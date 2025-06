Fast doppelt so schnell? So schnell könnte das iPhone 17 mit MagSagfe laden

Obwohl Apple einer der ersten Hersteller war, der Qi2 eingeführt hat, hat der kabellose Standard des Wireless Power Consortiums keinen wirklichen Durchbruch bei der Ladegeschwindigkeit für iPhones gebracht. Es sieht jedoch so aus, als ob das iPhone 17 endlich den notwendigen Geschwindigkeitsschub erhalten könnte, wie eine aktuelle Untersuchung der Aufsichtsbehörden nahelegt.

Das iPhone 16 Pro (zum Test) verfügt über eine schnellere MagSafe Wireless-Ladegeschwindigkeit von 25 W, was eine bescheidene Verbesserung gegenüber seinem Vorgänger darstellt. Bei Qi2 bleibt es jedoch bei einer Geschwindigkeit von 15 W, was im Vergleich zu anderen Marken, insbesondere den chinesischen Flaggschiff-Smartphones, nicht so beeindruckend ist.

iPhones könnten beim kabellosen Laden mit Flaggschiffen mithalten

Die taiwanesische National Communications Commission (NCC) hat zwei angeblich kommende Apple MagSafe Ladegeräte mit den Modellnummern A3503 und A3502 zertifiziert und abgebildet. Der Hauptunterschied zwischen den beiden kabellosen Ladepucks ist die Kabellänge, aber sie haben die gleichen Ladefunktionen und das gleiche Design.

Auf der Seite des Zubehörs sind interessante Angaben zu finden, die eine maximale Leistung von 15 V x 3 A angeben, was einer Leistung von 45 W entspricht. Die Zertifizierungen auf der Website bestätigen außerdem, dass die Ladegeräte Qi2.2 verwenden, die kommende Version von WPCs Qi2 und ein Update von Qi2.1. Der neue Standard bietet eine viel höhere Spitzenladegeschwindigkeit von 50 W.

Die neuen Qi2.2-fähigen MagSafe-Ladegeräte von Apple leisten bis zu 45 W. Das iPhone 17 (Pro) könnte das erste iPhone sein, das den neuen kabellosen Ladestandard unterstützt. / © 91Mobiles/Taiwan NCC

Es ist also davon auszugehen, dass das kommende Apple iPhone 17 mit der angegebenen Ladegeschwindigkeit der neuen MagSafe-Ladegeräte mithalten wird. Die neue Leistung von 45 W ist ein enormer Sprung im Vergleich zu den aktuellen MagSafe- und Qi2-Geschwindigkeiten. Darüber hinaus könnte es neben dem schnelleren Laden auch andere Verbesserungen geben, wie z. B. eine verbesserte Effizienz.

Abgesehen von den iPhones der nächsten Generation könnten auch andere Qi2-fähige Smartphones und Geräte mit den verbesserten MagSafe-Ladepucks kompatibel sein, da sie das gleiche magnetische Profil haben.

Gleichzeitig ist es wahrscheinlich, dass das neue Qi 2.2 in den kommenden Monaten vor der für Herbst erwarteten Vorstellung des iPhone 17 offiziell angekündigt wird, oder sogar schon im September, wenn Apple seinem üblichen Rhythmus folgt.