur Bewältigung von Ängsten bietet. Immerhin kann ich damit meine Sorgen in einem beruhigenden digitalen Raum personifizieren und mit ihnen interagieren. Sie scheint ein vielversprechendes Werkzeug für alle zu sein, die eine neue Methode suchen, um ihre Ängste zu bewältigen. Glücklicherweise war die App während meiner gesamten Nutzung fehlerfrei (hehe!)!