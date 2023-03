Test der Nothing ear (2): Carl Pei hat Dich erhört!

Carl Pei, der junge und hippe CEO von Nothing (davor OnePlus), dem jungen und hippen Tech-Startup-Unternehmen aus London, hat gerade seine Nothing ear (2) auf den Markt gebracht. Kabellose Kopfhörer für junge und hippe Leute – nicht mehr und auch nicht weniger. Ich bin nicht mehr ganz jung und nicht mehr hip, aber ich habe die Nothing ear (2) dennoch gewagt zu testen und sage Euch, warum sie mich überzeugt haben.

Pro Gleiches Design wie bei den Ears (1), aber immer noch sehr cool.

Hardware komplett überarbeitet

Hi-Res-zertifiziert, LHDC-Codec

Duales Bluetooth 5.3-Pairing

Umfangreiche Nothing X-App (Android & iOS)

Kabelloses Qi-Laden Contra Durchschnittliche Akkulaufzeit

Unverändertes Design im Vergleich zu Nothing ear (1)

Mikrofone sind im Freien nicht sehr effektiv

Design Das Design der Nothing ear (2) hat sich kaum verändert. Die Kopfhörer sehen noch genauso aus wie die Vorgänger, mit einem In-Ear-Format die an einen Föhn aus transparenten Kunststoff erinnern. Das Gehäuse ist etwas kompakter und dicker, aber das war's dann auch schon. Die Stärken der Nothing ear (2): IP54 für die Kopfhörer, IP55 für das Gehäuse.

Trageerkennung

Kompaktes Gehäuse

Korrekter und bequemer Sitz im Ohr Schwächen der Nothing ear (2): Ein nicht ganz so subversiver Look (mein Föhn lässt grüßen). Die "Stiele" der Nothing ear (2) haben eine haptische Oberfläche für die Steuerung. / © NextPit Eigentlich wollte ich zuletzt über das Design der Nothing ear (2) sprechen, aber ich wollte Eure Gewohnheiten auch nicht zu sehr durcheinander bringen, also machen wir es kurz: Optisch ist das Design der Kopfhörer genau das Gleiche wie das der Nothing ear (1) aus dem letzten Jahr. Die wirklichen Veränderungen finden wir im Inneren, und die werde ich im Abschnitt "Audioqualität" näher erläutern. Das Gehäuse der Nothing ear (2) ist IP55-zertifiziert, die Ohrhörer IP54 / © NextPit. Sie sind nach IP54 für Wasser- und Staubbeständigkeit zertifiziert. Das Gehäuse ist nach IP55 zertifiziert. Ihr könnt sie also für den Sport in Betracht ziehen, solange Ihr nicht Euer Training im Schwimmbad absolviert. Der Sitz in den Ohren ist in Ordnung. Sie stehen nicht heraus, wenn ich wie ein Rindvieh mein Essen kaue, und insgesamt musste ich sie im Alltag nicht ständig neu anpassen. Der Tragekomfort ist ebenfalls sehr gut, wenn man mit dem In-Ear-Format allgemein zurechtkommt.

An den Stielen haben wir kapazitive Tasten. Es ist wie bei den Airpods Pro. Man muss den Stab ein, zwei, dreimal drücken, um diesen oder jenen Befehl zu aktivieren. Das verhindert falsche Berührungen und funktioniert ziemlich gut. Und in diesen Stielen erklärt Nothing, dass sie die Position der Antennen umgekehrt verbaut haben (die früher nach unten zeigten und jetzt nach oben). Das soll verhindern, dass Eure kleinen Bäckchen nicht das Signal während eines Anrufs blockieren. Die Nothing ear (2) sind In-Ear-Kopfhörer, aber ich finde sie nicht zu invasiv im Ohr / © NextPit. Das ist keine Revolution, was das Design angeht. Aber ich finde den transparenten Look der Nothing ear (2) immer noch cool. Das Gehäuse sieht robust aus, auch wenn das transparente Plastik unweigerlich in Euren Taschen stumpf und kratzig werden wird. Links Nothing ear (1), rechts Nothing ear (2) / © NextPit

