Die Standard-Kamera-App des iPhones ist einfach zu bedienen und bietet schnelle Schnappschüsse in guter Qualität. Allerdings fehlt es ihr an Funktionen für professionelle Fotografen und Enthusiasten. Jetzt hat Adobe eine neue Kamera-App für iPhones vorgestellt, die diese Lücke schließen und gleichzeitig "SLR-ähnliche" Fotos liefern soll.

Die App heißt Project Indigo und wurde von Adobe Labs entwickelt. Sie ist für das iPhone 12 Pro (Max), das iPhone 13 Pro (Max), alle Modelle der iPhone 14-Serie und neuere iPhones, einschließlich der iPhone 16-Serie, erhältlich.

Kamera-App mit umfangreicheren Steuerelementen und SLR-ähnlicher Qualität

Ähnlich wie andere professionelle Kamera-Apps, z. B. Halide, bietet Project Indigo umfassende und fein abgestufte Steuerelemente für Fokus, Verschlusszeit, ISO und Belichtung sowie andere Einstellungen, die normalerweise in eigenständigen Digitalkameras zu finden sind. Auch die Aufnahmeformate JPEG und RAW (DNG) werden unterstützt.

Was diese Kamera-App jedoch wirklich auszeichnet, ist der computergestützte Fotografie-Ansatz, den Adobe verwendet. Dies ist eine ähnliche Methode, die Google in den frühen Pixel-Kamerahandys verwendet hat, bevor sie in den neueren Modellen stark auf KI und maschinelles Lernen setzen.

Die Kamera-Apps von Project Indigo bieten feinere und umfangreichere Kamerasteuerungen. / © Adobe Labs

Die Project Indigo App zielt darauf ab, das zu beheben, was Fachleute oft über die Bildqualität von Smartphones beklagen: Fotos, die "zu hell, kontrastarm, farbgesättigt und stark geglättet" erscheinen, oder was einer der App-Entwickler als "Smartphone-Look" bezeichnet. Um dies zu erreichen, setzen sie eine unkonventionelle Art der Computerfotografie ein, die die "höchste Bildqualität" in diesem Bereich liefern soll.

Wie der Algorithmus von Project Indigo funktioniert

In einem Blogbeitrag erklärt Adobe, dass bei jeder Aufnahme mit der Project Indigo-App mehrere Bilder gemacht werden, bis zu 32 Bilder für Fotos mit wenig Licht. Außerdem wird für jedes Bild eine stärkere Unterbelichtung vorgenommen, bevor die Bilder sorgfältig ausgerichtet und zu einem einzigen Bild kombiniert werden. Dieses Verfahren führt zu "weniger überstrahlten Highlights und weniger Rauschen in den Schatten", so das Team.

Vergleich einer Nachtaufnahme, die mit der Kamera-App des iPhones gemacht wurde (links), mit einer Aufnahme, die mit Project Indigo gemacht wurde (rechts). / © Adobe Labs

Das Team hat auch einige Beispiele für den Vergleich von Aufnahmen mit der Standard-iPhone-Kamera-App und denen von Project Indigo vorgelegt. Es fällt auf, dass die Project Indigo-Aufnahmen eine deutlich bessere Bildqualität mit weniger Rauschen und besserem Ton aufweisen und insgesamt heller erscheinen.

Die gleiche Methode wird auch bei Aufnahmen mit Zoomobjektiven angewendet. Die App nutzt Mehrbildtechniken, um ein einziges Bild mit Superauflösung zu erstellen, wodurch ein Großteil der Bildqualität auch beim digitalen Zoom erhalten bleibt.

Natürlich gibt es einen kleinen Nachteil: Dieses Verfahren ist hardwareintensiver, daher ist es nur mit bestimmten iPhone-Modellen kompatibel. Gleichzeitig erfordert der Nachtmodus eine längere Aufnahmezeit, so dass in manchen Fällen sogar die Verwendung eines Stativs ratsam ist. Das ist jedoch eine kleine Unannehmlichkeit, die man in Kauf nehmen kann, wenn man sich außergewöhnliche Bilder wünscht.

Die App ist kostenlos im App Store erhältlich, was ein großer Vorteil im Vergleich zu anderen Foto-Apps für Profis auf der Plattform ist. Außerdem ist sie mit der Adobe Lightroom App integriert, sodass du bei der Bearbeitung ganz einfach darauf zugreifen kannst.

Habt ihr vor, Project Indigo auf eurem iPhone auszuprobieren?