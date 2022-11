Große Objektive auf Smartphones: Dumme Idee oder genialer Schachzug?

Erinnert Ihr Euch an damals, als Smartphones noch sehr kleine Sensoren mit weniger als 10 Megapixeln und ohne all die intelligenten KI-Funktionen besaßen? Damals beschlossen einige Kamerahersteller, dass der beste Weg zur Verbesserung der Handyfotografie darin besteht, ein normales Kameraobjektiv in ein Smartphone einzubauen.

Die andere war eine Vaporware-Kombination von Sakar International, die nicht nur eine, sondern gleich zwei historische "Zombie-Marken" umfasste. Das Unternehmen konnte die Kamera iM1836 mit eigenem Anschluss unter der Marke Polaroid nicht auf den Markt bringen , weil sie dem Modell Nikon 1 J1 so ähnlich war, dass es zu einem Rechtsstreit kam. Danach kündigte der Hersteller das Clip-on-Kamerasystem IU680 unter der Marke Vivitar an, das den gleichen Objektivanschluss (und das gleiche Blitzmodul) verwendet.

Ein paar andere ähnliche Modelle wurden angekündigt, vermoderten aber in der Vaporware-Abteilung. Das eine war das Yongnuo YN43 , das, wie der Name schon sagt, einen Sensor in Four-Thirds-Größe besaß, aber gepaart mit einem Canon-SLR-Anschluss.

Wie bei allen Buzzword-gefluteten Crowdfunding-Projekten ist es wahrscheinlich am besten, die Testberichte und die erste Produktionscharge abzuwarten, bevor Ihr eine Kamera vorbestellt ...

Fallstricke

Auch wenn Xiaomi sein Modell als Konzept-Handy vorstellte, wird der Prototyp des Xiaomi 12S Ultra vor ähnlichen Herausforderungen stehen wie Sony und Olympus – oder auch wie andere exotische Modelle, zum Beispiel die Panasonic DMC-GM1, die Samsung Galaxy Camera oder das Hasselblad-Modul für die Moto-G-Reihe.

Die erste Herausforderung ist die Ergonomie: Enthusiasten (vor allem die mit M-Mount-Objektiven) schätzen wahrscheinlich Dinge, die man bei Messsucherkameras findet, wie den zweistufigen Auslöser, Wahlräder und den süßen roten Punkt, der (für Euch) mehr wert ist als jede angebissene Frucht.

Das zweite Problem ist das Gewicht. Auch wenn M-Mount-Objektive standardmäßig kompakt sind, wird das System durch die Verwendung eines Adapters für das Auflagemaß (FFD) noch schwerer. Und das, obwohl es einen kleineren Sensorbereich abdecken muss als das ursprüngliche Vollformat/35 mm, für das die Objektive entwickelt wurden. Das verschärft dann zusätzlich das Problem der Ergonomie.

Die QX-Kameras, die Air 01 und sogar die Kodak-Pixpro-SL-Linie mit festem Objektiv hatten ein Stativgewinde, um die (nicht taktilen) Buttons leichter erreichen zu können, was der M-Mount-Adapter nicht zu bieten scheint.

Für all das Glas oben könntest du wahrscheinlich ein Ticket ins Weltall kaufen. / © Leica

Und schlimmer noch: Käme das modifizierte Xiaomi 12S Ultra tatsächlich in den Handel, würde es einen noch überschaubareren Nischenmarkt bedienen und mit einer kleineren Auswahl an wesentlich teureren Objektiven arbeiten, als sie in den Micro-Four-Thirds und E-Mounts zu finden sind.

Trotz all dieses Pessimismus ist es schön zu sehen, dass Smartphone-Unternehmen immer noch über den Tellerrand hinausschauen. Vor allem, da wir jedes Jahr eh schon immer weniger Innovationen sehen. Und die aktuellen Alternativen beschränken sich auf minderwertige Objektive, die auf die normalen Kameras in unseren Handys montiert werden.

Was ist mit Euch? Seid Ihr mit den aktuellen Fortschritten in der Computerfotografie zufrieden oder kommt Ihr auch in Wallung, wenn ein ausgefallener Prototyp vorgestellt wird? Verratet uns Eure Lieblingskonzepte und -modelle unten in den Kommentaren!