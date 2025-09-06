Eben berichteten wir noch von der Gamescom, jetzt sind wir schon bei der IFA: In einem weiteren Themen-Special berichtet der überMORGEN-Podcast diesmal von der IFA in Berlin. Ich hab mich umgesehen, dabei ein paar spannende und einige skurrile Dinge gesehen, von denen ich Host Johanna berichte.

Internationale Funkausstellung: Mit dieser Bezeichnung können vermutlich längst nicht mehr alle von Euch was anfangen. Die Messe selbst hat sich für die Abkürzung "IFA" längst für eine neue Bezeichnung entschieden: Innovation for all! Und ja, das beschreibt tatsächlich ganz gut, was es bei der diesjährigen Tech- und Entertainmentmesse zu bestaunen gibt.

Technik wird endlich so einfach, wie sie schon immer sein sollte

Denn ja, speziell der Zusatz "for all" trifft es wirklich gut. Bei einem Event, aus dem Euch aus jedem Winkel das Buzzword "KI" entgegenschreit, können wir spüren, dass viele Technologien jetzt wirklich endlich bereit sind, von uns bequem genutzt zu werden.

Egal, ob es das Galaxy S25 FE ist, das erstmals Galaxy AI für einen angenehmen Preispunkt anbietet, oder Pfannen, in denen nichts anbrennt, oder eine Waschmaschine, die darauf reagiert, wie verschmutzt die Wäsche ist: Alles macht unsere Leben leichter und das, ohne dass man vorher stundenlang Anleitungen studieren muss.

Oder anders gesagt: Dinge, die man uns schon seit vielen Jahren erzählt, funktionieren jetzt tatsächlich und das unkompliziert. Genau darüber redet Host Johanna im Podcast mit mir und ja, wir hatten auch Zeit, über ein paar schrägere Produkte zu sprechen. Wieso Haustiere in dem Zusammenhang eine Rolle spielen? Das erfahrt Ihr, wenn Ihr Euch jetzt sofort die nagelneue Folge des überMORGEN-Podcasts zu Gemüte führt.

Hört also gern rein – hier sind die Links:

Egal, ob Ihr ein Technik-Enthusiast, ein Neuling in der Welt der Technologie oder einfach neugierig auf die Zukunft und Innovationen seid, diese Folge bietet Euch spannende Informationen und Einblicke in die Welt von überMORGEN.

