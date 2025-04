In der heutigen Folge der Casa Casi wühlten wir mal wieder in den Tiefen des Internets – und stießen auf KI-Schlonz und eine Verschwörungstheorie. Oder klarer formuliert: Wir diskutieren über die Dead Internet Theory und über AI Slop.

Stellt Euch vor, Ihr seid auf Social Media unterwegs und streitet wieder mal mit einem dummen Menschen, ob Berliner nun Berliner heißen oder Pfannkuchen oder Kräppel oder Krapfen oder noch ganz anders (natürlich heißen sie Berliner, damit das jetzt ein für allemal geklärt ist ^^). Ist Euch in so einer Situation jemals in den Sinn gekommen, dass die Flachzange, die sich nicht mit in Fett ausgebackenen und anschließend mit Marmelade gefüllten Teigballen auskennt, gar kein Mensch ist?

Was ist dran an der Dead Internet Theory

Genau um diese Frage geht es in der Dead Internet Theory: Findet menschliche Interaktion eigentlich noch wirklich statt in Social Media? Oder sind Twitter und Konsorten längst so mit Bots geflutet, dass die Chance groß ist, dass sich dort ein Bot mit dem anderen unterhält? Das besprechen wir heute im Podcast und haben da sehr schnell den Verdacht, dass da nicht sooo viel dran ist – wenn wir doch wissen, dass wir selbst alle noch in Social Media stattfinden. Und hey: Zumindest für Fabi und mich kann ich die Hand ins Feuer legen, dass wir noch echte Menschen sind!

Nichtsdestotrotz müssen wir zur Kenntnis nehmen, dass natürlich unzählige Bots unser schönes Internet vollmüllen und zumeist mit wenig hehren Zielen. Und wenn wir schon von Müll sprechen: Genau diese Vokabel umschreibt das Phänomen sehr schön, welches uns als AI Slop geläufig ist. Wir ersticken derzeit in einem Sumpf aus schrägen KI-Bildern, -Songs und -Videos, die oftmals einfach so gar keinen Sinn zu haben scheinen, als uns das Internet nur noch mehr mit Quatsch zu verstopfen.

Accounts wie der voidstomper auf Instagram zeigen nichts anderes – und dieser Kanal allein bringt es auf fast zwei Millionen Follower. Ich hab Euch als Beispiel mal ein ungefährliches Video herausgepickt. Aber auf dem Kanal seht Ihr unzählige Videos, die an nackten Horror und wirre Drogenträume erinnern:

Wenn Ihr eine Idee habt, was die Faszination dieser Art von Content ausmacht: Schreibt es uns gern in die Comments! Darüber hinaus hoffen wir natürlich, dass Ihr Spaß mit der Folge habt, in der es nicht nur um die Dead Internet Theory und AI Slop geht, sondern auch um Trump, Flacherdler und noch so ein paar Geschichtchen.

Show Notes 155: