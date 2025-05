Eines der am meisten erwarteten Gesundheits-Wearables des Jahres ist endlich da – Whoop 5.0 ist da. Und ja, es ist vollgepackt mit so vielen Neuerungen, dass es anfangs ein bisschen überwältigend sein kann. Zum Glück hatte ich schon vor der Markteinführung Zugang zum neuen Whoop, sodass ich euch alle Neuerungen vorstellen kann: die verschiedenen Versionen, die verbesserten Funktionen, wie die Abonnements jetzt funktionieren – und vor allem, wie sich das neue Whoop-Life-Erlebnis mit dem MG-Sensor tatsächlich anfühlt.

Ein Bereich, der dringend verbessert werden musste, ist das Tracking von Aktivitäten mit niedriger Herzfrequenz. Workouts wie Yoga und langsame Krafttrainings fielen bisher nicht auf, aber jetzt erkennt Whoop sie an, auch wenn Eure Herzfrequenz nicht hoch ist. Whoop fängt endlich an, Muskelanstrengungen zu verstehen, nicht nur Cardio.

Unter der Haube hat Whoop einige echte Hardware-Upgrades vorgenommen. Sie behaupten, dass sie einen 60 Prozent schnelleren Prozessor und eine 10-fach bessere Energieeffizienz haben, was im Grunde genommen schnellere Reaktionszeiten, bessere Leistung und genauere Daten bedeutet. Sie sagen nicht genau, wie sie das geschafft haben, aber wahrscheinlich ist es eine Mischung aus besseren Sensoren, intelligenterem Energiemanagement und verbesserter Lichterkennung. Die letzte große Hardware-Aktualisierung fand 2021 statt, ein Sprung nach vorne war also überfällig.

Eine Sache, die jeden frustrieren könnte, der sich im letzten Jahr einen neuen Whoop zugelegt hat: Auch wenn das neue Design des Sensorpods minimal aussieht und sich auch so anfühlt, hat es direkte Auswirkungen auf die Kompatibilität mit dem Zubehör. Ältere Bänder und Whoop Body Geräte funktionieren nicht mit der neuen Hardware. Ich habe versucht, den MG-Sensor mit meinem Whoop-BH zu verwenden, und es fühlte sich nicht nur locker an, sondern ein Teil des Sensors wurde auch verdeckt. Sieht aus, als müsste ich kreativ werden.

Um ehrlich zu sein, benutze ich die Whoop 4.0 seit Juni 2024 und das neue Modell fühlt sich am Handgelenk fast identisch an – was für mich ein Gewinn ist. Das minimalistische, unauffällige Design des Whoop war schon immer einer der Hauptgründe, warum ich bei ihm geblieben bin.

Der MG-Sensor ist etwas dicker und kürzer als das Vorgängermodell – aber ehrlich gesagt müsst Ihr schon genau hinschauen, um es zu bemerken. Laut Whoop ist er insgesamt 7 Prozent kleiner und dadurch auch leichter am Handgelenk (oder wo auch immer Ihr ihn tragt). Das ist ein großes Plus, wenn man bedenkt, dass dieses Ding für das Tragen rund um die Uhr gebaut ist.

Neue Funktionen, intelligentere Einblicke

Fangen wir mit einer Erinnerung an: Whoop ist nicht nur ein Fitnessmonitor, sondern eine Mitgliedschaft. Ihr zahlt nicht für die Hardware – die Kosten befinden sich im Abonnement, in dem der eigentliche Wert steckt. Und während die neueste Generation einige willkommene Hardware-Upgrades mit sich bringt, sind es die neuen und verbesserten Funktionen in der Software, die im Rampenlicht stehen.

Für alle, die das Whoop-Ökosystem noch nicht kennen, hier eine kurze Zusammenfassung: Die Plattform basiert auf der Erfassung von vier Säulen – Schlaf, Erholung, Belastung (Aktivität und Sport) und Stress. All das fließt in einen täglichen Erholungswert ein, der Euch sagt, wie gut Euer Körper und Euer Geist für den Tag gerüstet sind. Das hat sich nicht geändert.

Aber diese Generation markiert eine Veränderung. Eine, die sich wie eine natürliche Entwicklung anfühlt. Whoop hat sich langsam vom "Fitnesstracker" zum "Gesundheitsmonitor" entwickelt, und jetzt geht es noch stärker in diese Richtung – mit einem ernsthafteren Blick auf die kardiovaskuläre Gesundheit und sogar die Langlebigkeit.

