Soundcore Life Q35 im Test: Überzeugt das Mini-Update einen Q30-Fan?

Optisch hat Anker seine Soundcore Life Q35 nur in kleinen Details verbessert. Doch gerade die Trageerkennung macht das Leben mit den Kopfhörern viel angenehmer. Zusätzlich hätte ich mich dennoch über den Einsatz unterschiedlich geformter Knöpfe gefreut. Die neuen Polster sind auch cool! Ach ja, und der Name reimt sich jetzt endlich!

Verbindet Ihr dabei zwei Geräte, profitiert Ihr zudem vom Multi-Pairing. Dabei schalten die Kopfhörer recht clever zwischen beiden Devices um. An einem Arbeitstag habe ich so in der Regel das Smartphone für Musik und mein Notebook verbunden.

Die neue Trageerkennung ist hier eine gute Alternative, da Ihr nicht nach dem Pause-Knopf suchen müsst. Sie funktioniert zudem auch dann, wenn Ihr die Life Q35 um den Hals legt und von dort aus wieder auf den Kopf legt. Als weiteres Komfort-Feature findet Ihr an der rechten Ohrmuschel NFC – die Kurzdistanzkommunikation lässt Euch kompatible Smartphones einfach auflegen und so den Verbindungsvorgang anstoßen. Praktisch!

Ich bin Kopfhörer-süchtig und habe die Q35 mehrere Arbeitstage am Stück aufgehabt. Dabei hatte ich nie Probleme mit Druckstellen, und durch die festeren Polster gefällt mir der Sitz noch ein bisschen besser. Praktisch ist zudem die neue Trageerkennung, die uns direkt in die Beschreibung der Steuerung faden lässt.

Da Anker das Gehäuse der Life Q30 übernommen habe, kann ich Euch aus hunderten Stunden Trage-Erfahrung berichten. Die Polsterung am Kopfbügel war ohnehin schon ausreichend, wirkt nun aber ein wenig fester. Das gleiche gilt für die Polster an den Ohrmuscheln, die nun zudem eine zusätzliche Naht bekommen haben.

Klang: Leistungsstark und anpassbar

Nachdem Ihr die Life Q35 jetzt schon digital aufgesetzt habt, geht's nachfolgend um den Klang. An den klanggebenden Komponenten hat Anker nix geändert, allerdings könnt Ihr nun den verlustfreieren Audio-Codec "LDAC" nutzen. Dieser ergibt allerdings eher in Verbindung mit Premium-Musikstreamingdiensten Sinn.

Hat mir gefallen:

LDAC auf dem Papier eindrucksvoll

Klang noch immer druckvoll und ausgewogen

Sehr gute Equalizer in der Soundcore-App

Hat mir nicht gefallen:

Kein Audio-Upgrade trotz 50 Euro Aufpreis

Insgesamt eher basslastig

Anker vertraut bei den Life Q35 auf seine 40 Millimeter großen Seidenaudiomembranen, die bereits im Vorgänger zum Einsatz kamen. Der Frequenzgang liegt bei 16 Hz bis 40 kHz, über die Ausgangsleistung der einzelnen Treiber macht Anker leider keine Angaben. Allerdings hebt der Hersteller die Integration des Audiocodecs LDAC hervor.

Premium-Streaming mit Tidal & LDAC

LDAC sorgt im Vergleich zu SCB für dreimal höhere Bitraten – statt 328 Kilobit pro Sekunde können die Life Q35 also 990 Kilobit pro Sekunde aufnehmen. In der Theorie enthält die Musik hierdurch also mehr Informationen, doch dafür benötigt Ihr erst einmal die passende Audioquelle.

Spotifys Premium-Qualität schafft es auf maximal 320 Kilobit pro Sekunde, weshalb ich mir ein Probe-Abonnement bei Tidal organisiert habe. In den Audio-Einstellungen meines Google Pixel 3 XL konnte ich LDAC dann aktivieren und so in ganz neue Klangwelten abtauchen. Zumindest in der Theorie.

Beim Premium-Musikstreaming bekommt Ihr meiner Meinung nach vor allem mehr Immersion. Die Musiker und Musikerinnen stehen metaphorisch auf einer breiteren Bühne um Euch herum, und ihr könnt die einzelnen Instrumente ein wenig besser ausmachen.

Anker nutzt noch immer die 40-mm-Seidenaudiomembranen des Vorgängers. / © NextPit

In Frank Zappas Inca Roads beispielsweise hört Ihr die kleinsten Vibrationen des Vibrafons um Euch herumschwirren. Komplexe Stücke wie Chick Coreas "Now He Sings, Now He Sobs" wirken ein bisschen weniger überfordernd, wenn sich die Instrumente untereinander so fein auflösen. Diese Effekte könnt Ihr beim HiFi-Streaming aber nicht nur in alter Musik irgendwelcher Jazz-Chaoten feststellen.

Gojiras neues Album Fortitude ist in Master-Qualität noch ein bisschen gewaltiger und meinetwegen könnt Ihr auch überproduzierte Pop-Alben für knapp 20 Euro im Monat hören. Zum Test habe ich das neue Album "Labyrinth" von der Casting-Show-Gewinnerin Stephanie Heinzmann gehört. Ich glaube, mir wurde in Master-Qualität sogar ein bisschen mehr übel.

Der Boost in der Klangqualität macht Spaß, wenn man sich für Musik ein wenig Zeit lässt. Hört Ihr aber Musik nur nebenbei oder unterwegs, gehen die Klangvorteile aber ein wenig in Nebengeräuschen oder in anderen Tätigkeiten unter.

Anpassbare Klangprofile

Bevor wir gleich erforschen, wie die Soundcore Life Q35 diesen Nebengeräuschen entgegenwirken können, will ich noch einmal Soundcores App loben. David gefiel der Klang der Life Q30 in seinem Test erst, nachdem er das Klangprofil über Equalizer angepasst hat. Und das würde ich auch beim Nachfolger als Positivum anführen.

Die Soundcore-App ist nach wie vor eine der besten Companion-Apps auf dem Markt. / © NextPit

Denn wieder stehen Euch unzählige Presets für verschiedene Genres oder Szenarien zur Auswahl. Zusätzlich könnt Ihr eigene Klangprofile erstellen und speichern. Da die Soundcore-App eine Accountbindung bietet, könnt Ihr das Klangprofil vorhandener Kopfhörer auch einfach übertragen. Insgesamt ist das sehr cool und individuell.

Zusammenfassend gefällt mir der Klang der Life Q35 sehr. Zu einer UVP von 129,99 Euro bekommt Ihr viel Spaß an neuer und bekannter Musik. Der Aufpreis macht sich allerdings nur dann bemerkbar, wenn Ihr in einen Premium-Musikstreamingdienst investiert und dem Musikhören ein wenig Zeit einräumt. Darauf hat aber sicher nicht jeder Bock!