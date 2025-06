Am Wochenende hat MediaMarkt wieder einige besondere Angebote für Euch vorbereitet. Hier zählt auch der Soundcore Motion X600 dazu. Der Bluetooth-Lautsprecher kann dabei nicht nur mit einem genialen Retro-Look überzeugen, sondern bietet auch eine Spatial-Audio-Erweiterung. Das Beste ist jedoch, dass Ihr jetzt so wenig zahlt, wie nie zuvor.

Neben den regulären Rabatt-Aktionen bietet MediaMarkt zum Wochenende immer einige Angebote, die sich richtig lohnen können. Smartphones, Tablets oder Bluetooth-Lautsprecher sind hier nicht selten mit ziemlich satten Rabatten versehen. Seit diesem Freitag, dem 06. Juni, gilt das auch für den Soundcore Motion X600 von Hersteller Anker. Der Bluetooth-Lautsprecher mit dem Aluminiumgehäuse ist erstmals unter die Grenze von 100 Euro* gefallen.

Soundcore Motion X600: Einzigartiges Design trifft klaren Klang

Der Speaker bietet ein wirklich cooles Aussehen. Wie bereits erwähnt, besteht das Äußere aus Aluminium mit Metall-Optik und ist in drei verschiedenen Farben (Polargrau, Mondblau und Auroragrün) erhältlich. Dabei erinnert das Gerät an ein altes Radio mit einer neuartigen Bedienoberfläche. Ein Tragegriff ist ebenfalls vorhanden, mit der Ihr den Bluetooth-Lautsprecher (Kaufberatung), der nur 1,9 kg wiegt, problemlos transportieren könnt. Allerdings macht er sich aufgrund des Designs auch wirklich gut als Accessoire im Wohnzimmerschrank.

Der Soundcore Motion X600 liefert 50 Watt über zwei Hoch- und Tieftöner. / © Anker

Zwei Hoch- und Tieftöner sorgen für den nötigen Klang, während auf der Oberseite sogar ein "Sky Channel" verbaut wurde. Dieser ermöglicht die Nutzung von Spatial Audio, der 3D-Audiotechnologie, die den Klang so wiedergibt, als käme er aus verschiedenen Richtungen. Auch Hi-Res Audio ist dank Bluetooth-Codec (LDAC) möglich. Spannend ist auch die Akku-Laufzeit. Die gibt Anker nämlich mit bis zu 12 Stunden an. Auch eine IPX7-Zertifizierung ist vorhanden. Wie wir es schon von Soundcore-Lautsprechern kennen, gibt es auch einen Bass-Boost-Modus. Möchtet Ihr den Sound nach Eurem Geschmack anpassen, könnt Ihr den Equalizer in der Soundcore-App ebenfalls machen.

Lohnt sich der Bluetooth-Lautsprecher unter 100 Euro?

Bei der UVP von 180 Euro, als das Gerät vor über einem Jahr veröffentlicht wurde, hätte ich Euch von einem Kauf abgeraten. Bei 150 Euro wäre es schon etwas kniffliger. Aber für nur 99 Euro, soviel kostet Euch der Soundcore Motion X600* gerade bei MediaMarkt, ist es ein wirklich geniales Angebot. Das nächstbeste Angebot gibt's übrigens bei Soundcore selbst allerdings zahlt Ihr hier 129,99 Euro. Zusätzlich ist es das erste Mal, dass Ihr das Gerät für weniger als 100 Euro schießen könnt.

Anker bietet Euch mit dem Motion X600 wirklich guten und klaren Klang, der über mehrere Lautsprecher ausgegeben wird. Auch Bluetooth-Codecs, sowie Spatial Audio sind mit an Bord. Hinzu kommt eine gute Akkulaufzeit, die Option zur Sprachsteuerung und ein Frequenzbereich zwischen 20 Hz und 20 kHz. Das alles für knapp 100 Euro* ist wirklich interessant – vor allem dann, wenn Ihr das Design genauso genial findet, wie ich.

Was haltet Ihr von dem Angebot? Ist der Soundcore-Lautsprecher interessant für Euch oder stört Euch der Preis? Lasst es uns wissen!