Obwohl das Wetter aktuell eher durchwachsen ist, kann ich den Geruch von Grillgut bereits in der Nase spüren. Möchtet Ihr zum absoluten Grillmeister werden, ist der aktuelle Deal bei tink genau das Richtige für Euch. Denn hier gibt es das smarte Fleischthermometer Meater Plus in der Superchef-Sonderedition zum unschlagbaren Preis.

Die Grillsaison zählt wohl zu den beliebtesten Jahreszeiten der Deutschen. Für einige gilt diese zwar das ganze Jahr, doch die meisten entstauben ihren Weber-Grill wohl erst im April oder Mai. Nun ist bereits Juni und sicherlich ist mehr Fleisch angebrannt, als Euch lieb ist. Abhilfe schafft hier ein smartes Grillthermometer. Liebt Ihr das perfekte Steak, solltet Ihr schnell bei tink vorbeischauen. Hier gibt es das Meater Plus nämlich jetzt zum Tiefstpreis*.

Meater Plus: Das Fleischthermometer für Profis

Die Nutzung des Thermometers ist denkbar einfach: Verbindet es mit der App und versenkt den Fühler anschließend in Eurem Grillgut. Dadurch misst das Meater Plus die Kern- und Umgebungstemperatur. Möglich macht das Ganze eine Dual-Sensorik im unteren Teil des Thermometers. Über Bluetooth erhaltet Ihr dann im Bereich von bis zu 50 Metern Informationen zum aktuellen Stand Eures Fleisches. Auch störende Kabel müsst Ihr hier nicht befürchten.

In der App des Meater Plus erhaltet Ihr Echtzeit-Informationen zur Temperatur Eures Fleisches. / © Meater

In der App erhaltet Ihr allerdings nicht nur die aktuelle Garstufe, sondern auch eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie Ihr zum echten Grillmeister werdet. Beim aktuellen tink-Angebot* handelt es sich allerdings um die Superchef-Sonderedition. Der Unterschied liegt dabei allerdings lediglich im Design. Denn ein Schriftzug auf der Oberseite des Thermometerhalters unterscheidet diese Variante vom normalen Meater Plus.

Warum lohnt sich dieser tink-Deal?

Um diese Frage zu klären, müssen wir uns den Preisverlauf etwas genauer anschauen. Dafür können wir allerdings nur die "normale" Variante genauer anschauen. Diese kostet Euch im Durchschnitt 74,97 Euro, während der bisherige Bestpreis bei 62,95 Euro lag. Aktuell sind mindestens 78,99 Euro im Netz fällig. Könnt Ihr Euch mit der Schrift auf der Bambusoberfläche des Halters abfinden, verlangt tink derzeit nur 59 Euro für das Meater Plus in der Superchef-Sonderedition*.

Damit erreicht das smarte Fleischthermometer einen nie dagewesenen Tiefstpreis. Der Online-Shop selbst gibt einen Rabatt von 45 Prozent an, was daran liegt, dass die unverbindliche Preisempfehlung in Höhe von 109 Euro als Referenz dient. Es sollte allerdings noch erwähnt werden, dass hier Versandkosten in Höhe von 4,95 Euro hinzukommen. Das gilt allerdings nur dann, wenn Ihr nicht Mitglied im kostenlosen Treueprogramm von tink (tink Plus)* seid. Seid Ihr leidenschaftliche Griller und zudem nicht nur vegetarisch oder vegan unterwegs, könnte dieses Gadget genau das Richtige für Euch sein.

Was haltet Ihr von dem Angebot? Nutzt Ihr Fleischthermometer oder prüft Ihr die Temperatur Eures Grillguts nicht? Wir sind gespannt!