Audioqualität und Mikrofone Die wirklichen Veränderungen finden sich im Inneren der Nothing Ears (2). Sie sind im Gegensatz zum Vorgängermodell Hi-Res-zertifiziert. Es gibt endlich einen HD-Audio-Codec mit LHDC zusätzlich zu den grundlegenden SBC und AAC und ein neues 11,6-mm-Dual-Driver-System. Die Verbesserungen gegenüber dem Vorgängermodell sind wirklich bemerkenswert. Die Stärken der Nothing ear (2): LHDC-Audiocodec

Zwei 11,6-mm-Lautsprecher

Hi-Res-zertifiziert

Deutlich bessere Audiosignatur bei den Mitten und Höhen. Die Schwächen des Nothing ear (2): Das Profil ist standardmäßig etwas zu basslastig Nothing hat zwei neue 11,6-mm-Treiber in jeden Ohrhörer eingebaut / © NextPit Duale Treiber und LHDC-Codec Wir beginnen mit diesem System aus doppelten 11,6-mm-Treibern. Sie bestehen aus einer Mischung aus Graphen und Polyurethan, die die Qualität von einem Ende des Frequenzbereichs zum anderen verbessern soll. Vor und hinter den beiden Membranen (Membranen, Treiber, Lautsprecher, das ist alles dasselbe) befinden sich zwei Luftkammern oder Schleusen. Diese Kammern sorgen dafür, dass das Echo begrenzt wird, damit das Audiosignal unverfälscht von der Quelle kommt. Und es sorgt auch für eine bessere Räumlichkeit – theoretisch. All das hat laut Nothing dazu geführt, dass die Nothing ear (2) mit dem Hi-Res-Zertifikat ausgezeichnet wurden. Im Grunde bedeutet das, dass die Kopfhörer in der Lage sind, 24 Bit/192 kHz bei 1 Mbps wiederzugeben. Aber das alles nutzt nichts, wenn man keinen HD-Audio-Codec hat. Und im Gegensatz zu den Nothing ear (1) unterstützen die Nothing ear (2) neben den grundlegenden (und obligatorischen) SBC und AAC auch den LHDC-Codec. Technisch gesehen und wenn Ihr eine kompatible Quelle (Smartphone, Tablet, etc.) habt, könnt Ihr Bitraten von bis zu 900 kbit/s mit einer Tiefe von 24 Bit und einer Samplingfrequenz von 96 kHz konsumieren. Wenn Ihr also ein Abonnement bei Tidal oder anderen Anbieter habt oder Eure Audiodateien in CD-Qualität lokal gespeichert sind, könnt Ihr sie unter guten Bedingungen anhören. Wenn Ihr mp3 über Spotify hört, wird sich Euer Leben nicht wesentlich ändern. Nothing hat die Hardware im Inneren der Ears komplett überarbeitet (2) / © NextPit. Große Verbesserungen bei der Audioqualität. Ich persönlich finde, dass Nothing große Fortschritte bei der Audioqualität gemacht hat. Die Bässe sind standardmäßig immer noch ein wenig angehoben, aber man kann das alles über den Equalizer einstellen. Die Mitten sind viel präziser, und das ist wichtig. Denn hier findet man den Großteil der musikalischen Botschaft, die Stimmen und die Instrumente. Aber vor allem sind die Höhen weniger ausgeprägt als bei den Nothing ear (1). Und das ist auch gut so, denn es gibt keine Zischlaute mehr, bei denen die "S"-, "F"- oder "Sh"-Laute pfeifen und das Trommelfell vor Freude knirscht. Der Equalizer in der Nothing X App ist ein wenig funky / © NextPit. Ein Equalizer, der auf Euer Gehör abgestimmt ist. Bei den Nothing ear (2) hat man einen Equalizer in der Nothing X App mit dabei. Und dieser Equalizer kann an Euer Gehör angepasst werden. Im Grunde könnt Ihr Eure Ohren testen und sehen, wie gut Ihr von einem Ende des Frequenzbereichs bis zum anderen hört. Die App zeigt Euch, wie viele Details Ihr wahrnehmt und wie viele Details der Equalizer für Euch ausgleichen musste. Nothing ist nicht der Einzige, der das so macht. Aber ich finde die Art und Weise, wie die Ergebnisse präsentiert werden, verdammt interessant. Man versteht ein wenig besser, wie man Musik wahrnimmt und wie sehr der Equalizer das Nutzererlebnis beeinflusst. Der Equalizer von Nothing ear (2) ist etwas seltsam, aber man gewöhnt sich schnell daran / © NextPit Ein kurzer Punkt zur Qualität der Mikrofone. Ich halte sie für sehr durchschnittlich, wie bei fast allen kabellosen Kopfhörern, die ich getestet habe. In Innenräumen ist es okay. Im Freien ist es kaum besser oder schlechter als mit dem Mikrofon des Smartphones.

