Huawei FreeBuds Pro 3 im Test: Für unter 200 Euro besser als die Apple Airpods Pro

Huawei präsentiert ab sofort mit den FreeBuds Pro 3 in der Oberklasse angesiedelte In-Ear-Kopfhörer. Die ANC-tauglichen Buds sind für unter 200 Euro erhältlich und bieten somit eine interessante Alternative zu den Apple AirPods Pro 2. Inwieweit die stylishen Huawei-Kopfhörer mit der prominenten Konkurrenz aus Cupertino mithalten können, wollen wir Euch jetzt in einem ausführlichen Test berichten.

Huawei FreeBuds Pro 3: Design und Verarbeitung

Die 5,8 g leichten und 29,1 x 21,8 x 23,7 mm kleinen Huawei FreeBuds Pro 3 unterscheiden sich rein optisch kaum von Ihren Vorgängern. Man (und Frau) muss schon sehr genau hinschauen, um die marginalen Unterschiede am Stil der IP54-geschützten In-Ear-Kopfhörer zu sehen. Zumindest haptisch lässt sich nun die Bedienfläche besser als beim Vorgänger finden. Die Verarbeitung ist wie bei den Vorgängern hervorragend und gibt keinen Grund zu Klagen.

Gefällt:

Halten sicher im Ohr

Gute Verarbeitung

IP54-Zertifizierung

Gefällt nicht:

-

Die touchsensitiven Buttons und Fläche zugleich, sind nun besser spürbar. / © nextpit

Verbaut sind pro Kopfhörer zwei 11 mm große Hi-Res-Dual-Driver, welche dank Halbach-Magnet-Anordnung einen Frequenzbereich von 14 Hz bis 48 kHz abdecken. Die Kopfhörer beherrschen die beiden optimierten Komprimierung-Codecs SBC und AAC, welche bei 24 Bit maximal 320 kbit/s erzielen. Über die AI-Life-App lassen sich auch L2HC 2.0 oder LDAC auswählen, welche Audio ebenfalls bei 24 Bit maximal 990 kbit/s erreichen, sofern Euer Smartphone das unterstützt. Gerade L2HC 2.0 werdet Ihr vermutlich nur auf einem Huawei oder Honor-Smartphone vorfinden.

Zusätzlich sind für eine überragende Geräuschunterdrückung jeweils drei Silikon- und ein Knochenleitungs-Mikrofon verbaut, zu dessen Eigenschaften wir uns noch einmal im Softwarebereich äußern.

Für die Huawei FreeBuds Pro 3 gibt es im Verpackungsinhalt – neben den FreeBuds an sich – noch ein USB-Type-A auf Type-C-Ladekabel, drei zusätzliche Größen an Silikon-Aufsätzen für jede Innenohr-Größe und ein Ladecase mit einem fast unscheinbaren seitlichen Connect-Button und an der Unterseite einem USB-Type-C-Port. Auch das sicher zuschnappende Case hat gegenüber zum Vorgänger im Detail eine Veränderung erfahren: Die FreeBuds werden ab sofort magnetisch im Case gehalten, das Gelenk ist jetzt verstärkt, und der Einschub ist ein wenig angeschrägt, was das Einlegen der Stöpsel vereinfachen soll. Die Kontroll-LED gab es zuvor auch schon mittig auf der Vorderseite.