Wenn diese Empfehlungen Euer Interesse nicht wecken, werdet Ihr dich über eine Reihe von Premium-Apps freuen, die derzeit kostenlos angeboten werden - allerdings nur für einen begrenzten Zeitraum. Wenn ihr noch mehr verborgene Schätze entdecken wollt, solltet ihr unbedingt einen Blick auf unsere Rubrik "Kostenlose Apps der Woche" werfen, die alle zwei Wochen aktualisiert wird!

Mutiazone (Android & iOS)

Zuallererst eine Warnung: Mutiazone wurde ursprünglich 2019 als narratives Spiel mit übernatürlichem Drama veröffentlicht, verpackt in ein 2,5D Point-and-Click-Abenteuer. Daran hat sich nicht viel geändert, abgesehen davon, dass es auf mobilen Plattformen läuft, was es einfach macht, es mitzunehmen und unterwegs zu spielen.

Im Mittelpunkt steht Kai, ein Teenager, der auf die Inselgemeinschaft Mutazione gekommen ist, um meinen kranken Großvater zu pflegen. Auf dem Weg dorthin habe ich viele zwischenmenschliche Dramen erlebt und mir mit Gartenrätseln die Zeit vertrieben. Ich liebe die handgezeichnete Grafik, die dem Spiel einen Hauch von Nostalgie verleiht und mit ihren lebendigen Bildern eine intime, bilderbuchartige Atmosphäre schafft.

Auch der Sound passt gut zum Spiel, mit einer ruhigen, atmosphärischen Musik mit Stammeseinflüssen. Mit seiner erzählerischen Erkundung bietet der Spielverlauf aufmunternde und ergreifende Dialoge und Interaktionen ohne Situationen, in denen ich scheitern kann – perfekt für ein entspanntes Spiel am Wochenende, ohne Leistungsdruck und ohne es an die Spitze zu schaffen.

Preis: 8,99 $ / Werbung: Keine / In-App-Käufe: Keine / Konto erforderlich: Nein

Wie habe ich Mutazione gefunden? Zunächst einmal finde ich, dass es ein nachdenkliches und gefühlsbetontes mobiles Abenteuer bietet, das von einem Gefühl des übernatürlichen Geheimnisses umhüllt ist. Natürlich gibt es auch zärtliche menschliche Momente, die an den Nerven zerren. Im Grunde genommen, bin ich jemand, der gerne Spiele mit vielen Geschichten spielt und sich viel Zeit nimmt, um die verschiedenen Bereiche im Spiel zu erkunden und mit den verschiedenen Charakteren zu plaudern, was dieses Spiel zu einer willkommenen Ergänzung meiner mobilen Spielesammlung macht.

Lade Mutiazone aus dem Google Play Store und dem Apple App Store herunter.

Final Outpost: Definitiv (Android & iOS)

Final Outpost: Definitive ist ein Survival-Strategie-Basisspiel, in dem ich in die Rolle des Anführers einer behelfsmäßigen Kolonie in einer postapokalyptischen Welt schlüpfe. Das ist gar nicht so schlecht, bis ich merke, dass diese Welt von Zombies überrannt wird. Ich hoffe, dass ich das Zeug dazu habe, das Schiff fest im Griff zu haben, den richtigen Leuten Rollen zuzuweisen, Waffen herzustellen, Ressourcen zu verwalten und die Verteidigung zu verstärken, damit mein kleiner zusammengewürfelter Haufen von Menschen die harten Jahreszeiten und die eskalierende Bedrohung überlebt.

Es ist wie eine niedliche Version von The Walking Dead. Im Grunde genommen scheinen die Ressourcen immer knapp zu sein, aber deshalb tue ich gut daran, Spezialisten für die entsprechenden Aufgaben einzusetzen, zu denen Bauern, Plünderer und Wächter gehören, damit mein Außenposten so effizient wie möglich ist. Mir gefällt auch, dass ich verschiedene Gebäude bauen kann, mit denen ich Waffen, Werkzeuge und Verteidigungsausrüstung herstellen kann.