Aktive Geräuschunterdrückung (ANC) Die Nothing (ear) 2 bieten eine aktive Geräuschunterdrückung (ANC). Man kann Umgebungsgeräusche laut Hersteller um bis zu 40 Dezibel reduzieren. Wir haben auch einen Transparenzmodus. Und wieder einmal hat Nothing große Fortschritte gemacht und diese verschiedenen Modi beeinträchtigen die Audioqualität deutlich weniger als früher. Die Stärken von Nothing ear (2): Gute Unterdrückung von Körperschall

Das adaptive ANC wirkt nicht zu bockig und die Anpassungen sind sanft.

Gute passive Dämmung (ohne ANC)

Manuelle Anpassung der ANC möglich. Die Schwachpunkte der Nothing ear (2): Menschliche Stimmen werden nicht ausreichend gedämpft, vor allem mit adaptiver ANC. Nothing hat die Position der Antennen in den Stäben der Nothing ear (2) umgekehrt, um eine stabilere Verbindung zu ermöglichen / © NextPit Die aktive Geräuschunterdrückung (ANC) der Nothing ear (2) ist adaptiv und verwendet drei Mikrofone in jedem Ohrhörer. Ihr könnt einen Test machen, indem Ihr Euch in eine laute Umgebung setzt und die aktive Geräuschunterdrückung passt sich automatisch an der äußeren Dynamik an. Ihr könnt Euch auch für eine manuelle Einstellung entscheiden und zwischen drei Intensitätsstufen wählen. Ich selbst habe die ANC im manuellen Modus bevorzugt und sie immer auf der höchsten Stufe belassen. Im adaptiven Modus fand ich, dass die Stimmen der Leute um mich herum nicht genug herausgefiltert wurden. Körperschall (der durch den Kontakt zwischen zwei Oberflächen erzeugt wird) wurde in beiden Fällen gut gedämpft. Und vor allem wurde die Klangqualität bzw. die Klangsignatur durch die Aktivierung von ANC nicht zu sehr beeinträchtigt. Im Grunde ist der Unterschied zwischen dem, was man mit und ohne ANC hört, nicht mehr so ausgeprägt wie beim Vorgängermodell. Ich habe keine Werkzeuge zur Messung des Frequenzgangs zur Verfügung. Ich lade Euch ein, Euch das Video von DMS anzusehen, die eine sehr gute Analyse durchgeführt haben, indem sie die Audiowiedergabe mit und ohne ANC, sowie mit und ohne Transparenzmodus verglichen haben. Die aktive Geräuschunterdrückung kann adaptiv oder manuell in drei Stufen eingestellt werden / © NextPit

Funktionen und Konnektivität Wir gehen kurz auf die Nothing X-Begleit-App ein. Sie ist für Android und iOS erhältlich. Ja, sogar die Fans des heiligen Tim Cook können sie auf ihrem 2.000 Dollar teuren iPhone 14 Pro Max verwenden! Das Gleiche gilt, wenn Ihr ein ebenso teures Galaxy S23 Ultra habt. Die Stärken von Nothing ear (2): Nothing X-App für Android und iOS.

