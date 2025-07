Ja, das TechRiders-Event hat richtig viel Spaß gemacht. Grund genug für Johanna, als Host des überMORGEN-Podcasts mit mir über den Summit zu sprechen, der uns in Deutschland ein wenig optimistischer in die Zukunft sehen lassen sollte.

Mit den TechRiders haben wir eine neue Veranstaltung auf der Deutschlandkarte, was Digital-Events angeht. Es ist eine B2B-Geschichte, die sich primär also an die Wirtschaft und direkt an Unternehmen wendet. Aber erfreulicherweise konnten wir dort trotzdem einiges für uns und somit für Euch rausziehen, also Relevantes für Konsument:innen.

TechRiders 2025: Digitale Souveränität dominiert

Als Medienpartner des ersten TechRiders-Festivals hatten wir uns natürlich viel vorgenommen. Eine dreistellige Zahl an Speakern und Ausstellern traf schließlich auf die IT-Entscheider der Unternehmen. Dementsprechend haben wir die Eindrücke in uns aufgesaugt, mit spannenden Leuten geredet, und unseren eigenen Livestream durchgezogen. Als Thema stand die digitale Souveränität ganz oben auf dem Zettel, selbstverständlich ging es aber auch sehr viel um künstliche Intelligenz, Datensicherheit und alles mit einem deutschen oder europäischen Fokus.

Die Expertenmeinung zum Event im Podcast

Wir waren mit einem achtköpfigen Team vor Ort und ich war als unser Experte für Innovation & digitale Gesellschaft und mit starkem Fokus auf künstliche Intelligenz auch mit von der Partie. Deswegen hat mich die liebe Johanna für den überMORGEN-Podcast rangewunken. Ihr bekommt also meine Meinung zu der Veranstaltung, eine Einschätzung, wie es um Tech-Deutschland bestellt ist und auch ein paar O-Töne von meinen Interviewgästen.