Gleichzeitig muss ich sicherstellen, dass ich alle Überlebensbedrohungen wie Zombies, saisonale Herausforderungen (Dürre, Kälte, Stürme) und Hungersnöte ausrotten kann. Hier gibt es keinen einfachen Ausweg, denn das Gleichgewicht ist der Schlüssel zum Überleben. Mir gefällt, dass meine Bemühungen nicht umsonst sind, denn ich kann meine Bürgerinnen und Bürger mit Hilfe von Fertigkeitsbäumen aufwerten, damit sie weiterhin einen Platz in meinem kleinen Utopia verdienen.

Preis: 4,99 $ / Werbung: Keine / In-App-Käufe: Keine / Konto erforderlich: Nein

Insgesamt gefällt mir die strategische Tiefe des Spiels, denn es scheint eine gute Balance zwischen Ressourcensammeln, Bürgerrollen und Überlebensplanung zu geben, die ein fesselndes, durchdachtes Gameplay ermöglicht. Keiner der In-App-Käufe ist obligatorisch oder notwendig, um das Spiel voranzubringen, was immer eine gute Sache ist.

Ladet Final Outpost im Google Play Store und dem Apple App Store herunter.

Raindrop.io (nur Android)

Gab es auch schon Momente in eurem Leben, in denen ihr euch gewünscht habt, ihr hättet alle Zeit der Welt, um all die Artikel zu lesen, die ihr gerne online lest, um dann in die Realität zurückgeholt zu werden und festzustellen, dass eure Zeit knapp bemessen ist und ihr am besten an dieser Sache namens "Leben" arbeitet und eure Artikel für später aufhebt. Hier kommt Raindrop.io ins Spiel, ein leistungsstarker, plattformübergreifender Lesezeichenmanager, mit dem ihr jede Art von Online-Inhalten speichern und organisieren könnt - Artikel, Videos, Bilder, Rezepte und mehr.

Zunächst einmal muss ich sagen, dass die Benutzeroberfläche sauber und einfach genug ist, um sie zu benutzen, ohne dass sie verwirrend ist. Sie unterstützt Sammlungen (auch Ordner genannt), Tagging, Suche, Zusammenarbeit und funktioniert hervorragend bei der Synchronisierung zwischen Android-, iOS-, Web- und Desktop-Apps. Wenigstens gibt es hier eine gewisse Einheitlichkeit. Außerdem kann ich mit dem In-App-Browser oder über das Android-Freigabemenü eine Vielzahl von Dingen in Form von Clip-Links, Webseiten, Videos, PDFs oder Bildern speichern.

Obwohl die App Sammlungen und Tags mit benutzerdefinierten Symbolen oder Covern verwendet, gab es manchmal Probleme bei der Bearbeitung von Tags oder der Eingabe von Beschreibungen. Vielleicht werden solche kleinen Fehler in zukünftigen Versionen dieser App behoben, aber insgesamt ist dies eine solide Lesezeichen-App, die es wert ist, ausprobiert zu werden.

Preis: Kostenlos / Werbung: Keine / In-App-Käufe: Ja ($2.99-$27.99) / Konto erforderlich: Ja

Willst du den Überblick über Dinge behalten, die ihr später lesen wollt? Mit dieser App ist das kein Problem. / © nextpit

Grundsätzlich fand ich Raindrop.io als robustes, optisch ansprechendes Lesezeichen-Tool mit hervorragender plattformübergreifender Unterstützung und durchdachten Organisationsoptionen großartig. Mir gefiel auch, dass der eingebettete Reader und die Synchronisierung über verschiedene Geräte hinweg die Lesezeichen im Browser bei weitem übertreffen. Der einzige Nachteil? Es gibt keinen Offline-Zugang und kein einwandfreies KI-gesteuertes Tagging.

Lade Raindrop.io aus dem Google Play Store herunter.

status - sims but social media (Android & iOS)

Wer hätte gedacht, dass soziale Netzwerke die Grundlage für ein Spiel sein könnten? Das ist Status, eine KI-gesteuerte Sozialsimulations-App, die Rollenspiele mit der Dynamik sozialer Netzwerke verbindet. Zu Beginn erstelle ich einen Charakter - oft basierend auf Fandoms oder originellen Persönlichkeiten. Von dort aus kann ich über "Posts" und Ereignisse mit KI-gesteuerten Charakteren interagieren. Das Ziel dieses Spiels? Beziehungen knüpfen, Einfluss gewinnen und ohne emotionales Risiko mit Absagen oder Starallüren umgehen.