Ja, Ihr bekommt immer noch Eure Schlafdaten, Aktivitätsdaten und Stressdaten. Ihr füllt nach wie vor Euer tägliches Tagebuch aus (das sich teils wie ein Check-in, teils wie ein wissenschaftliches Experiment anfühlt), um dem Algorithmus von Whoop zu helfen, herauszufinden, was Eurer Genesung hilft oder schadet. Und Ihr erhaltet immer noch Hinweise auf Eure Gesundheit, auf die Ihr entweder reagieren könnt oder die Ihr ignoriert, bis Ihr ausgebrannt seid.

Aber jetzt werden die Dinge ein bisschen klinischer.

Die Änderungen in der Whoop-App sind subtil und zielgerichtet. © nextpit Der Homescreen der Whoop-App. © nextpit Der Homescreen der Whoop-App. © nextpit Whoop MG Stressmonitor-Auswertung © nextpit Stressmonitor-Daten für den 6. Mai © nextpit

EKG-Messungen auf Abruf

Das neueste Update fügt einige schwergewichtige Funktionen hinzu: die Verfolgung des biologischen Alters, EKG-Messungen auf Abruf und neue Erkenntnisse über den Blutdruck. Und hier kommt das neue Sensor-Setup ins Spiel. Das Gerät, das ich getestet habe – das Whoop MG – ist für Nutzer, die einen umfassenderen und tieferen Einblick in Ihr Herz-Kreislauf-System haben möchten. Es geht um mehr als nur darum, dass Eure Herzfrequenz während des HIIT-Trainings in die Höhe geschnellt ist.

Damit orientiert sich Whoop an Geräten wie der Apple Watch Series 10 (Testbericht) oder der Withings Body Scan Scale (Testbericht) – Produkte, bei denen es weniger um den nächsten PR und mehr um Eure langfristige Gesundheit geht. Die neue EKG-Funktion ist in den USA von der FDA zugelassen und in Europa zertifiziert, was bedeutet, dass sie nicht nur technisch, sondern auch medizinisch hochwertig ist.

Um mit dem neuen Whoop ein EKG zu messen, verlasst Ihr Euch nicht mehr nur auf den Sensor unter dem Band. In der Schnalle befinden sich jetzt zwei diskrete Elektrodenleisten – eine auf jeder Seite – und um den optischen Hauptsensor herum ist ein neuer Keramiksensor integriert, der in Kontakt mit Eurer Haut bleibt. Der Aufbau ist minimalistisch, aber clever.

Um die EKG-Funktion zu nutzen, müsst Ihr den Zeigefinger und Daumen auf die Sensoren auf beiden Seiten der Schnalle legen. © nextpit

Wenn Ihr die beiden seitlichen Elektroden mit Eurem Zeigefinger und Daumen berührt, schließt Ihr im Grunde einen Stromkreis. Damit ist der Kreislauf für eine EKG-Messung mit einer Ableitung geschlossen – ganz einfach. Es dauert etwa 30 Sekunden, und da es auf dem Band selbst kein Display gibt (ein klassischer Whoop), wird das Ganze über die App initiiert und visualisiert.

Für die meisten Menschen mit einem gesunden Herzen ist das EKG keine Funktion, die sie täglich nutzen. Aber der Fokus von Whoop auf Vorhofflimmern – ein unregelmäßiger Herzschlag, von dem etwa zwei Prozent der Bevölkerung betroffen sind – macht Sinn. Es ist oft symptomlos, wird aber mit einem fünffach erhöhten Schlaganfallrisiko in Verbindung gebracht. Auch wenn es nicht für jeden notwendig ist, ist es eine gute Ergänzung, um etwas zu erkennen, das Ihr vielleicht nicht spürt.

Blutdruck-Insights

Eine weitere neue Funktion findet sich unter dem Oberbegriff "Herz-Kreislauf-Insights": der geschätzte Blutdruck. Stichwort "geschätzt" – und ich weise darauf hin, dass sich diese Funktion noch in der Beta-Phase befindet und als "Wellness-Funktion" bezeichnet wird, nicht als klinisch validiertes Tool.

Anders als eine herkömmliche Manschette misst Whoop den Blutdruck nicht direkt. Stattdessen werden die Herzfrequenz, die Herzfrequenzvariabilität (HRV), der Blutfluss und Eure demografischen Daten (z. B. Alter und Körpermaße) erfasst und durch ein Modell gejagt, das auf Bergen von Daten basiert.

