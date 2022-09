Soundcore Space Q45: So gut wie Sony oder Bose, aber zum halben Preis

Während der IFA 2022 konnte ich für NextPit den Bluetooth-Kopfhörer Soundcore Space Q45 von Anker testen. Dieser kabellose Kopfhörer mit ANC für 150 Euro bietet alles, was auch die teureren Modelle von Bose, Sony oder Sennheiser können. Ich gebe Euch hier meine ersten Eindrücke in diesem Hands-on.

Der Soundcore Space Q45 ist in Deutschland seit dem 25. August 2022 für 149,99 Euro im offiziellen Shop des Herstellers und bei Amazon erhältlich.

Der Kopfhörer ist fast vollständig aus Plastik gefertigt. Aber die mattschwarze Beschichtung ist sehr sauber mit einem schönen Finish und Ton-in-Ton-Details. Die Arme des Kopfbügels sind versteckt, so dass der mechanische Look, den ich sehr mag, ein wenig verloren geht. Allerdings gehen wir hier zu einem diskreteren oder "seamless" Stil über, bei dem nichts die Kurven des Designs unterbricht.

Die Ohrmuscheln sind etwas größer, so dass sie die Ohren gut umschließen. In der linken Ohrmuschel befinden sich die Tasten für Ein/Aus, Pairing und ANC/Transparenz, während die rechte Ohrmuschel die Tasten für die Wiedergabesteuerung und Anrufe beherbergt. Im Gegensatz zum Vorjahresmodell hat der Soundcore Space Q45 keine berührungsempfindliche Oberfläche.

Audio-Qualität

Der Soundcore Space Q45 besitzt 40-mm-Lautsprecher mit einem Frequenzbereich zwischen 20 bis 40.000 Hz, Bluetooth 5.3 und unterstützt die Codecs AAC, SBS LDAC, aber seltsamerweise nicht aptX.

Allein durch die Unterstützung des Sony LDAC-Codecs hebt sich der Soundcore Space Q45 von seinen Konkurrenten der Marken Bose und Sennheiser ab. Es ist schade, dass aptX nicht unterstützt wird, da dieser Codec auf Android-Smartphones am weitesten verbreitet ist. Aber Anker wollte wohl Geld sparen, indem sie keine Lizenzgebühren an Qualcomm zahlen.

Die matte Beschichtung ist optisch nett, aber wir bleiben bei einer Plastikoberfläche. / © NextPit

Was die Audioqualität angeht, kann ich angesichts meiner sehr kurzen Nutzungssession, unter nicht gerade optimalen Bedingungen, natürlich keine endgültige Meinung abgeben.

Auf jeden Fall ist der Kopfhörer ziemlich basslastig. Sein Frequenzbereich ist auch sehr hoch (40 kHz im Vergleich zu 20 kHz bei anderen Kopfhörern), so dass man in den oberen Mitten und Höhen eine Menge Amplituden bemerkt. Der Kopfhörer bietet eine BassUp-Funktion, um die Bässe zu verstärken. Auf die könnt Ihr allerdings getrost verzichten, da die Audioausgabe dadurch an Klarheit verliert. Die Stimmen sind auch sehr klar und sauber.

In jedem Fall lässt Euch der Frequenzbereich, den die Kopfhörer abdecken, genug Freiheit, um mit dem Equalizer in der App herumzuspielen und das Klangprofil an Euren persönlichen Geschmack anzupassen. Die Companion-App bietet übrigens eine sehr schöne Oberfläche und scheint zudem mit genügend Funktionen gespickt zu sein.