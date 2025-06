Wieder leere Kopfhörer? Mit dieser App ist das Problem gelöst

In den beiden App-Stores von Google und Apple, dem Play Store und dem App Store, findet sich eine schier endlose Anzahl an Anwendungen. Einige dieser Apps sind kostenlos, andere wiederum kostenpflichtig. Was viele Nutzer jedoch nicht wissen: Viele kostenpflichtige Apps gibt es zeitweise auch ohne Gebühr, wenn sie Teil eines speziellen Angebots sind. Wir haben einige der spannendsten Apps, die aktuell gratis erhältlich sind, für Euch zusammengestellt.

Kostenlose Pro-Apps (Android)

Test bluetooth headset ( 1,09 Euro ) – Diese App prüft zwar das Rufsignal des Headsets – aber das ist eher Beiwerk. Entscheidender ist: Sie zeigt den Akkustand von Bluetooth-Kopfhörern an. Und das sogar als Widget. Im Alltag ein echter Lebensretter, wenn man gerne Musik, Hörbücher oder Podcasts hört. (4,1 Sterne, 329 Bewertungen)

) – Angesichts der hervorragenden Bewertungen wirkt selbst der reguläre Preis dieser App (0,19 Euro) schon fast symbolisch. Doch aktuell gibt es den Audio-Player sogar komplett gratis. Mit dabei: ein praktischer Equalizer mit separaten Reglern für Bass, Tempo, 3D-Effekt und mehr. (4,4 Sterne, 18.400 Bewertungen)

) – Dieses Szenario ist nur allzu bekannt: Man schaut entspannt ein Video auf dem Smartphone, tippt versehentlich aufs Display – und plötzlich klingelt das Telefon beim Klassenkameraden von vor 20 Jahren. Damit genau das nicht passiert, lässt sich mit dieser App die Touch-Funktion sperren – und zwar bei eingeschaltetem Bildschirm. (4,0 Sterne, 320 Bewertungen)

) – Sind die Geschöpfe, die Euch verfolgen, real – oder bloß ein Produkt Eures Verstandes? Dieses psychologische First-Person-Horrorspiel mit durchaus guten Bewertungen stellt dem Gamer nur eine einzige Aufgabe: überleben.

(4,2 Sterne, 314 Bewertungen)

Gratis Premium-Apps (iOS)

Blindfold Chess ( 7,99 Euro ) – Diese Schach-App geht einen ungewöhnlichen Weg. Denn das eigentliche Spiel rückt hier fast in den Hintergrund. Im Fokus steht vielmehr das Training fürs Blindschach – also das Schachspielen ohne Blickkontakt zum Brett. Wer diese Fertigkeit erlernt, wird beim nächsten Match garantiert für staunende Blicke sorgen. (keine Bewertungen)

) – Dieses Spiel lehnt sich stark an den Arcade-Klassiker Bomberman an – mit einem entscheidenden Twist: Statt eines Bombenlegers schlüpft man in die Rolle eines Ninjas. Zudem sind die Level sind etwas raffinierter gestaltet. Das Gameplay ist jedoch nach wie vor unterhaltsam. (3,4 Sterne, 8 Bewertungen)

) – Bei diesem Puzzle-Spiel handelt es sich um den idealen Zeitvertreib. Das Ziel ist es, die eigenen Soldaten so zu positionieren, dass sie die Soldaten der bösen Hexe zu besiegen vermögen. Hinzu kommen interessante Level-Designs und Knetfiguren. (4,8 Sterne, 111 Bewertungen)

) – Wer den idealen Hund finden oder sein Wissen über die treuen Vierbeiner erweitern will, sollte einen Blick auf diese App werfen. Sie bietet kostenlos eine Vielzahl an Bildern, übersichtlich aufbereitete Informationen und eine praktische Filterfunktion – alles in einer Anwendung. (4,6 Sterne, 134 Bewertungen)

Gratis-Apps mit Fallen – Darauf müsst Ihr achten

Alle Apps, die wir hier vorstellen, waren zum Zeitpunkt der Veröffentlichung des Artikels kostenlos verfügbar. Doch leider ist es häufig so, dass Entwickler nicht angeben, wie lange diese Angebote Bestand haben. Wenn Euch also eine App gefällt, solltet Ihr nicht zu lange warten und sie schnell herunterladen.

Bevor Ihr eine kostenlose App herunterladet, solltet Ihr jedoch immer einen Blick auf die App-Seite im Store werfen. Denn manchmal gibt es versteckte Stolpersteine, auf die Ihr achten solltet.

In-App-Käufe und Werbung

Die meisten kostenlosen Apps enthalten entweder Werbung oder bieten In-App-Käufe an. Bei einigen kostenpflichtigen Apps bleibt das jedoch ebenfalls nicht aus. Besonders dann, wenn es sich um ein Spiel handelt, das für Kinder gedacht ist, ist es wichtig, solchen Aspekten die nötige Aufmerksamkeit zu schenken.

App-Berechtigungen

Zahlreiche Apps sammeln Nutzerdaten und verkaufen diese oftmals weiter. Wenn Ihr also auf Nummer sicher gehen wollt, achtet darauf, dass Ihr nur die Berechtigungen erteilt, die die App wirklich benötigt. Ein Wecker benötigt beispielsweise keinen Zugriff auf Eure Kameras oder Kontakte, und eine Taschenlampe sollte auch nicht an Euren Standortdaten interessiert sein.