Das Ergebnis? Jeden Morgen erhaltet Ihr einen geschätzten systolischen und diastolischen Bereich direkt an Eurem Handgelenk. Das Ganze funktioniert passiv und nahtlos … aber es gibt einen Haken: Um die Funktion freizuschalten, müsst Ihr sie zunächst mit einem einmaligen Messwert aus einer echten Blutdruckmanschette kalibrieren.

Gesundheitsspanne

Als jemand, der sich mit Langlebigkeit und Gesundheitsoptimierung beschäftigt, war ich sehr neugierig, wie sich die neuen Healthspan-Funktionen von Whoop bewähren würden – vor allem in Bezug auf das physiologische Alter und das Tempo der Alterung. Ich trainiere und erhole mich ziemlich regelmäßig, also habe ich keine schockierenden Ergebnisse erwartet, aber ich war ein wenig skeptisch. Diese Modelle können sich manchmal zu verallgemeinert oder von der Realität abgekoppelt anfühlen.

Aber in meinem Fall lag Whoop richtig. Sie schätzte mich 3,6 Jahre jünger ein als mein tatsächliches Alter, was sich mit meinem körperlichen und geistigen Befinden deckt. Noch nützlicher ist, wie die App das alles aufschlüsselt. So hat sie zum Beispiel festgestellt, dass eine konstante Schlafdauer mein Alterungstempo deutlich verlangsamt.

Diese Erkenntnis beruht auf einem Modell, das in Zusammenarbeit mit Dr. Eric Verdin vom Buck Institute for Research on Aging entwickelt wurde. Gemeinsam haben sie neun Schlüsselfaktoren für das biologische Altern identifiziert: Schlafdauer und -konsistenz, Herzfrequenzzonentraining (sowohl mit niedriger als auch mit hoher Intensität), tägliche Schritte, Krafttraining, VO2 max, Ruheherzfrequenz und magere Körpermasse. Whoop nutzt Eure Daten aus diesen Bereichen, um Euer physiologisches Alter jede Woche zu aktualisieren. Nicht auf Basis einer Momentaufnahme, sondern auf Basis von Mustern.

Das neue Lifespan-Dashboard: Die hier verfügbaren Gestaltungsmöglichkeiten gefallen mir sehr. © nextpit Whoop Age Analyse: Was beeinflusst das Tempo des Alterns? © nextpit Whoop Age Analyse: Was beeinflusst das Tempo des Alterns? © nextpit

In letzter Zeit habe ich meine Ernährung auf mehr Eiweiß umgestellt und etwa 2 kg an fettfreier Masse zugelegt. Ich habe sofort gemerkt, dass sich das auf meinen Schlaf auswirkt, und auch Whoop hat das bemerkt. Aber es gab einen Kompromiss: Meine Schlafqualität sank und Messwerte wie die Ruheherzfrequenz und die Atemfrequenz stiegen an – genau das, was ich fühlte und nun in den Daten visualisiert wurde.

Das ist der wirkliche Vorteil hier. Ich habe den Whoop zusammen mit der Apple Watch Series 9 (Test) und dem Oura Ring 4 (Test) getragen. Oura kommt dem schon sehr nahe, aber Whoop zeigt diese nuancierten Veränderungen in Bezug auf Erholung und Gesundheit noch besser an. Er liefert nicht einfach nur Zahlen – er erzählt eine Geschichte, die tatsächlich widerspiegelt, was Euer Körper tut.

Einblicke in den Hormonhaushalt von Frauen

Mit all den neuen Funktionen hat die Whoop-App ein kleines Facelifting bekommen. Sie ist jetzt klarer in die Bereiche Schlaf, Erholung, Belastung und Stress unterteilt und es gibt einen neuen Reiter Gesundheit, der die Vitalwerte anzeigt. Aber die größte Veränderung für mich? Die Überwachung des Menstruationszyklus. Sie wurde komplett überarbeitet.

Nach einem Gespräch mit Emily Capodilupo, SVP of Research, Algorithms and Data bei Whoop, hatte ich das Gefühl, dass etwas Großes auf mich zukommen würde. Und so war es auch. Die App bildet jetzt die hormonellen Phasen in verschiedenen Messgrößen ab – HFV, Erholung, Schlaf, Belastung – und macht so die unsichtbaren Auswirkungen der Zyklusveränderungen sichtbar. Die Erkenntnisse sind einfacher zu finden und, ehrlich gesagt, viel aussagekräftiger.

Ich habe viele Zyklus-Tracker verschiedener Marken getestet und kann mit gutem Gewissen sagen: Nichts anderes kommt dem nahe. Und ja, es unterstützt auch die Schwangerschaft.