Vollständige Schnittstelle

Dual-Pairing über Bluetooth 5.3 Die Schwächen von Nothing ear (2): Gelegentliche Stabilitätsprobleme Die Nothing X App ist sehr umfangreich und für Android und iOS verfügbar / © NextPit In der Nothing X-App könnt Ihr die Intensität des ANC einstellen, den Transparenzmodus aktivieren, den etwas seltsamen Equalizer von Nothing verwalten und die haptischen Bedienelemente zuweisen. Die Nothing ear (2) haben auch einen Portdetektor, Bluetooth Dual Pairing um zwei Geräte gleichzeitig über Bluetooth 5.3 zu verbinden. Wir haben auch eine Funktion, um die Kopfhörer zu finden, wenn Ihr sie verloren habt. Nothing X bietet auch verschiedene Tests an, von denen ich einen bereits oben erwähnt habe. Ihr könnt Euer Gehör testen, um den Equalizer anzupassen, und Ihr könnt auch testen, ob die Kopfhörer richtig in Euren Gehörgang sitzen. Die Nothing X App ist sehr umfangreich und hat eine sehr ordentliche Oberfläche / © NextPit. Ich halte die App für sehr umfassend. Die Benutzeroberfläche ist visuell cool. Ich finde, dass der Equalizer am Anfang etwas seltsam zu verstehen ist. Aber ansonsten ist alles in Ordnung. Das Pairing ist sehr einfach dank Google Fast Pair (und Microsoft Swift Pair für PCs). Dual Pairing funktioniert ebenfalls ziemlich gut, auch wenn ich finde, dass die Nothing ear (2) ein wenig zu lange brauchen, um von einem Gerät zum anderen zu wechseln.



Ich hatte auch manchmal Probleme mit der Verbindung zu Google Meet über meinen PC. Die Stimmen klangen manchmal ein paar Sekunden lang etwas roboterhaft. Vielleicht lag es an meiner Verbindung. Aber ich weiß es nicht. Ich habe auch eine Beta-Version der Firmware verwendet, das möchte ich noch erwähnen. Die haptischen Steuerelemente von Nothing ear (2) können leicht neu zugeordnet werden / © NextPit

Akkulaufzeit und Aufladen Nothing garantiert eine Betriebsdauer von insgesamt 36 Stunden mit Aufladungen über die Box. Mit einer einzigen Ladung halten die In-Ear-Kopfhörer selbst laut Hersteller bis zu 6,3 Stunden durch. Die 2,5 Watt starke kabellose Aufladung (Qi) ist immer noch vorhanden. Die Stärken der Nothing ear (2): Bis zu 5 Aufladungen über die Box.

Kabelloses Qi-Laden

USB-C-Kabel im Lieferumfang enthalten Schwächen des Nothing ear (2): 4 Stunden nur mit ANC, 6 Stunden ohne ANC. Das Gehäuse der Nothing ear (2) ist etwas kompakter als das des Vorgängermodells / © NextPit Ohne ANC halten die Kopfhörer 6,3 Stunden mit einer einzigen Ladung durch. Mit ANC sind nur noch 4 Stunden. Wenn Ihr telefoniert, geht die Laufzeit natürlich noch etwas weiter runter. Insgesamt finde ich die Akkulaufzeit der Nothing ear (2) im Vergleich zu dem, was auf dem Markt erhältlich ist, eher durchschnittlich. Vier Stunden mit ANC sind meiner Meinung nach ziemlich wenig, vor allem, weil ich die aktive Geräuschunterdrückung ständig eingeschaltet lasse. Andererseits ist der Akku des Gehäuses stärker als bei vielen Konkurrenten. Ihr könnt die Kopfhörer bis zu fünfmal über das Gehäuse aufladen, bevor Ihr das Gehäuse selbst wieder aufladen müsst (über das mitgelieferte USB-C-Kabel). Die Nothing ear (2) können bis zu fünfmal aufgeladen werden / © NextPit Im Vergleich dazu können die Soundcore Liberty 4 nur zwei Mal in der Box aufgeladen werden. Aber auch sie haben eine Akkulaufzeit von sieben Stunden mit ANC und neun Stunden ohne. Zum Aufladen kann man das kabelgebunden über USB-C machen. Zehn Minuten Aufladen ergeben wieder das Äquivalent von acht Stunden Hörgenuss ohne ANC. Wir haben auch das drahtlose Qi-Laden mit 2,5 Watt, das in dieser Preisklasse immer noch viel Spaß macht. Kabelloses Aufladen mit 2,5 Watt ist bei den Nothing ear (2) immer dabei / © NextPit