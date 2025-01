Samsung Galaxy S25 Ultra im Kurz-Test: Dieses Handy schafft die Apps ab

Vorläufiges Urteil

Sind die KI-Agenten auf dem Galaxy S25 Ultra jetzt der riesige Durchbruch, und unser Handy geht bald für mich ins Büro? Sicher nicht. Aber auch wenn die "AI Agents" auf dem Galaxy S25 Ultra noch eher "basic" sind, will ich's mal frei nach Bill Gates formulieren: Menschen überschätzen, was in einem Jahr an Veränderung möglich ist – und unterschätzen den Fortschritt in zehn Jahren. KI-Agenten, die sind nämlich gekommen, um zu bleiben – und Samsungs neue Smartphones bringen das Thema endgültig in den Mainstream. In wenigen Jahren werden wir komplett anders mit unseren Geräten interagieren, und das hier und heute ist ein spannender Blick in die Zukunft.

Abseits dessen ist Samsung mit dem Galaxy S25 Ultra fraglos wieder ein grandioses Stück Hardware gelungen. Mit gefällt das überarbeitete Design wirklich gut, und das Handy wirkt weniger klotzig als die vorherigen Ultra-Modelle, die eigentlich eher noch umgelabelte Galaxy Notes waren. Display und Kamera sind auf dem gewohnt großartigen Niveau von Samsungs Flaggschiffen. Vom neuen Prozessor dürfte im Alltag primär mal die bessere Akkulaufzeit spürbar werden, auch wenn wir natürlich bei der Ladegeschwindigkeit gerne einen Sprung nach vorne gesehen hätten. Und für die ganz harten Case-Verweigerer selbst bei einem knapp 2.000 Euro teuren Flaggschiff wären ins Gehäuse integrierte Qi2-Magneten schön gewesen.