Am Anfang hat es Spaß gemacht, mich von der KI als Primadonna darstellen zu lassen, während meine KI-"Freunde" dynamisch reagieren konnten. Es war wie Die Sims in einer unwirklichen Art und Weise. Stell dir vor, dein Sim scrollt über ein Telefon im Spiel durch seinen oder ihren Social-Media-Account, und schon hast du eine Vorstellung davon.

Das Engagement wird durch eine tägliche Energieanzeige gut gesteuert. Wenn die Energieanzeige aufgebraucht ist, muss ich entweder warten oder mehr Geld ausgeben, um sie wieder aufzuladen. Ich vermute, der Entwickler will wirklich auf deine Ungeduld setzen, aber ich bin der Versuchung nicht erlegen!

Preis: Kostenlos / Werbung: Keine / In-App-Käufe: Ja ($0,99-$99,99) / Konto erforderlich: Ja

In diesem Spiel lebst du ein anderes Leben in einem alternativen Universum. / © nextpit

Insgesamt gefällt mir das innovative Konzept dieses Spiels, das den sozialen Medien mit KI-NPCs eine neue Wendung gibt, ähnlich wie die KI-Personen, die man auf Twitter sieht. Es macht zwar auch unterwegs Spaß, aber ich frage mich, ob ein Spiel wie dieses im Vergleich zu einem Epos wie The Witcher 3 mehr Spaß macht. Außerdem würde ich mir wünschen, dass die Benutzeroberfläche mit der Zeit verbessert wird.

Lade Status - Sims aber soziale Medienaus dem Google Play Store und dem Apple App Store.

Eatwise AI: Kalorienzähler (Android & iOS)

Wie ist dein Kampf gegen die Fettleibigkeit dieses Jahr verlaufen? In zwei Wochen ist die Jahresmitte erreicht und ich bin gespannt, ob meine Taille ihren Teil der Abmachung einhält, indem ich mich gesünder ernähre und ein bisschen Sport treibe. Warum also nicht eine App benutzen, die mir dabei hilft? Ich habe Eatwise AI als Kalorien- und Makro-Tracking-App ausprobiert, und hier ist mein Fazit.

Die Benutzeroberfläche ist einfach und hilft mir, persönliche Ernährungsziele zu setzen. Außerdem gefällt mir, dass ich meine Mahlzeiten ganz einfach per Texteingabe protokollieren kann. Außerdem kann ich Informationen zu meinen Mahlzeiten per Barcode-Scan oder Fotoerkennung speichern und meine Fortschritte mit aufschlussreichen Diagrammen und Nährwertangaben verfolgen.

Natürlich gibt es hier einen Vorbehalt. Nicht alles ist genau, denn es gab Momente, in denen ich wusste, dass ein bestimmtes Lebensmittel viel mehr Kohlenhydrate enthält als angegeben, und es kann nicht alle Arten von Lebensmitteln erkennen (was zu erwarten ist). Trotzdem ist es gut genug für einen Anfänger.

Preis: Kostenlos / Werbung: Keine / In-App-Käufe: Ja ($4,99-$49,99) / Konto erforderlich: Nein

Natürlich hast du als Verbraucher am Ende des Tages die Wahl. Wenn ihr Wert auf eine ansprechende Benutzeroberfläche, eine schnelle KI-Protokollierung und eine visuelle Fortschrittskontrolle legt und es euch nichts ausmacht, für diese Funktionen einen ziemlich hohen Preis zu zahlen, dann solltet ihr zugreifen. Andernfalls solltet ihr euch lieber nach einer kostenlosen Version umsehen, die euch einen zuverlässigen Kundensupport bietet.

Lade Eatwise AI Kalorienzähler aus dem Google Play Store und dem Apple App Store herunter.

Damit sind wir am Ende der Liste für diese Woche angelangt. Lasst uns wissen, ob ihr eine davon nützlich fandet, bevor wir mit der Arbeit an der nächsten Ausgabe beginnen!