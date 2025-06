iPadOS 26: Auf diese Neuheiten haben iPad-Nutzer seit Langem gewartet

Im Rampenlicht steht auch beim iPad das neue „Liquid Glass“ getaufte Design. Es bringt aber auch eine Reihe von neuen Funktionen, mit denen Apple die alltägliche Arbeit auf den Tablets verbessern will. Dazu gehört beispielsweise ein überarbeitetes Fenstersystem, Verbesserungen am Multitasking sowie ein optimierter Umgang mit Dateien und Audio- und Videomaterial. Hinzu kommen die Neuheiten in diversen Apps, die Apple auch in iOS 26 vorgestellt hat. So bietet iPadOS 26 eine überarbeitete Kamera-App, neue Optionen für Nachrichten und eine Telefon-App mitsamt zwei neuer Features.

iPadOS 26: Neue Features, nicht nur für Power-User

Fangen wir mit den neuen Apps an, die ab iPadOS 26 auf Apples Tablet vorhanden sein werden. Den Anfang macht hier die Telefon-App, die der iPhone-Hersteller vom Smartphone nicht nur auf den Mac, sondern auch aufs iPad gebracht hat. Damit könnt Ihr, sofern Euer iPhone in der Nähe ist, Anrufe direkt auf dem Tablet entgegennehmen oder selbst jemanden anrufen. Teil der Telefon-App sind aber auch Anruffilter und Hold Assist.

Apples Vorschau-App landet auf dem iPad / © Apple

Eine zweite neue App für iPadOS 26, die Mac-Nutzer bereits kennen, ist Vorschau. Sie erlaubt Euch unter anderem ein direktes Öffnen von PDFs, Bildern und vielen anderen Dokumenten. Ihr könnt mit der App die Dateien aber auch direkt editieren, was beispielsweise im Zusammenspiel mit einem Apple Pencil und PDFs den Alltag für viele Nutzer erleichtern kann.

Bei der Arbeit mit mehreren Apps kam es bislang immer wieder vor, dass das iPad Hintergrundaktionen ungewollt beendet hat. Das machte etwa das Rendern eines Videos in Final Cut Pro zur Geduldsprobe oder gar unmöglich. Das ändert sich mit iPadOS 26. Apple erlaubt es Entwicklern, dass diese Aktionen wirklich weiterhin im Hintergrund weiterlaufen können. Sie werden Euch als Live-Aktivität angezeigt.

iPadOS 26 ermöglicht echte Hintergrundaktivitäten / © Apple

Neues Fenstersystem in iPadOS 26

Eine weitere große Neuheit für das iPad ist neben der Designsprache von iPadOS 26 das Fenstersystem. Vor allem im Zusammenspiel mit dem Magic Keyboard zeigen sich hier die Verbesserungen. Derartiges Zubehör ist aber nicht verpflichtend, da das System auf allen aktuellen Tabletmodellen verfügbar ist – egal ob iPad Pro oder iPad mini.

In dem neuen System von iPadOS 26 könnt Ihr Apps beziehungsweise deren Fenster frei auf dem Display positionieren. Auch bei der Größe gibt Euch Apple die Wahl. Es geht aber noch weiter. Wenn Ihr beispielsweise einen geteilten Bildschirm mit zwei Fenstern wünscht, könnt Ihr diese einfach mit einem Wisch an die gewünschte Seite „pinnen“.

Mac-Nutzer dürfen sich in iPadOS 26 auf weitere Bekannte freuen. So ist die Fenstersteuerung in Form der kleinen Ampel oben links an den Fenstern auch auf dem iPad zu finden. Des Weiteren gibt es nun eine Menüleiste, die Euch – wie auf dem Mac – Zugriff auf die Funktionen der jeweiligen App gibt. Das Menü aktiviert Ihr durch einen kurzen Wisch nach unten vom oberen Displayrand.

iPadOS 26 zeigt dir auf Wunsch eine Menüleiste der gerade offenen App / © Apple

Ein Wisch nach oben mit drei Fingern auf dem Display aktiviert eine weitere altbekannte Mac-Funktion: Exposé. Damit bekommt Ihr eine schnelle Übersicht aller derzeit geöffneten Fenster.

Diverse Verbesserungen in iPadOS 26 betreffen die Dateien-App. Hier könnt Ihr nun endlich die Breite einzelner Spalten selbst definieren. Des Weiteren erlaubt Apple Euch das Anpassen von Ordnern, die nun Farben, Symbole und Emojis beinhalten. Diese Anpassungen werden geräteübergreifend synchronisiert. Ordner können aber auch direkt ins Dock gezogen werden, um Euch einen schnellen Zugriff auf die darin enthaltenen Dateien zu erlauben. Ihr könnt außerdem auch festlegen, mit welcher App Ihr eine Datei öffnen wollt.

Besserer Umgang mit Audio und Video

Apple hat sich außerdem die Kritik am Audio- und Videosystem zu Herzen genommen und mit iPadOS 26 einige Verbesserungen vorgestellt. Wenn Ihr mehrere Mikrofone an Euer iPad angeschlossen habt, könnt Ihr jetzt festlegen, welches Ihr für eine App nutzen wollt. Diese Auswahl kann von App zu App unterschiedlich sein. Des Weiteren bietet Apple die Stimmisolation jetzt auch auf dem Tablet an. Damit will man Umgebungsgeräusche blockieren und deutlichere Aufnahmen erlauben.

iPadOS 26 gibt dir die Wahl über das angeschlossene Mikrofon / © Apple

Wenn Ihr häufiger an Videokonferenzen teilnehmt, dürft Ihr Euch auf Local Capture freuen. Diese Funktion erlaubt es Euch Aufnahmen in hoher Qualität lokal auf Eurem Tablet zu speichern. Nach dem Anruf könnt Ihr diese dann mit anderen Personen teilen.

Die finale Version von iPadOS 26 wird in diesem Herbst erscheinen. Eine erste Vorschau für Entwickler kann ab sofort geladen werden. Der öffentliche Beta-Test beginnt im nächsten Monat.